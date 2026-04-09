Израел ликвидира племенника на лидера на "Хизбула" Наим Касем

И зраелската армия обяви в четвъртък, че е ликвидирала племенника на Наим Касем – лидер на подкрепяната от Иран ливанска групировка "Хизбула". Ударът е бил извършен през изминалата нощ в ливанската столица Бейрут, съобщава Reuters.

„Израелските отбранителни сили нанесоха удар в района на Бейрут и елиминираха Али Юсуф Харши, личния секретар и племенник на генералния секретар на "Хизбула" Наим Касем“, съобщиха официално от военното командване на страната.