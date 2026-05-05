Асен Василев пред Йотова: Няма проблеми с бюджета

Асен Василев се спря много подборно на икономическата ситуацията в страната

5 май 2026, 15:30
Протест на хора с увреждания в София: Искат по-достъпна среда и транспорт

Протест на хора с увреждания в София: Искат по-достъпна среда и транспорт
ПГ на ДПС на консултации при президента: Ще бъдем конструктивна опозиция

ПГ на ДПС на консултации при президента: Ще бъдем конструктивна опозиция
ГЕРБ-СДС пред президента Илияна Йотова: Важно е колкото се може по-скоро България да има редовно правителство

ГЕРБ-СДС пред президента Илияна Йотова: Важно е колкото се може по-скоро България да има редовно правителство
Регионалният министър: АПИ е похарчила пари за пътища за две години напред

Регионалният министър: АПИ е похарчила пари за пътища за две години напред
Край на дългото чакане: Нова лаборатория дава бързи резултати за наркотици зад волана

Край на дългото чакане: Нова лаборатория дава бързи резултати за наркотици зад волана
Геодезисти започват проучване на целия свлачищен район в Смолянско

Геодезисти започват проучване на целия свлачищен район в Смолянско
Лекари се борят за живота на жена след нападението с нож във Варна

Лекари се борят за живота на жена след нападението с нож във Варна
Засилен трафик преди Гергьовден: Близо 75 000 коли напускат София

Засилен трафик преди Гергьовден: Близо 75 000 коли напускат София

„Ще бъдем конструктивни и имаме идеи за бюджета“, каза лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев на консултациите при президента Илияна Йотова във връзка с връчването на първия проучвателен мандат за съставяне на правителство.

„Надяваме се, че ще има чуваемост от страна на „Прогресивна България“, добави Василев.

„Изборите свършиха и българските граждани дадоха ясен мандат и знак какво трябва да очакваме като първи действия от властта. Надявам се това да бъде правилно разчетено от „Прогресивна България“, посочи той.

Божанов пред Йотова: Няма да мълчим

„Първият ясен мандат, който беше даден е, че начинът на управление на държавата, който Борисов и Пеевски бяха наложили, трябва да приключи. Това според нас минава през сваляне на тяхната охраната, за да не са по-равни от всички други народни представители“, заяви Василев.

Преглед на заплатите в държавната администрация и намаляване на броя на министерствата поиска лидерът на „Продължаваме промяната“.

По време на консултациите държавният глава се поинтересува как ПП виждат бюджета и реформите в съдебната система.

Василев постави на първо и второ място въпросите свързани с премахване на охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски. Лидерът на ПП също така призова настоящия ВСС да не разкрива конкурси за назначаване на областни ръководители на съдилища, защото това е „неморално и нямат обществена подкрепа за това“.

Асен Василев се спря много подборно на икономическата ситуацията в страната. Той на практика отхвърли твърденията на някои политици за тежката финансова ситуация като цитира конкретни цифри.

Според неговия анализ, базиран на данните на Министерство на финансите, в момента във фискалния резерв има 6.5 милиарда евро. От тях 2 милиарда са достатъчни, за да се гарантира Сребърния фонд.

„Новото правителство влиза с буфер от около 4 милиарда евро. Това е достатъчно, за да бъде приет бюджета и да няма проблеми. Взимането на нов дълг, както иска „Прогресивна България“ трябва да бъде много внимателно обосновано“, категоричен е Асен Василев. 

По отношение на бюджета Василев даде примери със своя последен престой във финансовото министерство през 2023 г., когато отново имахме удължителен бюджет, а редовният се приемаше в средата на лятото. Тогава предлаганият проектобюджет е бил с дефицит от 6.4% 

Гюров: Оставяме на следващото правителство посока, време и разчети

„Заварих проектобюджет, който беше направен без никакви реформи в него. Той беше на дефицит 6.4%. В рамките на 30 дни успяхме да внесем доста реформи свързани със събираемостта, доста амбициозна капиталова програма, която се изпълни. Тогава казаха, че този бюджет бил нереалистичен, но той се изпълни“, каза Василев.

Той предупреди, че в днешната ситуация, когато имаме ескалираща война с Иран и растящи нагоре цени на енергоносителите, инфлацията също ще се покачва. В тази ситуация трябва да се повишат доходите на най-уязвимите и това може да се случи като се спрат течовете. 

Василев посочи като важни мерки да се извърши преглед на заплащането в държавната администрация и да се намали броят на министерствата, което в настоящата ситуация е напълно реалистично, защото правителството няма да е коалиционно. „Когато започна този преглед през 2024 г., се оказа, че има длъжности в администрациите, които са недофинансирани и други, които са един път и половина по-високи заплати. Тук говорим за хора от постоянната администрация, а не от политическия кабинет“, обясни Василев.

Коментирайки конкретно ситуацията с българските финанси, той заяви, че приходите растат с 15%. „При 7% инфлация и 3% ръст на икономиката, проблемът не е в приходната част. Не трябва да се пипат данъците. Проблемът е в разходната част, която се стабилизира през април месец“, обобщи Василев.

Според депутата от ПП Николай Денков не е достатъчно да изберем нов ВСС, не е достатъчна  само антикорупционна комисия. „Важно е как ще запълним с хора, които имат експертиза и опит, и морал и интегритет, за да си свършат работата, и да не се поддават на икономическо, криминално влияние“, каза той.

„Важна е темата как ще се подходи към процедурите за избор на нови членове на ВСС и надявам се избор на нова антикорупционна комисия. Освен, че тя е част от условията за получаване на средства от ПВУ, тя ни е жизнено необходима като работещ орган, за да може най-накрая бандитите да ги е страх от нещо в тази държава. Като се спрат кражбите, всичко ще си дойде на мястото“, подчерта Денков. 

„Ще държим високо в нашите приоритети избора на антикорупционна комисия и избора на членовете на ВСС по невиждан досега начин, в който номинации да могат да се получават и от обществените и професионалните организации“, каза още  той.

Източник: БТА, БГНЕС    
Свалиха правителството на Румъния

Свалиха правителството на Румъния

ООН предупреди за глобална дигитална катастрофа

ООН предупреди за глобална дигитална катастрофа

Нови подробности за атаката с нож в магазин във Варна

Нови подробности за атаката с нож в магазин във Варна

Русия: Задава се война на клановете за трона на Путин

Русия: Задава се война на клановете за трона на Путин

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

biss.bg
5 храни с колаген за здрави стави и красива козина при кучетата

5 храни с колаген за здрави стави и красива козина при кучетата

dogsandcats.bg
Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество
Ексклузивно

Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество

Преди 8 часа
Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив
Ексклузивно

Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив

Преди 7 часа
Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?
Ексклузивно

Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?

Преди 8 часа
Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади
Ексклузивно

Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади

Преди 9 часа
Нов сблъсък между звезди и Черни куртки повишава градусите в Hell’s Kitchen

Нов сблъсък между звезди и Черни куртки повишава градусите в Hell’s Kitchen

Любопитно Преди 7 минути

Шеф Виктор Ангелов добавя поредна куртка в колекцията си

,

Боли ви вратът? Тези трикове, използвани от пилотите от Формула 1, биха ви помогнали

Любопитно Преди 1 час

Техниките на звезди като Себастиан Фетел помагат не само на пистата, но и в офиса

КФН и омбудсманът с идея: „Гражданска отговорност“ за мотоциклети да се сключва на сезонен принцип

КФН и омбудсманът с идея: „Гражданска отговорност“ за мотоциклети да се сключва на сезонен принцип

България Преди 1 час

КФН е изискала от застрахователните компании подробна информация за начина, по който са формирани цените на задължителната застраховка

Извънредно от СЗО: Опасният хантавирус на круизния кораб вероятно се предава от човек на човек

Извънредно от СЗО: Опасният хантавирус на круизния кораб вероятно се предава от човек на човек

Свят Преди 1 час

Световната здравна организация допусна за първи път възможността за заразяване между хората на борда на блокирания MV Hondius, където 150 души остават изолирани в океана след три смъртни случая

Гюров: Оставяме на следващото правителство посока, време и разчети

Гюров: Оставяме на следващото правителство посока, време и разчети

България Преди 1 час

Служебният министър-председател отбелязва, че урокът по държавност, който са получили с министрите му, е бил да им покажат "откъде се светват и гасят лампите - сякаш държавата е стая под наем"

Божанов пред Йотова: Няма да мълчим

Божидар Божанов пред Йотова: Ще подкрепяме правилните политики, но няма да мълчим

България Преди 2 часа

Демократична България ще подкрепя политики по същество, но предупреждава за риск от „прегрупиране на модела“ и поставя ясни финансови и съдебни приоритети

Най-зле облечените звезди на червения килим на Met Gala 2026

Най-зле облечените звезди на червения килим на Met Gala 2026

Любопитно Преди 2 часа

От роботизирани воали до златни маски и рокли от долари – вижте кои световни знаменитости напълно пропуснаха идеята на дрескода „Модата е изкуство“ и превърнаха появата си на Met Gala в истинско недоразумение

225 са случаите на морбили у нас, най-засегната е Враца

225 са случаите на морбили у нас, най-засегната е Враца

България Преди 2 часа

Заболелите са в седем области

,

Доли Партън отмени още концерти в Лас Вегас поради здравословни причини

Любопитно Преди 2 часа

Кънтри легендата проговори за здравословните битки през последните три години, като увери почитателите си, че състоянието ѝ е лечимо и вече планира откриването на собствен музей и хотел в Нашвил

Тревожен дисбаланс в бюджета: Разходите изпреварват приходите с над 1,7 млрд. евро

Тревожен дисбаланс в бюджета: Разходите изпреварват приходите с над 1,7 млрд. евро

Пари Преди 2 часа

За ускорен ръст на харчовете и риск за икономиката предупреждават експерти

С вградена машина за сапунени мехури: Олимписката шампионка Айлийн Гу изуми Met Gala

С вградена машина за сапунени мехури: Олимписката шампионка Айлийн Гу изуми Met Gala

Свят Преди 2 часа

22-годишната скиорка се появи с футуристична рокля от 15 000 ръчно изработени стъклени балончета, която буквално изпускаше истински мехури във въздуха, докато тя преминаваше по червения килим на модното събитие

Съдия се извини на обвиняем за покушение срещу Тръмп след инцидент в ареста

Съдия се извини на обвиняем за покушение срещу Тръмп след инцидент в ареста

Свят Преди 2 часа

Фаруки направи изявлението си в съда в понеделник, след като ден по-рано изрази „сериозни опасения“ относно отношението към Алън в ареста

Революция в Космоса: Откриха атмосфера там, където науката смяташе за невъзможно

Революция в Космоса: Откриха атмосфера там, където науката смяташе за невъзможно

Любопитно Преди 2 часа

Астрономи откриха тънка атмосфера около миниатюрния леден обект 2002 XV93 в Пояса на Кайпер. Сензационното откритие на японски учени опровергава теорията, че толкова малки космически тела в края на Слънчевата система не могат да задържат газ

Руски генерал, свързан със санкционирана лаборатория за химически оръжия, е открит мъртъв

Руски генерал, свързан със санкционирана лаборатория за химически оръжия, е открит мъртъв

Свят Преди 3 часа

Роднини са открили тялото на 87-годишния пенсиониран генерал рано сутринта на 2 април в неговия апартамент в известна сграда

Свеж въздух и по-леко готвене в един специален промо пакет

Свеж въздух и по-леко готвене в един специален промо пакет

Любопитно Преди 3 часа

Vent Air Pro + подарък No Fat Grill

Високопоставен служител напуска дипломатическата служба на ЕС

Високопоставен служител напуска дипломатическата служба на ЕС

Свят Преди 3 часа

Белéн Карбонел ще се оттегли от Европейската служба за външна дейност (ЕСВД), съобщиха дипломати

