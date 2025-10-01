България

Софийска прокуратура разследва мащабна измама с апартаменти „на зелено"

За случаите разказа репортерът Вероника Димитрова в рубриката „По следите"

1 октомври 2025, 08:02
С офийската районна прокуратура образува досъдебно производство по сигнали на хора, които си купили апартаменти „на зелено“. Сезирани са НАП, ДАНС, ДНСК и КЗП, съобщава NOVA.

За случаите разказа репортерът Вероника Димитрова в рубриката „По следите”.

Потърпевшите обясниха, че предварителните им договори, сключени с различни фирми, били прекратени едностранно преди акт 15. След това жилищата им били продадени на дружество, учредено през юли.

„След анализ на материалите, наблюдаващият прокурор е преценил, че са налице достатъчно доказателства за извършено престъпление за това, че в периода между 2021 и 2024 г., с цел да бъде набавена имотна облага, е възбудено заблуждение у множество лица, в резултат на което е причинена

имуществена вреда в особено големи размери, като случаят е особено тежък”,

заяви Николай Николаев, говорител на СГП.

Припомняме, че десетки семейства са вложили спестяванията си в покупка на мечтаното жилище. Калин Стоянов уточнява, че открива офертата чрез брокер - през 2022 г. Докато търси да инвестира спестените си пари.

Друга потърпевша разказва, че е подписала договор през лятото на 2021 г., когато плаща 25%, при акт 14, който е бил готов през 2023 г.. Платих още 25%, а след това при поставяне на дограма през 2024 г. още 25%. Така станаха общо 120 000 евро“, разкрива тя.

Фирмата закъснявала с крайните срокове, но строежът, макар и по-бавно, вървял.

В края на миналия месец изглеждал завършен, разказват хората. Всичко изглеждало наред. Многократно били уверявани, че няма да има проблем, защото фирмата е сериозна и има завършени обекти.

Докато кроили планове и си представяли как ще изглеждат домовете им, през август тази година, хората получили неочаквани имейли. Съобщението гласяло, че фирмата не е в състояние да довърши обекта и затова се оттегля, което обаче според потърпевшите не е вярно,защото сградата е готова, а вътре има поставени врати и контакти.

Клауза в договорите на клиентите гласи:

В случай, че след датата на сключване на договора настъпят обстоятелства от значение за изпълнението на договора, които Продавачът не е могъл и не е бил длъжен да предвиди и запазването на договора противоречи на запазването на справедливостта и добросъвестността, Продавачът има право едностранно да прекрати този договор с писмено изявление до Купувача. При прекратяване на договора по реда на предходното изречение Продавачът следва да възстанови на Купувача в допълнително договорен между страните срок всички платени от последния до датата на прекратяване суми от продажната цена на имота. Страните не си дължат обезщетителни плащания в този случай“.

Освен, че фирмата е прекратила едностранно предварителните договори на клиентите си, в рамките на седмица е продала жилищата на новосъздадено акционерно дружество. Справка в търговския регистър показва, че Резидиа груп“ АД е учредено в края на юли тази година дни преди апартаментите да бъдат прехвърлени.

Проверка на NOVA показа, че фирмата Грийнлайф-пропърти“ ЕООД има същия проблем и в Комплекс Нова Дружба там хора с прекратени договори за закупуване на жилища са завели дела, за да се преборят контрактите да бъдат обявени за окончателни.

