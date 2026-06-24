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Откриха скрит ръкопис на Моцарт, престоял векове в библиотека в Париж

Неизвестен досега ръкопис от 44 страници на Волфганг Амадеус Моцарт бе открит във Националната библиотека на Франция. Записаните през 1778 г. уроци по композиция прозвучаха публично за първи път в Париж, след близо два века и половина мълчание

Стела Христова Стела Христова

24 юни 2026, 08:41
Откриха скрит ръкопис на Моцарт, престоял векове в библиотека в Париж
Източник: iStock/Getty Images

Б лизо 250 години след като Волфганг Амадеус Моцарт я е написал, музиката, скрита в забравен бележник, най-накрая видя бял свят и бе чута от публиката.

Националната библиотека на Франция (BnF) наскоро разкри, че неизвестен досега ръкопис на великия композитор е престоял напълно незабелязан в нейните архиви в продължение на векове. 44-страничният нотен тефтер датира от далечната 1778 г., когато музикалният гений живее в Париж и дава частни уроци по композиция на млада аристократка на име Мари-Луиз-Филипин дьо Гин, пише PEOPLE.

Голямото откритие достигна своята кулминация с публично изпълнение в емблематичния музей „Ришельо“ към библиотеката в Париж. На специално събитие музиканти вдъхнаха живот на произведенията от ръкописа за първи път, откакто са били записани на хартия преди близо два века и половина.

  • Прозорец към личния живот на гения

Това, което прави находката толкова значима, не е просто фактът, че хартията и мастилото са оцелели физически през времето. Според експертите от Националната библиотека, тетрадката предлага изключително рядък и интимен прозорец към живота на Моцарт извън блясъка на големите концертни зали. Вместо да показва композитора в разцвета на неговата слава, страниците го улавят в процес на уединена работа с едно тийнейджърка. Нейният баща – херцог дьо Гин, е бил виден флейтист и един от ключовите покровители на Моцарт по време на престоя му във френската столица.

Ръкописът е открит по време на рутинна работа, когато Франсоа-Пиер Гой, куратор в Музикалния отдел на библиотеката, започва да изследва анонимен нотен бележник от края на XVIII век. Докато изучава изписаните страници, неговото опитно око разпознава специфичния и много характерен почерк. Веднага възниква съмнението, че той принадлежи именно на Моцарт.

Специализирани анализи, направени от водещи световни изследователи, включително учени от международната фондация „Моцартеум“ в Залцбург, Австрия, по-късно официално потвърдиха автентичността на ценния документ.

„Според специалистите това е едно от най-важните и значими музикални открития през последните няколко десетилетия“, заяви в официално изявление Жил Пеку, президент на Националната библиотека на Франция. Пеку допълни, че бележникът хвърля ярка светлина върху два много рядко документирани аспекта от биографията на композитора: неговия последен престой в Париж и „ежедневните занимания на Моцарт в ролята му на млад учител, уловен в творчески диалог със своя ученик“.

  • Творческо сътрудничество и недовършен край

Ръкописът съдържа технически упражнения по композиция, както и кратки произведения, написани специално за флейта и арфа – инструменти, които са били тясно свързани с музикалните умения на фамилия дьо Гин. Изследователите вярват, че тетрадката е служела като подробен дневник на уроците, чрез които Моцарт е наставлявал младата дама как да конструира по-сложни и амбициозни музикални форми.

Страниците разкриват и един необичаен процес на сътрудничество. Въпреки че някои от упражненията са написани изцяло от ръката на Мари-Луиз-Филипин дьо Гин, по-голямата част от тефтера показва как учител и ученик са работили рамо до рамо. Според музикалните историци, това е най-ранното запазено до днес физическо доказателство за педагогическия подход на Моцарт към преподаването.

Обучението обаче изглежда е прекъснало съвсем внезапно. Последното записано упражнение в бележника е останало недовършено, а накрая са открити шест напълно празни страници. Учените предполагат, че уроците са спрели рязко, тъй като през юли 1778 г. младата аристократка се омъжва и социалните ѝ ангажименти се променят.

Днес този недовършен ученически бележник вече е много повече от обикновена историческа ценност. Музиканти от Националното обществено радио на Франция („Радио Франс“) направиха официални студийни записи на откъси от открития ръкопис, преди да го представят на голямата сцена. Концертът отбеляза световната премиера на творби, останали скрити за ушите на поколения наред.

„Изключителна, свещена чест е за всеки музикален ансамбъл да има възможността да възкреси за нов живот едно забравено и непознато произведение на великия Волфганг Амадеус Моцарт“, сподели в емоционално обръщение Сибил Вейл, главен изпълнителен директор на „Радио Франс“.

Редактор: Стела Христова
Волфганг Амадеус Моцарт музикален ръкопис Национална библиотека на Франция класическа музика историческо откритие
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