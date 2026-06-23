Свят

Пезешкиан: Иран никога няма да преговаря за отбранителните си способности

Пезешкиан заяви, че регионалният мир може да се постигне чрез диалог и сътрудничество, но не и чрез преговори за отбраната на Иран

23 юни 2026, 21:28
Пезешкиан: Иран никога няма да преговаря за отбранителните си способности
Източник: Getty Images

Р акетите на Иран не са част от меморандума за разбирателство, подписан със САЩ, и “никога няма да бъдат”, заяви днес иранският президент Масуд Пезешкиан по време на съвместна пресконференция с пакистанския премиер в Исламабад, предаде Ройтерс.

Иран никога няма да преговаря за отбранителните си способности с никоя страна и силно вярва, че регионалният мир и стабилност могат да бъдат постигнати само с честни разговори и вътрешнорегионално сътрудничество, добави Пезешкиан.

Иран обяви траур след смъртта на "един от най-злите хора в историята"

По-рано днес иранските власти обявиха три неработни дни през юли за погребението на аятолах Али Хаменей, който бе начело на Иран близо 37 години и бе убит при израелско-американските удари на 28 февруари, предаде Франс прес.

Национален траур е обявен в Техеран от 4 до 6 юли - период, по време на който в града “всичко ще бъде затворено”, съобщи по националната телевизия Хасан Хасанзадех, който отговаря за организацията на събитието. 

Според кмета на Техеран на погребението ще присъстват “близо 20 милиона души”. 

Свещеният град Кум в северната част на страната организира собствено поклонение на 7 юли. 

Али Хаменей ще бъде погребан на 9 юли в родния си град Машхад в североизточната част на страната.

Двата града също са обявили неработни дни. 

Церемонии ще се проведат и в съседен Ирак на 8 юли. 

Погребението първоначално бе насрочено за март, но беше отложено заради войната. 

Началото на държавното поклонение на 4 юли съвпада с националния празник на САЩ, които честват 250-години от създаването си. 

Синът на Али Хаменей - Моджтаба, който през март наследи функцията на върховен лидер, е третият духовен водач на страната след създаването на Ислямската република през 1979 г.

Моджтаба Хаменей, който бе ранен при атаката, убила баща му и редица други официални лица, не се е появявал публично оттогава и от негово име са публикувани само съобщения, отбелязва АФП. 

Източник: БТА, Валерия Динкова    
Иран Масуд Пезешкиан Али Хаменей Моджтаба Хаменей Техеран ракетна програма национален траур погребение Ислямска република Иран политика
Последвайте ни

По темата

Самолет с румънски туристи кацна аварийно на Летище Горна Оряховица

Самолет с румънски туристи кацна аварийно на Летище Горна Оряховица

Кристиано Роналдо стана първият футболист в историята, който отбелязва гол на шест Световни първенства

Кристиано Роналдо стана първият футболист в историята, който отбелязва гол на шест Световни първенства

Мавродиев иска ускорена екстрадиция в България, обяви адвокатът му

Мавродиев иска ускорена екстрадиция в България, обяви адвокатът му

Украйна унищожи железопътен мост над Севернокримския канал в Крим

Украйна унищожи железопътен мост над Севернокримския канал в Крим

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Оставаме в график за нов рекорд по продажби в края на годината

Оставаме в график за нов рекорд по продажби в края на годината

carmarket.bg
Джей Ди Ванс отпътува за Швейцария за преговори с Иран
Ексклузивно

Джей Ди Ванс отпътува за Швейцария за преговори с Иран

Преди 2 дни
Какво е състоянието на тримата работници на АПИ, пометени от кола край Ботевград
Ексклузивно

Какво е състоянието на тримата работници на АПИ, пометени от кола край Ботевград

Преди 2 дни
Британските власти издирват 3 500 българи за непогасени студентски заеми
Ексклузивно

Британските власти издирват 3 500 българи за непогасени студентски заеми

Преди 2 дни
Нула захар, повече проблеми? Учени направиха неочаквано откритие
Ексклузивно

Нула захар, повече проблеми? Учени направиха неочаквано откритие

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Процедурни правила за избор на член на КПК приеха съдиите от ВКС

Процедурни правила за избор на член на КПК приеха съдиите от ВКС

България Преди 1 час

В сайта на съда – в секцията „Избор на член на КПК от ВКС“, ще бъдат публикувани документите, свързани с процедурата

Тръмп: Иран се е съгласил на инспекции от МААЕ "до безкрай"

Тръмп: Иран се е съгласил на инспекции от МААЕ "до безкрай"

Свят Преди 2 часа

Техеран заявява, че няма договорка за МААЕ и ядрен контрол

СДВР се самосезира по сигнала за нападения в района на подлез „Плиска“

СДВР се самосезира по сигнала за нападения в района на подлез „Плиска“

България Преди 4 часа

Инициирана е среща с представители на местната власт

Новият съпруг на Кейти Прайс твърди, че е „осиновил“ децата ѝ, без дори да ги е виждал на живо

Новият съпруг на Кейти Прайс твърди, че е „осиновил“ децата ѝ, без дори да ги е виждал на живо

Любопитно Преди 4 часа

Едва излязъл от затвора в Дубай, новият съпруг на Кейти Прайс реши да припечели пари от фенове и шокира с признанието, че вече е баща на петте ѝ деца – макар никога да не ги е виждал очи в очи

Шокиращо признание на майката на двете деца, открити мъртви в кола във Франция

Шокиращо признание на майката на двете деца, открити мъртви в кола във Франция

Свят Преди 4 часа

Братята, на възраст само на четири и две години, бяха открити в безпомощно състояние от майка си в понеделник следобед във френския град Карпантрас в кола, паркирана пред къщата на баба им

<p>Радев обясни защо Олег Невзоров е върнат в страната</p>

Румен Радев: Невзоров е допуснат обратно в България заради важни показания по случая „Баба Алино“

България Преди 4 часа

Министър-председателят посочи, че решението е взето, за да бъдат събрани важни данни за незаконното строителство във Варна

<p>Еврокомисарят по отбраната: Русия може да тества Европа, ако САЩ изтеглят сили и техника от континента</p>

ЕС се готви за по-малко американска военна подкрепа: Кубилиус предупреди за риск за отбраната

Свят Преди 4 часа

Европа остава силно зависима от САЩ за дозареждане във въздуха, разузнаване и сдържане срещу Русия.

25 години по-късно: Смъртоносният прах от 11 септември продължава да взема жертви и днес

25 години по-късно: Смъртоносният прах от 11 септември продължава да взема жертви и днес

Свят Преди 4 часа

Официалният брой на загиналите при атентатите на 11 септември е 2977 души, но истинският мащаб на трагедията е далеч по-голям. Заради излагането на токсичния прах на Ground Zero, днес починалите от рак и белодробни болести надвишават преките жертви

Тръмп се похвали, че петролът минава през Ормузкия проток, а цените падат

Тръмп се похвали, че петролът минава през Ормузкия проток, а цените падат

Свят Преди 4 часа

Американският президент отчете рекордни доставки и понижение на цената на суровината след напредък в преговорите с Иран

Изтребител F-35 Lightning

Напрежение: НАТО вдигна изтребители заради руски ядрени бомбардировачи

Свят Преди 5 часа

Въпреки че страните от НАТО често вдигат изтребители по тревога, когато засекат руски самолети да летят близо до въздушното пространство на алианса, прелитането на бомбардировачи с ядрени способности близо до територията на НАТО обикновено се разглежда като тактика за сплашване – особено в Арктика

ЕК мобилизира милиарди за стратегически коридор между Европа и Азия

ЕК мобилизира милиарди за стратегически коридор между Европа и Азия

Свят Преди 5 часа

Брюксел и международни финансови институции зaлaгaт на по-добра транспортна и енергийна свързаност между Европа и Централна Азия

<p>Webit 2026 откри деня с робот на сцената и разговор за бъдещето на България в ерата на изкуствения интелект</p>

Webit 2026 откри деня с робот на сцената и разговор на живо с трима членове на правителството за бъдещето на България в ерата на изкуствения интелект

Любопитно Преди 5 часа

По време на форума бяха обявени две правителствени инициативи — приложение за „справедлива цена" на основните храни и платформата СИГМА за прозрачност на обществените поръчки

<p>Русия с нов словесен залп: Лавров заклейми САЩ и обиди Зеленски</p>

Лавров: САЩ вече не са безпристрастен посредник за Украйна, Зеленски е „фюрер“

Свят Преди 5 часа

Руският външен министър заяви, че Москва е готова за преговори, но не отстъпва от условията си към Киев.

Няма достатъчно доказателства за повдигане на обвинения по случая "Баба Алино"

Няма достатъчно доказателства за повдигане на обвинения по случая "Баба Алино"

Свят Преди 5 часа

От пристигането си у нас преди седмица инвеститорът Олег Невзоров е разпитван няколко пъти като свидетел

Министър Шишков: Пътят за Видин е мъка и позор за управлението

Министър Шишков: Пътят за Видин е мъка и позор за управлението

България Преди 5 часа

Министър Иван Шишков показа на брифинг картата на основните изградени магистрали у нас и допълни, че липсват много трасета

.

Родители кръстиха бебето си Xfrgolszzzxy, болницата отказа да го регистрира

Любопитно Преди 5 часа

Как едно непроизносимо име се превърна в кошмар за държавната администрация? Историята зад интернет сензацията, която доказа, че дори родителската лудост си има законни граници

Всичко от днес

От мрежата

15 странни неща, които кучето прави, защото ви обича

dogsandcats.bg

10 породи кучета, които обичат водата, калта и забавленията на открито

dogsandcats.bg
1

Десетки посрещнаха слънцето на Бегликташ

sinoptik.bg
1

Лятото започва с жеги и градушки

sinoptik.bg

Когато завесата не пада завинаги: Георги Парцалев и безсмъртието на таланта

Edna.bg

15 неща, които всяка жена трябва да направи поне веднъж това лято

Edna.bg

Холивудска подкрепа за българския тенис от Мария Бакалова

Gong.bg

Горчиво отпадане за Виктория Томова на Уимбълдън

Gong.bg

Мощни бури в Северозападна България (ВИДЕО)

Nova.bg

Самолет на египетски авиолинии с румънски туристи кацна аварийно на Летище Горна Оряховица (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg