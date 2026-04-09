Защо Зендая и Сидни Суини се избягваха на премиерата на „Еуфория“

Зендая и Сидни Суини демонстрираха хладно отношение на премиерата на „Еуфория“ заради слухове за любовен триъгълник с Том Холанд и политически различия, въпреки опитите на техните екипи да отрекат предполагаемата вражда между актрисите

9 април 2026, 13:03
Източник: Getty Images

Д инамиката между Зендая и Сидни Суини очевидно далеч не беше „еуфорична“ по време на премиерата на третия сезон на хитовия сериал „Еуфория“ в Лос Анджелис във вторник вечерта. Двете звезди видимо се избягваха по време на бляскавото събитие – факт, който според запознати изобщо не е изненадал екипа на продукцията, твърди Page Six.

„Шефовете на „Еуфория“ са напълно наясно, че двете не се разбират. Напрежението съществува отдавна... Пътищата им едва се пресичаха по време на снимките на третия сезон“, твърди вътрешен източник пред „Сън“. „По време на пресконференциите всякакви взаимодействия между тях бяха сведени до минимум, за да се избегнат неловки ситуации пред камерата. Има пълна забрана журналистите да задават въпроси относно отношенията между Зендая и Сидни.“

  • Ябълката на раздора: Том Холанд

Основната причина за предполагаемата вражда се оказа не друг, а съпругът на Зендая – актьорът Том Холанд.

„Беше публична тайна, че Сидни симпатизира на Том и флиртуваше с него, когато той идваше на снимачната площадка“, твърди източникът. „Това не се прие добре от Зендая. Оттогава двете не поддържат никакви лични контакти.“

Зендая и нейният колега от „Спайдърмен: Завръщане у дома“ Холанд, и двамата на 29 години, вече са сключили брак, макар все още да не са потвърдили официално новината.

  • Политически различия и „будна култура“

Някога в приятелски отношения, напрежението между двете актриси изглежда се е трупало с години. Миналия месец феновете забелязаха, че Суини липсва от общата групова снимка на екипа, с която се промотираше новият сезон.

„Всички ще си отдъхнат, когато „Еуфория“ приключи и те поемат по различни пътища“, добавя източникът. „Но и на двете им предстоят десетилетия в Холивуд, така че това съперничество неизбежно ще продължи.“

Според „Сън“ политическите различия също са изиграли роля за разрива, тъй като Суини е регистриран привърженик на Републиканската партия.

„Не са имали грандиозен скандал, но Зендая тихомълком се дистанцира от Сид. Политическите им възгледи са коренно различни“, споделя източникът. „Това е главоболие за Зендая, защото тя не иска да бъде свързвана с поддръжници на Тръмп.“

През 2020 г. Зендая публикува остър пост в Instagram по адрес на тогавашния президент Доналд Тръмп. Две години по-късно 28-годишната Суини сподели снимки от 60-годишнината на майка си – парти в каубойски стил, където част от гостите носеха шапки с надписи в стила на MAGA (Make America Great Again).

През юли актрисата дори получи публична похвала от Тръмп след рекламната ѝ кампания за American Eagle. „Сидни Суини, регистриран републиканец, направи „НАЙ-ГОРЕЩАТА“ реклама. Дънките се разпродават светкавично. Вземи ги, Сидни!“, написа Тръмп в своята мрежа Truth Social.

Зендая, Джейкъб Елорди, Сидни Суини: Звездите на премиерата на 3-ти сезон на „Еуфория“
7 снимки
еуфория
еуфория
еуфория
еуфория
  • Разминаване на червения килим

Въпреки напрежението, Суини демонстрира широка усмивка пред обективите. Тя позира с колегите си Мод Апатоу, Алекса Деми и Хънтър Шафър. В същото време Зендая пристигна със стратегическо закъснение, с което на косъм избегна директна среща със Суини. Джейкъб Елорди, който е бивш партньор на Зендая, също се появи по-късно, пропускайки интервютата на червения килим.

Зендая пропусна и официалното афтърпарти на актьорския състав в „Шато Мармон“. Това дистанциране е в рязък контраст с премиерите на първия и втория сезон, когато двете актриси позираха прегърнати.

„Наистина съм късметлийка, защото миналия сезон нямах много общи сцени с нея“, заяви Суини в интервю за Access Hollywood през 2022 г. по адрес на Зендая. „Беше невероятно да я наблюдавам и да видя какъв лидер е на терен.“

  • Има ли действително вражда?

Докато Том Холанд си остана у дома във вторник вечерта, Сидни Суини беше придружена от Скутър Браун. Тя и годеникът ѝ Джонатан Давино се разделиха през март 2025 г. след близо седемгодишна връзка.

Въпреки видимата дистанция, източници на Page Six отричат слуховете за конфликт: „И двете са изключително търсени и работят без прекъсване. Зендая просто закъсня и пропусна общите снимки, точно както направи и Елорди.“

Сидни Суини зашемети в бяло на премиерата на "Еуфория"
10 снимки
Сидни Суини
Сидни Суини
Сидни Суини
Сидни Суини

Представители на двете звезди отказаха официален коментар. Кратката поява на Зендая бе непосредствено след края на промоционалното турне за новия ѝ филм „Драмата“, където си партнира с Робърт Патинсън. Графикът ѝ остава претоварен с предстоящите премиери на „Одисеята“ на Кристофър Нолан, третата част на „Дюн“ и новия „Спайдърмен“. Сидни Суини и Джейкъб Елорди не отстъпват по ангажираност със своите най-нови проекти – „Прислужницата“ и „Брулени хълмове“.

По темата

ВАС отказа да спре делото за освобождаването на Гюров от БНБ

ВАС отказа да спре делото за освобождаването на Гюров от БНБ

„Огнено кълбо“: Мисия „Артемис II“ пред най-опасното си изпитание при завръщането си

„Огнено кълбо“: Мисия „Артемис II“ пред най-опасното си изпитание при завръщането си

Доналд Тръмп критикува НАТО след

Доналд Тръмп критикува НАТО след "откровена" среща с Рюте

„Черна Барби от 80-те“: Сиара Милър провокира с цепка и коментар за „откраднатото гадже“

„Черна Барби от 80-те“: Сиара Милър провокира с цепка и коментар за „откраднатото гадже“

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

biss.bg
Кой вид упражнения е подходящ за вашето куче?

Кой вид упражнения е подходящ за вашето куче?

dogsandcats.bg
Учени откриха неочаквана връзка между брака и рака

Учени откриха неочаквана връзка между брака и рака

Свят Преди 18 минути

Мащабно проучване върху 100 милиона души показва, че несемейните мъже и жени са изложени на до 85% по-висок риск от рак. Учените откриват връзка между семейния статус и честотата на заболяването, особено при форми, които са напълно предотвратими

ЕС призова Израел да прекрати ударите срещу Ливан

ЕС призова Израел да прекрати ударите срещу Ливан

Свят Преди 26 минути

Действията на Израел поставят под сериозно напрежение примирието между САЩ и Иран, заяви Кая Калас

Нападнаха и ограбиха жена в Радомир, двама са задържани

Нападнаха и ограбиха жена в Радомир, двама са задържани

България Преди 1 час

Непознат мъж ѝ отправил заплахи и ѝ нанесъл удари в гърба

Задържаха българин и сириец с наркотици за над 400 000 евро в "Студентски град"

Задържаха българин и сириец с наркотици за над 400 000 евро в "Студентски град"

България Преди 1 час

По данни на прокуратурата количеството е близо 39,7 килограма коноп

Арабски шейх остава в българския арест: Дължи милиони в родината си

Арабски шейх остава в българския арест: Дължи милиони в родината си

България Преди 1 час

Софийският апелативен съд остави в ареста шейх Алнахян, издирван от Интерпол за финансови престъпления. Магистратите отхвърлиха доводите на защитата за изтекла давност и приеха, че липсата на адрес у нас създава реален риск чужденецът да се укрие

Кръв, глад и канибализъм: Ужасяващата истинска история зад „Хензел и Гретел“

Кръв, глад и канибализъм: Ужасяващата истинска история зад „Хензел и Гретел“

Любопитно Преди 1 час

Макар и в познатия си вид приказката да е доста мрачна – включваща изоставяне, опити за канибализъм, робство и убийство – нейният действителен произход е още по-ужасяващ

Градският транспорт в София с удължено работно време за Великден

Градският транспорт в София с удължено работно време за Великден

България Преди 1 час

Това съобщават от Столичната община

Трайков: Резервите от горива са при липса на количества, не за въздействие върху цените

Трайков: Резервите от горива са при липса на количества, не за въздействие върху цените

България Преди 2 часа

Министърът на енергетиката обяви параметрите на помощта за бизнеса и коментира проверките на сметките за ток

Разкриха причината за смъртта на звездата от „Супермен“ Валери Перин

Разкриха причината за смъртта на звездата от „Супермен“ Валери Перин

Свят Преди 2 часа

Актрисата от култовата поредица „Супермен“ е починала вследствие на остър кардиопулмонален арест (внезапно спиране на сърцето)

<p>Дом на ужасите:&nbsp;Спасиха над 250 кучета от жилище във Великобритания</p>

Спасиха над 250 кучета от жилище във Великобритания

Свят Преди 2 часа

Животните са били открити в тежки условия и вече се настаняват в спасителни центрове

БАБХ спря над 260 тона опасни храни и затвори 27 обекта, някои от които - свързани с лица с имунитет

БАБХ спря над 260 тона опасни храни и затвори 27 обекта, някои от които - свързани с лица с имунитет

България Преди 2 часа

Нови изненадващи обрати в “The Floor”

Нови изненадващи обрати в “The Floor”

Любопитно Преди 2 часа

Кой ще успее да опази територията си – гледайте тази неделя от 20:00 ч.

Българска делегация няма да отиде за Благодатния огън в Йерусалим и тази година

Българска делегация няма да отиде за Благодатния огън в Йерусалим и тази година

България Преди 2 часа

Решението е взето на заседание на Светия синод

Израел ликвидира племенника на лидера на "Хизбула" Наим Касем

Израел ликвидира племенника на лидера на "Хизбула" Наим Касем

Свят Преди 2 часа

Ударът е бил извършен през изминалата нощ в ливанската столица Бейрут

Снимката е илюстративна

Хирурзи извадиха 10-сантиметров червей от окото на пациентка

Свят Преди 2 часа

Италиански хирурги извадиха 10-сантиметров червей от окото на 62-годишна жена. Пациентката страдала от отоци, причинени от дирофилариоза – рядко паразитно заболяване, пренасяно от комари, чийто ареал се разширява заради промените в климата

Какво научи Петер Магяр от човека, който загуби срещу Виктор Орбан

Какво научи Петер Магяр от човека, който загуби срещу Виктор Орбан

Свят Преди 2 часа

Петер Марки-Зай каза, че изгряващият опозиционен лидер прави много от нещата, които той самият е направил грешно на изборите през 2022 г.

Всичко от днес

От мрежата

10 начина как да подготвите кучето си за настъпващата пролет

dogsandcats.bg

Видове инфекции на пикочните пътища при котки

dogsandcats.bg
1

Най-популярните мъжки парфюми: класически и модерни аромати

sinoptik.bg
1

Ники Василковски ще е водещ на „Априлци Рън”

sinoptik.bg

Милорад от Hell’s Kitchen: Искам поне 3 деца и собствен бизнес! (ВИДЕО)

Edna.bg

Магическо провирало край Каялоба лекува страданието

Edna.bg

Основен футболист се завърна в групата на Левски за Арда

Gong.bg

Похвално: български клуб е сред лидерите в света по развитие на млади играчи, още пет наши тима са в Топ 100

Gong.bg

Работник почина след падане от скеле в Бургас (СНИМКИ)

Nova.bg

ВАС отказа да спре делото за освобождаването на Андрей Гюров от БНБ

Nova.bg