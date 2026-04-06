След проверки на БАБХ: Унищожават над 6,5 тона храни в предприятие край Дряново

Н ад 6,5 тона храни са насочени за унищожаване, а част от дейността на предприятие за добив и преработка на месо е спряна след проверки на Българската агенция по безопасност на храните в дряновското село Соколово. Нарушения са установени в няколко обекта на една и съща фирма.

Инспекторите са констатирали съхранение на храни при неподходяща температура, липса на етикети на български език, както и продукти с нарушена цялост на опаковките. Установено е и незадоволително хигиенно и техническо състояние на помещенията и оборудването.

В един от проверените обекти са открити значителни количества храни от животински произход без задължителна идентификационна маркировка. Сред тях са близо 3 тона свински глави, телешко и агнешко месо, както и осолени черва, съхранявани в бидони. От агенцията посочват, че при подобни нарушения не може да се гарантира проследимостта на храните – ключов елемент за безопасността им. Общото количество продукти, подлежащи на унищожаване, е 6596,9 килограма.

Проверките са разкрили и сериозни проблеми със сградния фонд и оборудването. В хладилни камери са установени плесени по стени и тавани, корозирали врати и ръждясало технологично оборудване. В част от производствените помещения стените са били с нарушено покритие, а хигиенното състояние на подовете и ъглите е оценено като незадоволително. Заради тези несъответствия част от дейността на предприятието е временно преустановена.

Нарушения са открити и в други обекти на същата фирма – млекопреработвателно предприятие, база за производство на имитиращи продукти, хладилни складове и склад за търговия на едро. Сред установените проблеми са използване на помещения не по предназначение, нарушена последователност на производствените процеси, както и непълно или неточно водене на технологичната документация.

В хладилни бази инспекторите са открили млечни и имитиращи продукти без необходимата маркировка, както и кашкавал с плесен, който не е бил отделен и насочен за унищожаване, въпреки изискванията.

От Българската агенция по безопасност на храните уточняват, че ще бъдат предприети допълнителни административни мерки. На фирмата ще бъдат издадени предписания със срокове за отстраняване на нарушенията, като ще бъде извършен и последващ контрол за изпълнението им.