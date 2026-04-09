Защо Зендая и Сидни Суини се избягваха на премиерата на „Еуфория“

Д инамиката между Зендая и Сидни Суини очевидно далеч не беше „еуфорична“ по време на премиерата на третия сезон на хитовия сериал „Еуфория“ в Лос Анджелис във вторник вечерта. Двете звезди видимо се избягваха по време на бляскавото събитие – факт, който според запознати изобщо не е изненадал екипа на продукцията, твърди Page Six.

„Шефовете на „Еуфория“ са напълно наясно, че двете не се разбират. Напрежението съществува отдавна... Пътищата им едва се пресичаха по време на снимките на третия сезон“, твърди вътрешен източник пред „Сън“. „По време на пресконференциите всякакви взаимодействия между тях бяха сведени до минимум, за да се избегнат неловки ситуации пред камерата. Има пълна забрана журналистите да задават въпроси относно отношенията между Зендая и Сидни.“

Ябълката на раздора: Том Холанд

Основната причина за предполагаемата вражда се оказа не друг, а съпругът на Зендая – актьорът Том Холанд.

„Беше публична тайна, че Сидни симпатизира на Том и флиртуваше с него, когато той идваше на снимачната площадка“, твърди източникът. „Това не се прие добре от Зендая. Оттогава двете не поддържат никакви лични контакти.“

Зендая и нейният колега от „Спайдърмен: Завръщане у дома“ Холанд, и двамата на 29 години, вече са сключили брак, макар все още да не са потвърдили официално новината.

Политически различия и „будна култура“

Някога в приятелски отношения, напрежението между двете актриси изглежда се е трупало с години. Миналия месец феновете забелязаха, че Суини липсва от общата групова снимка на екипа, с която се промотираше новият сезон.

„Всички ще си отдъхнат, когато „Еуфория“ приключи и те поемат по различни пътища“, добавя източникът. „Но и на двете им предстоят десетилетия в Холивуд, така че това съперничество неизбежно ще продължи.“

Според „Сън“ политическите различия също са изиграли роля за разрива, тъй като Суини е регистриран привърженик на Републиканската партия.

„Не са имали грандиозен скандал, но Зендая тихомълком се дистанцира от Сид. Политическите им възгледи са коренно различни“, споделя източникът. „Това е главоболие за Зендая, защото тя не иска да бъде свързвана с поддръжници на Тръмп.“

През 2020 г. Зендая публикува остър пост в Instagram по адрес на тогавашния президент Доналд Тръмп. Две години по-късно 28-годишната Суини сподели снимки от 60-годишнината на майка си – парти в каубойски стил, където част от гостите носеха шапки с надписи в стила на MAGA (Make America Great Again).

През юли актрисата дори получи публична похвала от Тръмп след рекламната ѝ кампания за American Eagle. „Сидни Суини, регистриран републиканец, направи „НАЙ-ГОРЕЩАТА“ реклама. Дънките се разпродават светкавично. Вземи ги, Сидни!“, написа Тръмп в своята мрежа Truth Social.

Разминаване на червения килим

Въпреки напрежението, Суини демонстрира широка усмивка пред обективите. Тя позира с колегите си Мод Апатоу, Алекса Деми и Хънтър Шафър. В същото време Зендая пристигна със стратегическо закъснение, с което на косъм избегна директна среща със Суини. Джейкъб Елорди, който е бивш партньор на Зендая, също се появи по-късно, пропускайки интервютата на червения килим.

Зендая пропусна и официалното афтърпарти на актьорския състав в „Шато Мармон“. Това дистанциране е в рязък контраст с премиерите на първия и втория сезон, когато двете актриси позираха прегърнати.

„Наистина съм късметлийка, защото миналия сезон нямах много общи сцени с нея“, заяви Суини в интервю за Access Hollywood през 2022 г. по адрес на Зендая. „Беше невероятно да я наблюдавам и да видя какъв лидер е на терен.“

Има ли действително вражда?

Докато Том Холанд си остана у дома във вторник вечерта, Сидни Суини беше придружена от Скутър Браун. Тя и годеникът ѝ Джонатан Давино се разделиха през март 2025 г. след близо седемгодишна връзка.

Въпреки видимата дистанция, източници на Page Six отричат слуховете за конфликт: „И двете са изключително търсени и работят без прекъсване. Зендая просто закъсня и пропусна общите снимки, точно както направи и Елорди.“

Представители на двете звезди отказаха официален коментар. Кратката поява на Зендая бе непосредствено след края на промоционалното турне за новия ѝ филм „Драмата“, където си партнира с Робърт Патинсън. Графикът ѝ остава претоварен с предстоящите премиери на „Одисеята“ на Кристофър Нолан, третата част на „Дюн“ и новия „Спайдърмен“. Сидни Суини и Джейкъб Елорди не отстъпват по ангажираност със своите най-нови проекти – „Прислужницата“ и „Брулени хълмове“.