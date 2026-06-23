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Най-новият китайски самолетоносач премина през Тайванския проток

Тайван започна петдневни маневри, насочени към подготовката на ответни действия при евентуална китайска военна инвазия

23 юни 2026, 22:56
Най-новият китайски самолетоносач премина през Тайванския проток
Източник: БТА

Н ай-новият и най-мощен от трите самолетоносача на Китай премина днес през Тайванския проток, съобщи тайванското министерство на отбраната, ден след като страната започна петдневно военно учение, посветено на действията при евентуална китайска атака, предаде Асошиейтед прес. 

Самолетоносачът „Фуцзян“ за първи път премина през тесния морски проток, разделящ Китай и Тайван, по време на изпитателно плаване през септември миналата година. По-късно, през декември, новият китайски самолетоносач прекоси протока за първи път като официално въведен в експлоатация военен кораб.

Това е най-новият китайски самолетоносач

Китай смята самоуправляващия се остров за част от своята територия и не изключва използването на сила, за да го постави под контрола на Пекин. Китайските военноморски сили и бойна авиация редовно провеждат военни учения около Тайван, като през последните години тези действия значително зачестиха и вече се извършват почти ежедневно.

Китай затяга примката около Тайван

Тайван започна вчера петдневни маневри, насочени към подготовката на ответни действия при евентуална китайска военна инвазия.

„Фуцзян“ беше официално въведен на въоръжение през ноември 2025 г. Според Военноморския институт на САЩ това е най-големият в света военен кораб с конвенционално задвижване и се смята за по-модерен от другите два китайски самолетоносача - „Шандун“ и „Ляонин“.

Източник: БТА, Денис Киров    
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