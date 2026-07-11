Доналд Тръмп е преминал медицински преглед и нов когнитивен тест

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че „току-що е преминал“ медицински преглед в Националния военномедицински център „Уолтър Рийд“, без да уточни кога е бил проведен прегледът, предаде Ройтерс.

Не стана ясно дали Тръмп е преминал нов медицински преглед или има предвид прегледа, който му бе направен в края на май, когато той заяви, че „всичко е наред“.

„Току-що преминах перфектен медицински преглед в „Уолтър Рийд“ – правя го на всеки шест месеца – и поисках още един когнитивен тест – единственият президент, който го прави, и то три пъти, и се справих отлично с всички тях – отговорих правилно на всеки въпрос“, написа Тръмп, който навърши 80 години през юни, в публикация в Трут Соушъл.