Повдигнаха обвинения на шофьора от тежката катастрофа на АМ „Тракия”

П овдигнаха обвинение на шофьора на тира от тежката катастрофа на магистрала „Тракия” в петък. При инцидента камионът скъса мантинелите и помете два автомобила в насрещното. Загина един човек, двама бяха ранени, съобщи NOVA.

Какво е състоянието на двамата пострадали при тежката катастрофа на АМ „Тракия”

Шофьорът на камиона Ангел Илиев е задържан за 72 часа с прокурорско решение. Той е обвинен за това, че по непредпазливост е причинил смъртта на едно лице и телесни повреди на други две лица, настъпили в резултат на пътнотранспортното произшествие. С постановление на наблюдаващия делото прокурор е отнето и свидетелството за правоуправление на МПС на обвиняемия.

В понеделник прокуратерата ще поиска мярка „задържане под стража".

Двамата пострадали при тежката катастрофа са в стабилно състояние. Единият е със счупена ключица, а след като му е бил поставен гипс, е напуснал сам лечебното заведение. Другият ранен - 46-годишен мъж, е настанен в частно лечебно заведение, все още е в реанимация, но е в стабилно състояние.

Според свидетели на тежката катастрофа тирът преминал през разделителната мантинела „като през масло". Предпазните съоръжения са от 2014 година, когато участъкът е пуснат в експлоатация.

„Този вид мантинела е поставена съгласно проекта, който беше изпълнен през 2014 г. Участъкът от Ямбол до Карнобат беше въведен в експлоатация през същия период. Оттогава по него няма инциденти. Когато беше въведен в експлоатация, той отговаряше на всички действащи тогава стандарти и изисквания”, коментира за „Събуди се“ инж. Митко Порязов, директор на Областно пътно управление - Бургас.

„Видът на мантинелата е двувълнова - това е системата, която отговаряше на стандарта към онзи момент. Тя е проектирана да задържа автомобили с тегло над 1600 кг”, заяви той.

По думите му непрекъснато се извършват инспекции по пътна безопасност. „Вчера, в присъствието на министър Иван Шишков, извършихме оглед на участъка. Съгласно новата наредба всички участъци с мантинели, които не отговарят на новите изисквания, поетапно ще бъдат подменяни”, допълни Порязов.

Той коментира още, че подмяната вече е започнала. По думите му такава може да се види в участъка от Карнобат до Бургас, където е монтирана така наречената тривълнова система.

Фирмата, която е изпълнила проекта тогава, и фирмите, които впоследствие поддържат съоръженията, са различни, поясни той. Те се избират съгласно Закона за обществените поръчки. „В страната има няколко производители. Всички фирми, които доставят и монтират такива ограничителни системи, се съобразяват с издадените сертификати“, разясни Порязов.

Камионът се е движил с 97 км в час в момента на инцидента, което е малко над ограничението. На разследващите впечатление е направил малкият ъгъл на врязване на тира в мантинелата.

„Озадачени сме от начина, по който се е разкъсала. За нас е абсолютно необяснимо защо по този начин, буквално, ъгълаът на удара не е толкова голям”, коментира Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики.

Снощи на мястото на инцидента пристигна и регионалният министър Иван Шишков, който обеща драконовски мерки за повишаване на безопасността по републиканската пътна мрежа.

„И новите мантинели, по начина, по който влизат тировете, няма как да бъдат спрени”, заяви Шишков.

Вече започна подмяна в участъка с новите съоръжения, така че да отговарят на Наредбата от 2024 г.

По време на огледа на мястото на инцидента впечатление направи, че 56-годишният водач на тира е обут в домашни чехли. Както и при предишният случай, при който загинаха две деца и техния баща, разследващите работят по версията за спукана гума, но не изключват и възможността за шофьора да е заспал.

„Надявам се да се вземат парчета от тези гуми, да се изследват, за да се види всъщност те регенерати ли са, нови ли са, стари ли са”, заяви още Русинова.

Проверява се и какви курсове е правил камионът в последните дни, защото се е движил без товар, а тол системата е засякла кратки маршрути, но не и шофьор в кабината.

„Още по-странно е, че на снимките, които излизат в момента, не се вижда шофьор. Т.е. очевидно има някаква манипулация, може би, не знам, включително и на предното стъкло”, коментира регионалният министър Иван Шишков.

Разследването тепърва ще установява причините за инцидента. Очакват се и резултатите от кръвните проби за алкохол и наркотици на водача на тира.