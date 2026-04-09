България

Шофьорът, убил полицай на Северната тангента, се призна за виновен

Защитата му поиска делото да бъде разгледано при условия на съкратено производство

9 април 2026, 12:31
Трайков: Резервите от горива са при липса на количества, не за въздействие върху цените

БАБХ спря над 260 тона опасни храни и затвори 27 обекта, някои от които - свързани с лица с имунитет

Министерство на финансите публикува над 7 хиляди обществени поръчки на стойност 30 млрд. евро

Финансовият министър: Ако има понижение на цените на горивата, то също ще бъде сравнително плавно

Внимание, шофьори! Ограничения на движението за Великденските празници

Спор за цигара прерасна в жесток побой, млад мъж почина

Фирмите за пътна помощ излязоха на протест в София

Накратко: Пазарът на имоти в България се охлажда, продажбите в големите градове с драстичен спад

М ирослав Василев се призна за виновен по време на разпоредително заседание на Софийския градски съд. Василев е обвинен за това, че на 1 декември 2025 г. в района на Северната тангента е блъснал с колата си полицейски автомобил, вследствие на което е настъпила смъртта на полицейски служител, който в този момент е извършвал служебните си задължения. (*Видеото е архивно!)

Пускат под гаранция шофьора, убил полицай на Северната тангента

Обвинението е за извършено деяние по непредпазливост.

Защитата на Василев поиска делото да бъде разгледано при условия на съкратено производство, посочвайки, че подсъдимият признава изцяло фактите и обстоятелствата в обвинителния акт. Подсъдимият потвърди, че желае делото да протече при съкратена процедура, признавайки фактите и обстоятелствата в обвинителния акт. В този случай законът предвижда присъдата му да бъде редуцирана с една трета.

Задържаха за 72 часа мъжа, убил полицай на пътя

Наследниците на загиналия полицай се конституираха като частни обвинители.

Съдът насрочи следващото съдебно заседание за 27 май, когато се предвиждат пледоариите и присъдата.

Източник: Десислава Пеева, БТА    
Последвайте ни
pariteni.bg
carmarket.bg
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Задържаха българин и сириец с наркотици за над 400 000 евро в "Студентски град"

България Преди 3 минути

По данни на прокуратурата количеството е близо 39,7 килограма коноп

Задържаният в България шейх Алнахян остава в ареста: Съдът се опасява, че може да се укрие

България Преди 8 минути

Софийският апелативен съд остави в ареста шейх Алнахян, издирван от Интерпол за финансови престъпления. Магистратите отхвърлиха доводите на защитата за изтекла давност и приеха, че липсата на адрес у нас създава реален риск чужденецът да се укрие

Любопитно Преди 1 час

Кой ще успее да опази територията си – гледайте тази неделя от 20:00 ч.

България Преди 1 час

Решението е взето на заседание на Светия синод

Свят Преди 1 час

Ударът е бил извършен през изминалата нощ в ливанската столица Бейрут

Снимката е илюстративна

Свят Преди 1 час

Италиански хирурги извадиха 10-сантиметров червей от окото на 62-годишна жена. Пациентката страдала от отоци, причинени от дирофилариоза – рядко паразитно заболяване, пренасяно от комари, чийто ареал се разширява заради промените в климата

Свят Преди 1 час

Петер Марки-Зай каза, че изгряващият опозиционен лидер прави много от нещата, които той самият е направил грешно на изборите през 2022 г.

Снимката е илюстративна

Свят Преди 1 час

Драматичен завой в случая с изчезналата Линет Хукър: полицията на Бахамите задържа съпруга ѝ като основен заподозрян. Арестът идва след разкрития на дъщеря ѝ за системен тормоз и закани, че жената ще бъде изхвърлена зад борда в открито море

"Хакерски инструменти, биологични и химически оръжия": Claude на Anthropic поражда страхове от AI апокалипсис

Свят Преди 1 час

Според вътрешен анализ на компанията моделът е способен да открива и експлоатира критични уязвимости в електрически мрежи, болници и други ключови инфраструктури

България Преди 1 час

Единият е с 21 процента изгаряния, а другият – с 5 процента

Снимката е илюстративна

Свят Преди 1 час

Развръзката по случая с Кристина Планте разкрива неочаквани подробности: момичето не е било отвлечено, а е избягало доброволно. Днес тя е успешен психолог и детектив, но отказва да издаде хората, помогнали ѝ да се укрива от властите три десетилетия

Любопитно Преди 2 часа

Тита представя личната балада „Мило мое“ – емоционален проект, пазен в тайна година. Песента, дело на Искрата и Петя Радева, разкрива непозната, нежна и уязвима страна на певицата, пресъздавайки болката от спомените и неизживяната любов

България Преди 2 часа

Днешният ден е едновременно велик празник и духовен вододел за православните християни, подчерта Негово Светейшество

Свят Преди 2 часа

Руското външно министерство определи примирието в Близкия изток като крах за агресивния подход на САЩ и Израел. Мария Захарова подчерта, че опитите за военно решение са претърпели поражение, въпреки заплахите на Доналд Тръмп за унищожение на Иран

Любопитно Преди 2 часа

Вълнуваща селекция от романтични премиери, обичани заглавия и музика очаква зрителите по време на най-светлите празници

„Опитните шофьори“ са част от проблема, а не решението

Технологии Преди 2 часа

Влади Кулев смята, че натрупаните с времето опит и „знания“ понякога са част от проблема, водещ за „Войната по пътищата“, защото знанията на тези водачи са не винаги са правилните

Всичко от днес

От мрежата

