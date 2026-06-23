България

Процедурни правила за избор на член на КПК приеха съдиите от ВКС

В сайта на съда – в секцията „Избор на член на КПК от ВКС“, ще бъдат публикувани документите, свързани с процедурата

23 юни 2026, 20:07
Процедурни правила за избор на член на КПК приеха съдиите от ВКС
Източник: БТА

П ленумът на Върховния касационен съд (ВКС) прие Процедурни правила за избор на член на Комисията за противодействие на корупцията (КПК) от Общото събрание на съдиите от Наказателната, Гражданската и Търговската колегии на Върховния касационен съд, съобщиха от съда.

За член на КПК Общото събрание избира съдия, който отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 3 и чл. 12, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности.

В сайта на съда – в секцията „Избор на член на КПК от ВКС“, ще бъдат публикувани документите, свързани с процедурата.  

Започва процедурата за избор на член на КПК, срокът за номинации е седем дни

Според Правилата в седемдневен срок от приемането им всеки съдия може да подаде чрез председателя на Върховния касационен съд до Общото събрание писмено предложение за член на Комисията за противодействие на корупцията, като се допуска издигане и на собствена кандидатура. Предложенията с мотивите към тях и имената на предложителите се публикуват в интернет страницата на ВКС в еднодневен срок от постъпването им.   

Предвижда се председателят на ВКС да определи Конкурсна комисия в състав от трима съдии от ВКС на принципа на случайния подбор чрез електронно разпределение. В седемдневен срок от публикуването на всяко от постъпилите предложения за член на КПК съответният кандидат следва да представи на Конкурсната комисия подробна автобиография, мотивационно писмо, концепция за дейността на КПК, декларация за несъвместимост, както и документи за съответствие с изискванията на закона.

Парламентът прие правилата за избор на КПК

Конкурсната комисия, която изисква служебно и други документи, описани в Правилата, се произнася с решение по допустимостта на всяко предложение, обявява списък на допуснатите и недопуснатите кандидати и насрочва изслушване не по-късно от седем дни след публикуването на решението за допустимост. Изслушването е публично и се излъчва в реално време в интернет. Съдии, юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, Висшият адвокатски съвет, висши училища и научни организации могат да представят на Конкурсната комисия становища за кандидатите, включващи и въпроси, които да им бъдат задавани. Медиите също могат да изпращат на Конкурсната комисия въпроси към кандидатите.

По предложение на Конкурсната комисия председателят на ВКС свиква Общото събрание на съдиите от ВКС в срок не по-късно от три дни след изслушването на кандидатите. В рамките на заседанието всеки съдия може да изрази становище по кандидатурите, след което се пристъпва към гласуването, което е тайно и се извършва с хартиени бюлетини. 

На 18 юни Народното събрание прие процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор от Народното събрание на член на Комисията за противодействие на корупцията. Решението беше взето със 184 гласа „за" и 14 „против" (ДПС).

Източник: БТА, София Господинова    
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