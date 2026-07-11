България

Жители на село Анево спасиха малко щъркелче и го върнаха в гнездото му

Местните вярват, че появата на четири щъркелчета е знак, че тази година в селото ще се родят много деца

11 юли 2026, 19:44
Скандалът с полетите на Пеевски: Бизнесмен отрече да е пътувал с лидера на ДПС

Скандалът с полетите на Пеевски: Бизнесмен отрече да е пътувал с лидера на ДПС
Пламен Димитров: Не изключвам дребни поправки на бюджета преди второ четене

Пламен Димитров: Не изключвам дребни поправки на бюджета преди второ четене
Наталия Киселова призова за повече доказателства по случая с полетите на Делян Пеевски

Наталия Киселова призова за повече доказателства по случая с полетите на Делян Пеевски
Радан Кънев е новият председател на

Радан Кънев е новият председател на "Демократи за силна България"
Антон Кутев: Справката на ГДБОП доказва с кого е пътувал Делян Пеевски

Антон Кутев: Справката на ГДБОП доказва с кого е пътувал Делян Пеевски
Труден старт на сезона по Южното Черноморие: Хотелиери отчитат до 30% спад на туристите

Труден старт на сезона по Южното Черноморие: Хотелиери отчитат до 30% спад на туристите
Новата задължителна ваксина срещу варицела: Какво трябва да знаят родителите

Новата задължителна ваксина срещу варицела: Какво трябва да знаят родителите
ДСБ избира нов лидер: Кой влиза в битката за председателския пост

ДСБ избира нов лидер: Кой влиза в битката за председателския пост

И стински пример за човечност и съпричастност дадоха жителите на сопотското село Анево. Те спасиха малко щъркелче и след по-малко от денонощие го върнаха при семейството му. А хората, които помогнаха на безпомощното птиче, се превърнаха в местни герои, съобщи NOVA.

900-те жители на село Анево се радват само на едно щъркелово гнездо. За първи път тази година в него са се излюпили четири малки. Преди ден обаче се разразила буря и пред очите на Николай едното от тях паднало от гнездото. Мъжът се втурнал с голи ръце да го спаси.

„Щъркелчето се опитваше да полети. Те в момента са в такъв период, в който се учат да летят и правят някакви опити. Понеже вятърът беше много силен в този момент, при опит да полети то се приземи на пътя между колите. Всички се втурнахме да го хванем, за да не го блъснат“, разказа Николай Петров.

Друг мъж от селото го приютил в дома си.

„Щъркелчето беше изплашено, стресирано, но видимо нямаше никакви наранявания. Просто му дадохме храна и вода. Прекара нощта без никакви проблеми“, казва Иван Шипов. 

На сутринта трима служители от енергодружеството спрели за кратко тока и с помощта на вишка върнали изпадналото щъркелче в гнездото. 

„Приеха го по най-добрия начин. Да видиш своя брат или своята сестра, че се връща вкъщи – няма нищо по-добро от това. Гнездото е изключително тясно при толкова много малки. Родителите вечер нощуват върху покривите на близките сгради“, обясни кметът на селото Николай Николов.

Сега в Анево всички благодарят на спасителите и вярват, че появата на четири щъркелчета е знак, че тази година в селото ще се родят много деца.

Източник: NOVA    
щъркел спасяване село Анево човечност съпричастност местни герои добра новина гнездо животни общност
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Скандалът с полетите на Пеевски: Бизнесмен отрече да е пътувал с лидера на ДПС

Скандалът с полетите на Пеевски: Бизнесмен отрече да е пътувал с лидера на ДПС

Доналд Тръмп е преминал медицински преглед и нов когнитивен тест

Доналд Тръмп е преминал медицински преглед и нов когнитивен тест

Повдигнаха обвинения на шофьора от тежката катастрофа на АМ „Тракия”

Повдигнаха обвинения на шофьора от тежката катастрофа на АМ „Тракия”

Джорджина Родригес стартира собствена марка за дрехи и изненада съпругата на Меси с подарък

Джорджина Родригес стартира собствена марка за дрехи и изненада съпругата на Меси с подарък

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Pagani Huayra се завръща без покрив, с AMG V12, „задно“ и ръчна трансмисия

Pagani Huayra се завръща без покрив, с AMG V12, „задно“ и ръчна трансмисия

carmarket.bg
Случаят
Ексклузивно

Случаят "Петрохан": Бащата на загиналото 15-годишно момче се разграничи от фондацията на Ралица Асенова

Преди 9 часа
<p>Празни чадъри и по-малко резервации: Какво се случва по Южното Черноморие</p>
Ексклузивно

Празни чадъри и по-малко резервации: Какво се случва по Южното Черноморие

Преди 11 часа
<p>"Хиляди ракети са в готовност, можем да ви унищожим": Тръмп с ново предупреждение към Иран</p>
Ексклузивно

"Хиляди ракети са в готовност, можем да ви унищожим": Тръмп с ново предупреждение към Иран

Преди 9 часа
Синът на Весела Лечева е загинал при инцидент в Гърция
Ексклузивно

Синът на Весела Лечева е загинал при инцидент в Гърция

Преди 14 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

Световен рекорд на Гинес: Над 22 000 фенове с „плешиви перуки“ заляха концерт на Питбул

Любопитно Преди 1 час

Рапърът Питбул постави рекорд на Гинес за най-голямо събиране на хора с перуки, имитиращи плешивост. Точно 22 141 фенове се преброиха пред сцената в Лондон при 32-градусова жега, за да подкрепят своя идол в характерния му стил

Десетки загинаха при наводнения в Бангладеш, над милион са блокирани

Десетки загинаха при наводнения в Бангладеш, над милион са блокирани

Свят Преди 2 часа

Най-малко 44 души загинаха, а над един милион са изолирани след опустошителни наводнения и свлачища в Бангладеш. Прекъснатите комуникации и липсата на ток затрудняват спасителите, докато армията доставя храна и вода с лодки

Трагедия шокира света: Футболист, играл на Световното, почина внезапно на 25 години

Трагедия шокира света: Футболист, играл на Световното, почина внезапно на 25 години

Свят Преди 4 часа

Южноафриканският футбол скърби за 25-годишния Джейдън Адамс. Тялото на халфа е намерено в къща в Кейптаун седмици след като той помогна на страната си да запише историческо представяне на Световното по футбол

Айфеловата кула и Лувърът въвеждат извънредно работно време заради опасните горещини

Айфеловата кула и Лувърът въвеждат извънредно работно време заради опасните горещини

Свят Преди 4 часа

Айфеловата кула, Лувърът и музеят „Орсе“ ще затварят часове по-рано заради екстремните температури във френската столица. На фона на рекордно горещата вълна в Европа, властите във Франция вече съобщават за над 130 жертви на удавяния

,

Турция санкционира над 100 акушер-гинеколози заради цезарови сечения

Свят Преди 4 часа

Част от лекарите са временно отстранени от работа, а други са задължени да преминат допълнително обучение

,

След среднощна обсада: Освободиха жена, взета за заложник в супермаркет

Свят Преди 5 часа

Мащабна полицейска акция в Берлин приключи с неутрализирането на нападател, държал жена за заложник в супермаркет. Кризата е продължила през цялата нощ, като мотивите на извършителя все още се изясняват от германските власти

Масиран удар над Украйна: Руски ракети пробиха въздушния щит на Киев, има ранени

Масиран удар над Украйна: Руски ракети пробиха въздушния щит на Киев, има ранени

Свят Преди 5 часа

При масирана нощна атака с над 120 дрона и 12 ракети, украинската отбрана не е успяла да спре балистичните удари, съобщи Зеленски. Има ранени в Киев, а в Париж предстои спешна среща на съюзниците за справяне с руската заплаха

Паника на пътя: Шофьор обърна колата си по таван след рязко спиране пред камера за скорост

Паника на пътя: Шофьор обърна колата си по таван след рязко спиране пред камера за скорост

България Преди 5 часа

Автомобилът се обърнал по таван, но не заради висока скорост – радарът не е отчел нарушение, а внезапният натиск е скъсал детайл от силно изгнилото купе

,

По заповед на главния секретар на МВР: Започват засилени проверки за тежкотоварните автомобили

България Преди 6 часа

Главният секретар на МВР разпореди незабавни съвместни проверки с „Автомобилна администрация“. Екипите ще следат за техническата изправност и документите на товарните превозни средства, като приоритет са машините с маса над 12 тона

Новият върховен лидер на Иран се закани: Отмъщението за Али Хаменей е неизбежно

Новият върховен лидер на Иран се закани: Отмъщението за Али Хаменей е неизбежно

Свят Преди 6 часа

Моджтаба Хаменей заяви, че възмездието за убития му баща е „искане на нацията“ и обеща ответен удар срещу САЩ и Израел

Революция в науката: Пещерните стени се оказаха пазители на ДНК от древните хора

Революция в науката: Пещерните стени се оказаха пазители на ДНК от древните хора

Любопитно Преди 6 часа

Генетици постигнаха невероятен пробив, изолирайки човешка ДНК от скални стени на хиляди години. Пробите, запечатани от калцит, отварят вратата към тайните на пещерните хора, техния пол и произход

<p>Германец, издирван за сексуални престъпления срещу деца, е задържан у нас</p>

Задържаха в България германец, издирван за разпространение на материали със сексуално насилие над деца

България Преди 7 часа

Мъжът е арестуван край карнобатското село Искра при съвместна операция на българските и германските власти

<p>Прощаваме се с космонавта Александър Александров в понеделник</p>

Последен полет: Прощаваме се с космонавта Александър Александров в понеделник

България Преди 7 часа

Военният летец, учен и генерал-майор си отиде на 74 години. Поклонението ще се състои на 13 юли в Централния военен клуб в София

Смъртоносна атака с дронове по Таганрог: Загина моряк, ударени са четири кораба

Смъртоносна атака с дронове по Таганрог: Загина моряк, ударени са четири кораба

Свят Преди 8 часа

Сред поразените плавателни съдове е и танкер, превозващ метанол. Москва съобщава за свалени 178 украински безпилотни апарата през нощта

,

Как автомобилът в Русия отново се превръща в лукс

Свят Преди 8 часа

В Русия заплатите са се повишили значително през последните години

<p>Великобритания e освободила и депортирала двама осъдени българи по шпионското дело за Русия</p>

The Telegraph: Великобритания освободи и депортира двама осъдени българи по шпионското дело за Русия

Свят Преди 8 часа

Иван Стоянов и Ваня Габерова са върнати в България, след като са излежали задължителната част от присъдите си, твърди британското издание

Всичко от днес

От мрежата

10 цитата за кучетата, които ни напомнят защо сме щастливи да ги имаме!

dogsandcats.bg

Защо кучето ми не пие вода, въпреки че изглежда жадно

dogsandcats.bg
1

Ожънаха нивите в ДЛС "Кричим"

sinoptik.bg
1

Слънчево в края на седмицата

sinoptik.bg

Ретрограден Нептун: Време за важни решения за 4 зодии

Edna.bg

След дългата раздяла: крал Чарлз се срещна с Хари, Меган и децата им

Edna.bg

Стилияна Николова с три финала на Световната купа в Милано

Gong.bg

Историческо постижение за Божидар Саръбоюков

Gong.bg

Кола се удари в спрял камион край Дупница, има жертви (ВИДЕО)

Nova.bg

„Темата на NOVA”: Граничен контрол

Nova.bg