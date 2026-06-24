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Наводнения и свлачища застрашават Япония, обявена е масова евакуация

Проливни дъждове заливат Нагасаки и южната част на страната, а два тропически циклона допълнително усложняват обстановката

Василена Василева Василена Василева

24 юни 2026, 08:00
Наводнения и свлачища застрашават Япония, обявена е масова евакуация
Източник: AP/БТА

В ластите в японския град Нагасаки отправиха призив към всички близо 380 000 жители да се евакуират заради проливните дъждове и нарастващия риск от свлачища. Предупреждението идва на фона на усложняващата се метеорологична обстановка в югозападната част на страната, съобщава ДПА.

Масова евакуация заради наводнения и свлачища в Япония

Местните власти са обявили четвърта степен на тревога – само едно ниво под най-високата възможна степен за извънредна ситуация. Жителите са призовани незабавно да напуснат опасните райони и да потърсят убежище на безопасни места, особено в районите, изложени на риск от свличане на земни маси и внезапни наводнения.

Според японската обществена телевизия NHK предупреждението обхваща цялата територия на Нагасаки – град, разположен на остров Кюшу, който е сред най-засегнатите от лошото време райони.

  • Риск от свлачища и преливане на реки

Японската метеорологична агенция предупреди, че интензивните валежи ще продължат и през следващите часове, като опасността не се ограничава само до Нагасаки.

Предупреждения за високо ниво на риск са издадени и за префектурите Фукуока, Сага и Кумамото. Властите се опасяват от преливане на реки, наводнения в ниските райони и нови свлачища, особено в планинските части на остров Кюшу.

Междувременно за остров Шикоку също са издадени предупреждения за обилни валежи, като синоптиците следят внимателно развитието на атмосферната обстановка.

Проливните дъждове в Япония наложиха евакуация (СНИМКИ/ВИДЕО)

  • Два тропически циклона се формират край Япония

Допълнително безпокойство предизвиква фактът, че южно от Япония са се образували два тропически циклона. Засега не е ясно дали те ще се превърнат в тайфуни и дали ще окажат пряко въздействие върху японския архипелаг, но метеоролозите предупреждават, че могат да донесат още валежи и силни ветрове през следващите дни.

Японските власти следят ситуацията денонощно и призовават гражданите да се информират редовно за актуалните прогнози и указанията за безопасност.

  • Страната е особено уязвима при екстремни валежи

Япония често е изправена пред природни бедствия заради географското си положение. Планинският релеф, гъсто населените крайбрежни райони и сезонните мусонни дъждове правят страната особено уязвима към наводнения и свлачища.

През последните години японските учени и международни експерти все по-често свързват зачестяването на екстремните валежи с климатичните промени. По-високите температури в атмосферата позволяват задържането на повече влага, което води до по-интензивни и продължителни дъждове.

Само през последното десетилетие Япония преживя няколко разрушителни природни бедствия, при които загинаха десетки хора, а хиляди бяха принудени да напуснат домовете си. Именно затова властите често издават ранни предупреждения и нареждат евакуации още преди ситуацията да стане критична.

Засега няма информация за жертви или сериозни материални щети, но спасителните служби остават в готовност, докато лошото време продължава да обхваща големи части от страната.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА, Владимир Арангелов    
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