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Новият съпруг на Кейти Прайс твърди, че е „осиновил“ децата ѝ, без дори да ги е виждал на живо

Едва излязъл от затвора в Дубай, новият съпруг на Кейти Прайс реши да припечели пари от фенове и шокира с признанието, че вече е баща на петте ѝ деца – макар никога да не ги е виждал очи в очи

23 юни 2026, 17:27
Новият съпруг на Кейти Прайс твърди, че е „осиновил“ децата ѝ, без дори да ги е виждал на живо
Източник: Getty Images

К ейти Прайс и новият ѝ съпруг Лий Андрюс отново влязоха в заглавията на таблоидите с поредната порция странни разкрития. 43-годиният Лий, който едва миналата седмица излезе от скандално известения затвор „Ал-Ауир“ в Дубай, шокира обществеността с твърдението, че вече официално е „осиновил“ и петте деца на застаряващия модел и двамата активно работят за общо бебе, съобщава The Sun.

След като прекара един месец зад решетките в Дубай, самопровъзгласилият се за бизнесмен Лий Андрюс веднага намери начин да припечели бързи пари, като започна да продава персонализирани видео поздрави в платформата Cameo.

Именно в едно такова видео, поръчано от фенка като честитка за Деня на бащата за нейния съпруг, Лий прави абсурдното изказване:

„Аз самият нямам свои деца, но в момента с Кейти опитваме. Вече осинових нейните пет деца. Обичам жена си и обичам децата ѝ“, твърди той.

Осиновяване по FaceTime?

48-годишната Кейти Прайс все още не е коментирала официално думите на съпруга си. Източници обаче разкриват пред медиите, че твърденията на Лий за законно осиновяване са „поредната лъжа“, тъй като той дори не се е срещал на живо с децата на Кейти, а е разговарял с тях единствено чрез видео разговори по FaceTime.

Припомняме, че Кейти е майка на:

  • Харви (24 г.) – от връзката ѝ с бившия футболист Дуайт Йорк, който изобщо не присъства в живота на сина си.
  • Джуниър (21 г.) и Принцес (19 г.) – от брака ѝ с поп звездата Питър Андре.
  • Още две по-малки децата – от брака ѝ с Киърън Хейлър.

Че Лий се опитва да влезе в ролята на баща обаче стана ясно още през април. Тогава най-големият син на Кейт – Харви, който е с аутизъм и частична слепота, нарисува картичка с две жаби, адресирана до „Мама Жаба и Татко Лий“. Лий побърза да се похвали с рисунката в социалните мрежи, а малко след това си татуира името на Харви до изображение на жаба на лявата си ръка.

Фалшивата бременност №6

Това не е първият път, в който двойката се опитва да привлече вниманието с темата за деца. Само няколко седмици след като двамата сключиха брак в Дубай, Кейти обяви в гневно видео срещу бившата приятелка на Лий, че е бременна с шестото си дете и дори размахваше положителен тест за бременност в профилите си.

По-късно обаче звездата от „I'm A Celebrity“ беше принудена да признае пред феновете си, че тогава е излъгала:

„Искате ли да знаете истината? Не, не съм бременна, но один ден ще бъда. Надявам се това да изясни спекулациите. Само защото казваме, че искаме деца, означава, че просто планираме това за бъдещето“, казва тя.

Британските таблоиди остават скептични към думите на двойката, особено след криминалните прояви на Андрюс в чужбина, а феновете на Питър Андре вече изразиха възмущението си в мрежата, че непознат мъж с престой в затвора си позволява публично да нарича Джуниър и Принцес „свои деца“.

Източник: The Sun    
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