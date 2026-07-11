Радан Кънев е новият председател на "Демократи за силна България"

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Р адан Кънев е новият председател на „Демократи за силна България“ (ДСБ), след като беше избран от делегатите на Националното събрание на партията. Той спечели вътрешнопартийния вот, в който участваха още Йордан Иванов и Васко Василев. За Кънев са подадени 302 гласа.

Националното събрание се проведе след вътрешнопартийна кампания, по време на която тримата кандидати представиха своите визии за развитието на ДСБ и мястото ѝ в демократичната общност.

Преди избора Кънев призова надпреварата да не бъде възприемана като вътрешнопартийна битка.

„Не използвам думата „битка“. Вътре в ДСБ битка няма. Има състезание, бих казал приятелско състезание. Пазим си силите за истинските политически битки“, заяви той.

Другият кандидат Йордан Иванов определи кампанията като „честно европейско състезание“ и заяви, че партията трябва да отвори нов етап в развитието си с нова енергия и модерна управленска алтернатива.

Съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев определи ДСБ като най-близкия партньор на формацията в коалицията „Демократична България“ и изрази увереност, че делегатите ще направят правилния избор.

По време на форума досегашният председател Атанас Атанасов обяви, че няма да се кандидатира за трети мандат начело на партията и определи настоящия като последен в лидерската си кариера в ДСБ.

В политическия си отчет той защити решенията за създаването на „Демократична България“ и последвалото партньорство с „Продължаваме промяната“, като подчерта, че единството на демократичната общност е по-важно от различията между отделните партии.

„Независимо дали сме в една коалиция или в различни политически формати, демократичните хора в България не печелят, когато сме разделени. Те печелят, когато сме достатъчно мъдри да намираме общия път към големите каузи“, заяви Атанасов.

Според него президентските избори през 2026 г. ще бъдат следващото голямо изпитание пред демократичната общност, която трябва да излъчи кандидат с ясна европейска ориентация, способен да защитава парламентарната демокрация, върховенството на закона и националната сигурност.

ДСБ е основана през 2004 г. по инициатива на Иван Костов. Радан Кънев вече е оглавявал партията в периода 2013–2017 г., а с избора си става четвъртият председател в историята на политическата формация.