След проверки на БАБХ: Унищожават над 6,5 тона храни в предприятие край Дряново

Нарушения са установени в няколко обекта на една и съща фирма

6 април 2026, 09:20
Източник: БАБХ

Н ад 6,5 тона храни са насочени за унищожаване, а част от дейността на предприятие за добив и преработка на месо е спряна след проверки на Българската агенция по безопасност на храните в дряновското село Соколово. Нарушения са установени в няколко обекта на една и съща фирма.

Унищожават близо 6 тона негодни храни в Димитровградско

Инспекторите са констатирали съхранение на храни при неподходяща температура, липса на етикети на български език, както и продукти с нарушена цялост на опаковките. Установено е и незадоволително хигиенно и техническо състояние на помещенията и оборудването.

В един от проверените обекти са открити значителни количества храни от животински произход без задължителна идентификационна маркировка. Сред тях са близо 3 тона свински глави, телешко и агнешко месо, както и осолени черва, съхранявани в бидони. От агенцията посочват, че при подобни нарушения не може да се гарантира проследимостта на храните – ключов елемент за безопасността им. Общото количество продукти, подлежащи на унищожаване, е 6596,9 килограма.

БАБХ спря от продажба над 2,4 тона храни в Хасково

Проверките са разкрили и сериозни проблеми със сградния фонд и оборудването. В хладилни камери са установени плесени по стени и тавани, корозирали врати и ръждясало технологично оборудване. В част от производствените помещения стените са били с нарушено покритие, а хигиенното състояние на подовете и ъглите е оценено като незадоволително. Заради тези несъответствия част от дейността на предприятието е временно преустановена.

БАБХ затвори магазин заради тонове месо с изтекъл срок и без документи

Нарушения са открити и в други обекти на същата фирма – млекопреработвателно предприятие, база за производство на имитиращи продукти, хладилни складове и склад за търговия на едро. Сред установените проблеми са използване на помещения не по предназначение, нарушена последователност на производствените процеси, както и непълно или неточно водене на технологичната документация.

Спряха месодобивен завод в Ловешко за нарушения

В хладилни бази инспекторите са открили млечни и имитиращи продукти без необходимата маркировка, както и кашкавал с плесен, който не е бил отделен и насочен за унищожаване, въпреки изискванията.

От Българската агенция по безопасност на храните уточняват, че ще бъдат предприети допълнителни административни мерки. На фирмата ще бъдат издадени предписания със срокове за отстраняване на нарушенията, като ще бъде извършен и последващ контрол за изпълнението им.

Източник: БАБХ    
Почина големият поет, композитор и певец Михаил Белчев

Почина големият поет, композитор и певец Михаил Белчев

„Адски странни неща“: Конгресът притисна Пентагона да покаже 46 видеа с НЛО

„Адски странни неща“: Конгресът притисна Пентагона да покаже 46 видеа с НЛО

Надпревара с времето: Как САЩ спасиха ранен офицер от сърцето на врага

Надпревара с времето: Как САЩ спасиха ранен офицер от сърцето на врага

Археолози откриха в Израел 2100-годишен „куршум“ със саркастично послание към враговете

Археолози откриха в Израел 2100-годишен „куршум“ със саркастично послание към враговете

Солари по блоковете: Между желанието за пестене и закона

Солари по блоковете: Между желанието за пестене и закона

pariteni.bg
Защо виното е токсично за котките

Защо виното е токсично за котките

dogsandcats.bg
<p>Почина Михаил Белчев - изпълнителят на "Не остарявай любов"</p>
Ексклузивно

Почина Михаил Белчев - изпълнителят на "Не остарявай любов"

Преди 2 часа
<p>Иран отговори на ултиматума на Тръмп, предупреди за "опустошително" отмъщение</p>
Ексклузивно

Иран отговори на ултиматума на Тръмп, предупреди за "опустошително" отмъщение

Преди 3 часа
Дизелът поскъпва с часове: Колко плащаме на колонките днес
Ексклузивно

Дизелът поскъпва с часове: Колко плащаме на колонките днес

Преди 1 час
<p>Започва Страстната седмица, какво трябва да знаем</p>
Ексклузивно

Започва Страстната седмица, какво трябва да знаем

Преди 3 часа
Кървава седмица в САЩ: Осем загинали при зрелищни полицейски гонки

Свят Преди 16 минути

Въпреки призивите на експертите за ограничаване на рискованите гонки, черната статистика в Тексас, Алабама и Калифорния продължава да расте

Скъпите горива оскъпяват почивките: Кога можем да се откажем без неустойка

Скъпите горива оскъпяват почивките: Кога можем да се откажем без неустойка

България Преди 17 минути

На фона на напрежението в Близкия изток и динамиката на енергийните пазари, много хора се питат дали могат да се откажат от вече платена почивка без санкции

Снимката е илюстративна

Кон нахапа и рани тежко жена, полицията започна разследване

България Преди 30 минути

Драма във Великотърновско: 43-годишна жена е в болница с фрактури и рани, след като беше нападната от кон. МВР разследва инцидента, докато собственикът на животното дава показания за случилото се в събота сутрин

В Гърция отпускат по 50 евро на домакинство за гориво

В Гърция отпускат по 50 евро на домакинство за гориво

Свят Преди 38 минути

С 10 евро повече могат да получат собствениците на автомобили, които живеят на островите

<p>Leapmotor B10 се цепи от колектива с две уникални свойства</p>

Leapmotor B10 се цепи от колектива с две уникални свойства (тест драйв)

Технологии Преди 39 минути

Китайските конкуренти залагат на плъг-ин хибрида за завладяване на пазара, Leapmotor разчита на технологията за удължаване на пробега и цена, която е впечатляващо ниска, на нивото на Dacia Bigster

Заради високите цени: КНСБ предлага пакет от мерки в подкрепа на домакинствата и бизнеса

Заради високите цени: КНСБ предлага пакет от мерки в подкрепа на домакинствата и бизнеса

България Преди 45 минути

,

Вулканът Шивелуч изригна мощно, пепел достигна 7 км височина

Любопитно Преди 49 минути

Властите в Камчатка следят ситуацията, докато огромният облак пепел застрашава въздушните превози над полуострова

Звездното селфи, което развълнува мрежата: Принц Хари на ски с олимпийска шампионка и Джъстин Трюдо

Звездното селфи, което развълнува мрежата: Принц Хари на ски с олимпийска шампионка и Джъстин Трюдо

Свят Преди 49 минути

Олимпийската шампионка Айлийн Гу изненада мрежата със селфи от лифта, на което позира с принц Хари и бившия премиер на Канада Джъстин Трюдо. Кадрите се появиха малко след като Меган Маркъл показа как малкият Арчи уверено тръгва по стъпките на баща си

<p>Дете загина при масирана руска атака срещу Одеса</p>

Масирана руска атака срещу Одеса: Трима загинали, сред които и дете

Свят Преди 1 час

Нанесени са сериозни щети върху жилищни сгради

Натиск за 45 дни мир: САЩ и Иран преговарят в последния момент

Натиск за 45 дни мир: САЩ и Иран преговарят в последния момент

Свят Преди 1 час

Източниците посочват, че шансовете за постигане на частично споразумение през следващите 48 часа са малки

Прави ли AI богатите по-богати и изолира ли бедните

Прави ли AI богатите по-богати и изолира ли бедните

Технологии Преди 1 час

Изкуственият интелект трябва да направи знанията и технологиите достъпни за всички и да изравни неравенствата. Засега обаче мнозина остават с впечатлението, че всъщност се случва обратното и той се използва предимно за пестене на разходи

Земетресение в Гърция

Земетресение в Гърция

Свят Преди 2 часа

Епицентърът на труса е бил на 325 км северозападно от столицата Атина

Откриха две тела след удар на Иран по жилищна сграда в Хайфа

Откриха две тела след удар на Иран по жилищна сграда в Хайфа

Свят Преди 2 часа

По-рано беше проведена мащабна спасителна операция с участието на тежка техника, използвана за разчистване на отломките и достигане до затрупаните хора

Променят маршрута на ключова автобусна линия в София

Променят маршрута на ключова автобусна линия в София

България Преди 2 часа

Цистерна с бензин се запали в Тексас

Цистерна с бензин се запали в Тексас

Свят Преди 2 часа

Шофьорът е в критично състояние

Защо винаги сме гладни? Д-р Джейсън Фънг разкри причината за проблема с преяждането

Защо винаги сме гладни? Д-р Джейсън Фънг разкри причината за проблема с преяждането

Любопитно Преди 3 часа

Отслабването е сложен процес, който надхвърля простото ограничаване на храната. Според водещи експерти ключът към дългосрочния успех се крие в разбирането на това как тялото ни реагира на глада, а не в безкрайните изчисления на калориен дефицит

Всичко от днес

От мрежата

5 причини защо кучето не ви обръща внимание

dogsandcats.bg

Как да се грижим за бременна котка

dogsandcats.bg
1

Ники Василковски ще е водещ на „Априлци Рън”

sinoptik.bg
1

Слънцето изгрява за Цветница

sinoptik.bg

Любов, кучета и живот без филтър: Дженифър Анистън показа най-личния си свят

Edna.bg

Отиде си великият поет и композитор Михаил Белчев

Edna.bg

Слот има последен шанс да спаси поста си в Ливърпул

Gong.bg

Потвърдено: капитанът на Манчестър Сити си тръгва през лятото

Gong.bg

С плесен и ръжда: БАБХ разпореди унищожаването на над 6,5 тона храни и спря дейност на предприятие в Соколово

Nova.bg

Отиде си големият певец, композитор и поет Михаил Белчев

Nova.bg