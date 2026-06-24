България

"Баба Алино": Изслушват регионалния министър Иван Шишков в НС по казуса

Искането е внесено от председателя на парламентарната група на „Прогресивна България“ Петър Витанов

Василена Василева Василена Василева

24 юни 2026, 07:17
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Р егионалният министър Иван Шишков ще бъде изслушан в Народното събрание по казуса с незаконния „бетонен град“ в местността „Баба Алино“ край Варна. Искането е внесено от председателя на парламентарната група на „Прогресивна България“ Петър Витанов, който настоява за повече яснота около действията на институциите и допуснатото мащабно незаконно строителство.

Иван Шишков: "Сглобката" е сглобила незаконен град в "Баба Алино"

Очаква се министърът да даде информация за извършените проверки, установените нарушения и предприетите мерки по премахването на незаконните постройки, които през последните седмици предизвикаха сериозен обществен интерес.

Междувременно разследването по случая продължава. Във вторник вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи, че собственикът на "КУБ" Олег Невзоров е дал показания пред разследващите органи, в които е посочил длъжностни лица, които според него са си затваряли очите за незаконното строителство в района.

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По думите на Демерджиев Невзоров се намира в България от малко повече от седмица и вече е бил разпитван три пъти във връзка със случая. Разследващите проверяват твърденията му и събират допълнителни доказателства за евентуални нарушения и бездействие на представители на различни институции.

До момента са издадени заповеди за премахването на 12 незаконни постройки. Очаква се кметът на Варна Благомир Коцев да подпише и нови заповеди, след като приключат административните процедури по останалите обекти.

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Случаят с т.нар. „бетонен град“ привлече вниманието на обществеността заради мащаба на застрояването и съмненията, че строителството е извършвано в продължение на години без необходимите разрешителни и без ефективен контрол от страна на компетентните органи.

"Баба Алино": Разплитането на казуса с "незаконния град" продължава

Предстоящото изслушване на регионалния министър се очаква да даде повече отговори за това как е било допуснато изграждането на десетки незаконни обекти и какви действия ще предприеме държавата, за да предотврати подобни случаи в бъдеще.

Редактор: Василена Василева
Иван Шишков незаконно строителство Варна Баба Алино Народно събрание бетонен град Олег Невзоров Иван Демерджиев Благомир Коцев административен контрол
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