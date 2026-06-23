Свят

Кристиано Роналдо стана първият футболист в историята, който отбелязва гол на шест Световни първенства

Нападателят на Португалия стана първият играч, вкарвал гол на шест различни Мондиала.

23 юни 2026, 21:33
Кристиано Роналдо стана първият футболист в историята, който отбелязва гол на шест Световни първенства
Източник: Getty images

К ристиано Роналдо стана първият футболист, отбелязал гол на шест Световни първенства, след като се разписа за Португалия срещу Узбекистан на Мондиал 2026. Двубоят се играе в момента в Хюстън.

41-годишният капитан на тима беше точен в шестата минута, когато вкара от близко разстояние в близката греда след остро центриране отдясно на Жоао Кансело.

Той има общо девет гола на турнирите през 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 и 2026 година. Първият дойде преди малко повече от 20 години с дузпа срещу Иран.

Роналдо играе 24-ия си мач на Световното първенство и заедно с капитана на Аржентина Лионел Меси участват на рекорднен шести Мондиал. Меси има рекордните 28 мача и постави рекорд по голове в понеделник - 18 от 2006 година насам. Но Меси не успя да се разпише на Мондиал 2010.

Освен това Кристиано Роналдо стана вторият играч над 40 години, който отбеляза гол в мач от Световното първенство. 41-годишният португалец изостава само от камерунеца Роже Мила. На 42 години той отбеляза гол срещу Русия (1:6) на Световното първенство през 1994-а.

Португалският нападател Кристиано Роналдо се изкачи на трето място по брой участия на Световното първенство. Той има 24 двубоя и изпревари италианеца Паоло Малдини и се изравни с германеца Мирослав Клозе. Само аржентинецът Лионел Меси (28) и германецът Лотар Матеус (25) имат повече мачове в историята на турнира.

  • Кой е Кристиано Роналдо?

Кристиано Роналдо е португалски професионален футболист, признат за един от най-успешните играчи в историята на спорта. Започва кариерата си в „Спортинг Лисабон“, след което преминава през „Манчестър Юнайтед“, „Реал Мадрид“, „Ювентус“ и „Ал-Насър“. Той е носител на пет награди „Златна топка“ и четири „Златни обувки“. Роналдо е първият играч, спечелил титли в английската Висша лига, испанската Ла Лига и италианската Серия А. Като капитан на националния отбор на Португалия, той води тима до победа на Европейското първенство през 2016 г. и Лигата на нациите през 2019 г. Роналдо държи рекорда за най-много голове в историята на Шампионската лига на УЕФА и е водещ реализатор в историята на международния футбол на национално ниво.

Вижте повече в нашата галерия:

Роналдо стана първият футболист с гол на шест Мондиала
35 снимки
Роналдо
Роналдо
Роналдо
Роналдо
Източник: БТА    
Кристиано Роналдо Световно първенство Мондиал 2026 футбол Португалия Лионел Меси рекорд голмайстор спорт Световна купа
Последвайте ни

По темата

Самолет с румънски туристи кацна аварийно на Летище Горна Оряховица

Самолет с румънски туристи кацна аварийно на Летище Горна Оряховица

Кристиано Роналдо стана първият футболист в историята, който отбелязва гол на шест Световни първенства

Кристиано Роналдо стана първият футболист в историята, който отбелязва гол на шест Световни първенства

Мавродиев иска ускорена екстрадиция в България, обяви адвокатът му

Мавродиев иска ускорена екстрадиция в България, обяви адвокатът му

Украйна унищожи железопътен мост над Севернокримския канал в Крим

Украйна унищожи железопътен мост над Севернокримския канал в Крим

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Мога ли да разхождам котката си навън

Мога ли да разхождам котката си навън

dogsandcats.bg
Джей Ди Ванс отпътува за Швейцария за преговори с Иран
Ексклузивно

Джей Ди Ванс отпътува за Швейцария за преговори с Иран

Преди 2 дни
Какво е състоянието на тримата работници на АПИ, пометени от кола край Ботевград
Ексклузивно

Какво е състоянието на тримата работници на АПИ, пометени от кола край Ботевград

Преди 2 дни
Британските власти издирват 3 500 българи за непогасени студентски заеми
Ексклузивно

Британските власти издирват 3 500 българи за непогасени студентски заеми

Преди 2 дни
Нула захар, повече проблеми? Учени направиха неочаквано откритие
Ексклузивно

Нула захар, повече проблеми? Учени направиха неочаквано откритие

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Пезешкиан: Иран никога няма да преговаря за отбранителните си способности

Пезешкиан: Иран никога няма да преговаря за отбранителните си способности

Свят Преди 21 минути

Пезешкиан заяви, че регионалният мир може да се постигне чрез диалог и сътрудничество, но не и чрез преговори за отбраната на Иран

Комари преносители на западнонилска треска и японски енцефалит се разпространяват в Гърция

Комари преносители на западнонилска треска и японски енцефалит се разпространяват в Гърция

Свят Преди 54 минути

Здравните власти в Европа предупреждават за нови рискове заради климатичните промени

Опасна находка в морето: Мина изплува край пристанището в Солун

Опасна находка в морето: Мина изплува край пристанището в Солун

Свят Преди 3 часа

Бреговата охрана е уведомила военноморските власти, след като мината е била забелязана при обход на кейовата зона

Путин поиска допълнителни мерки след украинските удари по гражданската инфраструктура на Русия

Путин поиска допълнителни мерки след украинските удари по гражданската инфраструктура на Русия

Свят Преди 3 часа

Руският президент заяви, че атаките целят да нарушат енергийните доставки и туристическия сезон в страната

<p>Почина легендата зад сериала &bdquo;Приятели&ldquo;</p>

На 85 години почина Джеймс Бъроуз - режисьор на „Приятели“ и „Фрейзър“

Свят Преди 3 часа

Легендата на телевизионната комедия си отиде на 85 години, след кариера с над 1000 режисирани епизода и 11 награди „Еми“

СДВР се самосезира по сигнала за нападения в района на подлез „Плиска“

СДВР се самосезира по сигнала за нападения в района на подлез „Плиска“

България Преди 4 часа

Инициирана е среща с представители на местната власт

Новият съпруг на Кейти Прайс твърди, че е „осиновил“ децата ѝ, без дори да ги е виждал на живо

Новият съпруг на Кейти Прайс твърди, че е „осиновил“ децата ѝ, без дори да ги е виждал на живо

Любопитно Преди 4 часа

Едва излязъл от затвора в Дубай, новият съпруг на Кейти Прайс реши да припечели пари от фенове и шокира с признанието, че вече е баща на петте ѝ деца – макар никога да не ги е виждал очи в очи

Шокиращо признание на майката на двете деца, открити мъртви в кола във Франция

Шокиращо признание на майката на двете деца, открити мъртви в кола във Франция

Свят Преди 4 часа

Братята, на възраст само на четири и две години, бяха открити в безпомощно състояние от майка си в понеделник следобед във френския град Карпантрас в кола, паркирана пред къщата на баба им

<p>Радев обясни защо Олег Невзоров е върнат в страната</p>

Румен Радев: Невзоров е допуснат обратно в България заради важни показания по случая „Баба Алино“

България Преди 4 часа

Министър-председателят посочи, че решението е взето, за да бъдат събрани важни данни за незаконното строителство във Варна

<p>Еврокомисарят по отбраната: Русия може да тества Европа, ако САЩ изтеглят сили и техника от континента</p>

ЕС се готви за по-малко американска военна подкрепа: Кубилиус предупреди за риск за отбраната

Свят Преди 4 часа

Европа остава силно зависима от САЩ за дозареждане във въздуха, разузнаване и сдържане срещу Русия.

25 години по-късно: Смъртоносният прах от 11 септември продължава да взема жертви и днес

25 години по-късно: Смъртоносният прах от 11 септември продължава да взема жертви и днес

Свят Преди 4 часа

Официалният брой на загиналите при атентатите на 11 септември е 2977 души, но истинският мащаб на трагедията е далеч по-голям. Заради излагането на токсичния прах на Ground Zero, днес починалите от рак и белодробни болести надвишават преките жертви

Тръмп се похвали, че петролът минава през Ормузкия проток, а цените падат

Тръмп се похвали, че петролът минава през Ормузкия проток, а цените падат

Свят Преди 4 часа

Американският президент отчете рекордни доставки и понижение на цената на суровината след напредък в преговорите с Иран

Изтребител F-35 Lightning

Напрежение: НАТО вдигна изтребители заради руски ядрени бомбардировачи

Свят Преди 5 часа

Въпреки че страните от НАТО често вдигат изтребители по тревога, когато засекат руски самолети да летят близо до въздушното пространство на алианса, прелитането на бомбардировачи с ядрени способности близо до територията на НАТО обикновено се разглежда като тактика за сплашване – особено в Арктика

ЕК мобилизира милиарди за стратегически коридор между Европа и Азия

ЕК мобилизира милиарди за стратегически коридор между Европа и Азия

Свят Преди 5 часа

Брюксел и международни финансови институции зaлaгaт на по-добра транспортна и енергийна свързаност между Европа и Централна Азия

<p>Webit 2026 откри деня с робот на сцената и разговор за бъдещето на България в ерата на изкуствения интелект</p>

Webit 2026 откри деня с робот на сцената и разговор на живо с трима членове на правителството за бъдещето на България в ерата на изкуствения интелект

Любопитно Преди 5 часа

По време на форума бяха обявени две правителствени инициативи — приложение за „справедлива цена" на основните храни и платформата СИГМА за прозрачност на обществените поръчки

<p>Русия с нов словесен залп: Лавров заклейми САЩ и обиди Зеленски</p>

Лавров: САЩ вече не са безпристрастен посредник за Украйна, Зеленски е „фюрер“

Свят Преди 5 часа

Руският външен министър заяви, че Москва е готова за преговори, но не отстъпва от условията си към Киев.

Всичко от днес

От мрежата

15 странни неща, които кучето прави, защото ви обича

dogsandcats.bg

10 породи кучета, които обичат водата, калта и забавленията на открито

dogsandcats.bg
1

Десетки посрещнаха слънцето на Бегликташ

sinoptik.bg
1

Лятото започва с жеги и градушки

sinoptik.bg

Когато завесата не пада завинаги: Георги Парцалев и безсмъртието на таланта

Edna.bg

15 неща, които всяка жена трябва да направи поне веднъж това лято

Edna.bg

Холивудска подкрепа за българския тенис от Мария Бакалова

Gong.bg

Горчиво отпадане за Виктория Томова на Уимбълдън

Gong.bg

Мощни бури в Северозападна България (ВИДЕО)

Nova.bg

Самолет на египетски авиолинии с румънски туристи кацна аварийно на Летище Горна Оряховица (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg