Скандалът с полетите на Пеевски: Бизнесмен отрече да е пътувал с лидера на ДПС

„В течение съм с тази нелепа информация. Абсолютно невярно е това, нямам честта да познавам г-н Пеевски”.

Това заяви за NOVA бизнесменът Любомир Петров. Неговото име излезе в справката на ГДБОП за полетите на Делян Пеевски. Според данните Петров и Пеевски са летели заедно до Истанбул в навечерието на коледните празници миналата година. В регистрите името на Петров се открива като собственик и управител на няколко дружества от Ихтиман и Берковица, повечето от които свързани с ловен туризъм. Той отрече да е пътувал с лидера на ДПС.

„Нямам идея от къде моето име е замесено в цялата тази история. Най-вероятно става дума за някакво съвпадение на имена”, каза Петров.

Той обясни още, че е готов да си търси правата по законов път.

„Аз съм бил в България по това време и нямам представа как ЕГН-то ми ще е там. Аз съм на 58 години и не може някой да си позволи просто така да бъде хвърлено името ми в пространството. Но няма да оставя тези неща така в никакъв случай. Тези, които са злоупотребили с името ми, ще си понесат отговорността, която закона предвижда в такива случаи”, заяви Петров.

Според данните на МВР бизнесменът Александър Сталийски също е бил сред хората пътували в Пеевски - през април 2019 г. Днес Сталийски не отговори на обажданията на NOVA.

Същевременно в ефира на „Събуди се” депутатът от „Прогресивна България” Антон Кутев каза, че справката на ГДБОП до парламента е доказателство с кого е пътувал лидерът на ДПС. Част от предоставените документи са на базата на данни от системата за резервации PNR. Именно заради ползването на данни от тази система се оказа, че прокуратурата започва проверка.

Антон Кутев отговори на критиките на ДПС от снощи, че тези данни не са доказателство. По думите на Кутев справката е безспорна, но големият въпрос е с какви средства и кой е плащал за тези полети. Според Кутев, ако лидерът на ДПС е извадил парите от личния си бюджет, то е редно да докаже какъв е техния произход.

Иначе още вчера с позиция до медиите конституционния съдия Десислава Атанасова за пореден път отрече да е била на борда на един самолет с Делян Пеевски. И нарече справката на ГДБОП „екселска таблица с невярно съдържание по отношение на данните за мен, сглобявана седем дни, неподкрепена с никакви писмени официални документи”.