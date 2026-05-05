Асен Василев пред Йотова: Няма проблеми с бюджета

„Ще бъдем конструктивни и имаме идеи за бюджета“, каза лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев на консултациите при президента Илияна Йотова във връзка с връчването на първия проучвателен мандат за съставяне на правителство.

„Надяваме се, че ще има чуваемост от страна на „Прогресивна България“, добави Василев.

„Изборите свършиха и българските граждани дадоха ясен мандат и знак какво трябва да очакваме като първи действия от властта. Надявам се това да бъде правилно разчетено от „Прогресивна България“, посочи той.

„Първият ясен мандат, който беше даден е, че начинът на управление на държавата, който Борисов и Пеевски бяха наложили, трябва да приключи. Това според нас минава през сваляне на тяхната охраната, за да не са по-равни от всички други народни представители“, заяви Василев.

Преглед на заплатите в държавната администрация и намаляване на броя на министерствата поиска лидерът на „Продължаваме промяната“.

По време на консултациите държавният глава се поинтересува как ПП виждат бюджета и реформите в съдебната система.

Василев постави на първо и второ място въпросите свързани с премахване на охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски. Лидерът на ПП също така призова настоящия ВСС да не разкрива конкурси за назначаване на областни ръководители на съдилища, защото това е „неморално и нямат обществена подкрепа за това“.

Асен Василев се спря много подборно на икономическата ситуацията в страната. Той на практика отхвърли твърденията на някои политици за тежката финансова ситуация като цитира конкретни цифри.

Според неговия анализ, базиран на данните на Министерство на финансите, в момента във фискалния резерв има 6.5 милиарда евро. От тях 2 милиарда са достатъчни, за да се гарантира Сребърния фонд.

„Новото правителство влиза с буфер от около 4 милиарда евро. Това е достатъчно, за да бъде приет бюджета и да няма проблеми. Взимането на нов дълг, както иска „Прогресивна България“ трябва да бъде много внимателно обосновано“, категоричен е Асен Василев.

По отношение на бюджета Василев даде примери със своя последен престой във финансовото министерство през 2023 г., когато отново имахме удължителен бюджет, а редовният се приемаше в средата на лятото. Тогава предлаганият проектобюджет е бил с дефицит от 6.4%

„Заварих проектобюджет, който беше направен без никакви реформи в него. Той беше на дефицит 6.4%. В рамките на 30 дни успяхме да внесем доста реформи свързани със събираемостта, доста амбициозна капиталова програма, която се изпълни. Тогава казаха, че този бюджет бил нереалистичен, но той се изпълни“, каза Василев.

Той предупреди, че в днешната ситуация, когато имаме ескалираща война с Иран и растящи нагоре цени на енергоносителите, инфлацията също ще се покачва. В тази ситуация трябва да се повишат доходите на най-уязвимите и това може да се случи като се спрат течовете.

Василев посочи като важни мерки да се извърши преглед на заплащането в държавната администрация и да се намали броят на министерствата, което в настоящата ситуация е напълно реалистично, защото правителството няма да е коалиционно. „Когато започна този преглед през 2024 г., се оказа, че има длъжности в администрациите, които са недофинансирани и други, които са един път и половина по-високи заплати. Тук говорим за хора от постоянната администрация, а не от политическия кабинет“, обясни Василев.

Коментирайки конкретно ситуацията с българските финанси, той заяви, че приходите растат с 15%. „При 7% инфлация и 3% ръст на икономиката, проблемът не е в приходната част. Не трябва да се пипат данъците. Проблемът е в разходната част, която се стабилизира през април месец“, обобщи Василев.

Според депутата от ПП Николай Денков не е достатъчно да изберем нов ВСС, не е достатъчна само антикорупционна комисия. „Важно е как ще запълним с хора, които имат експертиза и опит, и морал и интегритет, за да си свършат работата, и да не се поддават на икономическо, криминално влияние“, каза той.

„Важна е темата как ще се подходи към процедурите за избор на нови членове на ВСС и надявам се избор на нова антикорупционна комисия. Освен, че тя е част от условията за получаване на средства от ПВУ, тя ни е жизнено необходима като работещ орган, за да може най-накрая бандитите да ги е страх от нещо в тази държава. Като се спрат кражбите, всичко ще си дойде на мястото“, подчерта Денков.

„Ще държим високо в нашите приоритети избора на антикорупционна комисия и избора на членовете на ВСС по невиждан досега начин, в който номинации да могат да се получават и от обществените и професионалните организации“, каза още той.