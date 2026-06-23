Пезешкиан: Иран никога няма да преговаря за отбранителните си способности

Р акетите на Иран не са част от меморандума за разбирателство, подписан със САЩ, и “никога няма да бъдат”, заяви днес иранският президент Масуд Пезешкиан по време на съвместна пресконференция с пакистанския премиер в Исламабад, предаде Ройтерс.

Иран никога няма да преговаря за отбранителните си способности с никоя страна и силно вярва, че регионалният мир и стабилност могат да бъдат постигнати само с честни разговори и вътрешнорегионално сътрудничество, добави Пезешкиан.

Иран обяви траур след смъртта на "един от най-злите хора в историята"

По-рано днес иранските власти обявиха три неработни дни през юли за погребението на аятолах Али Хаменей, който бе начело на Иран близо 37 години и бе убит при израелско-американските удари на 28 февруари, предаде Франс прес.

Национален траур е обявен в Техеран от 4 до 6 юли - период, по време на който в града “всичко ще бъде затворено”, съобщи по националната телевизия Хасан Хасанзадех, който отговаря за организацията на събитието.

Според кмета на Техеран на погребението ще присъстват “близо 20 милиона души”.

Свещеният град Кум в северната част на страната организира собствено поклонение на 7 юли.

Али Хаменей ще бъде погребан на 9 юли в родния си град Машхад в североизточната част на страната.

Двата града също са обявили неработни дни.

Церемонии ще се проведат и в съседен Ирак на 8 юли.

Погребението първоначално бе насрочено за март, но беше отложено заради войната.

Началото на държавното поклонение на 4 юли съвпада с националния празник на САЩ, които честват 250-години от създаването си.

Синът на Али Хаменей - Моджтаба, който през март наследи функцията на върховен лидер, е третият духовен водач на страната след създаването на Ислямската република през 1979 г.

Моджтаба Хаменей, който бе ранен при атаката, убила баща му и редица други официални лица, не се е появявал публично оттогава и от негово име са публикувани само съобщения, отбелязва АФП.