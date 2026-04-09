Шофьорът, убил полицай на Северната тангента, се призна за виновен

М ирослав Василев се призна за виновен по време на разпоредително заседание на Софийския градски съд. Василев е обвинен за това, че на 1 декември 2025 г. в района на Северната тангента е блъснал с колата си полицейски автомобил, вследствие на което е настъпила смъртта на полицейски служител, който в този момент е извършвал служебните си задължения. (*Видеото е архивно!)

Пускат под гаранция шофьора, убил полицай на Северната тангента

Обвинението е за извършено деяние по непредпазливост.

Защитата на Василев поиска делото да бъде разгледано при условия на съкратено производство, посочвайки, че подсъдимият признава изцяло фактите и обстоятелствата в обвинителния акт. Подсъдимият потвърди, че желае делото да протече при съкратена процедура, признавайки фактите и обстоятелствата в обвинителния акт. В този случай законът предвижда присъдата му да бъде редуцирана с една трета.

Задържаха за 72 часа мъжа, убил полицай на пътя

Наследниците на загиналия полицай се конституираха като частни обвинители.

Съдът насрочи следващото съдебно заседание за 27 май, когато се предвиждат пледоариите и присъдата.