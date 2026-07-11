Световен рекорд на Гинес: Над 22 000 фенове с „плешиви перуки“ заляха концерт на Питбул

П итбул и неговата армия от фенове поставиха световен рекорд на Гинес за най-голямото събиране на хора с перуки, имитиращи плешивост, по време на негов концерт в лондонския Хайд парк, съобщава Би Би Си.

Рапърът и певецът, известен също като Mr. Worldwide, оправда името си, като вдъхнови глобална тенденция през последните години, при която феновете се стичат на концертите му, облечени в характерния му стил – костюми, слънчеви очила и, разбира се, перуки, имитиращи плешивост.

Преди изявата му на лондонския фестивал BST Hyde Park (British Summer Time Hyde Park) десетки хиляди посетители на концерта се събраха пред главната сцена, за да бъдат официално преброени.

По-късно на Питбул бе потвърдено, че рекордът е поставен с 22 141 души, носещи перуки, което той определи като „благословия“ и „чест“.

„Кой би си помислил някога, че син на кубински имигранти ще постави рекорд за Книгата на рекордите на Гинес“, каза пред репортерите 45-годишният носител на награда „Грами“, чието истинско име е Армандо Кристиан Перес.

Той благодари на феновете си за подкрепата им.

Феновете споделиха пред Би Би Си, че се чувстват „потни и плешиви“, но „страхотно“ въпреки температурата от 32 градуса в Лондон. Те описаха музикалния изпълнител като „вдъхновение“ и човек, който е „толкова забавен“ и носи „толкова добра енергия“.

Питбул изпълни редица свои хитове, сред които Fireball и Give Me Everything.

За да благодари на най-голямата публика, която BST Hyde Park някога е имал и която за случая достигна капацитет от близо 70 000 души, Питбул изпълни хита на Oasis Wonderwall, превърнал се в неофициален химн на Англия по време на Световното първенство по футбол.

Подгряващите изпълнители – попзвездата Кеша и рапърът Лил Джон – се присъединиха към него на сцената, за да изпълнят съвместните си парчета.