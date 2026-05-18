Съдът пусна обвинените за имотна измама в "Люлин", прокуратурата протестира

С постановление на прокурор четиримата бяха задържани за срок до 72 часа

18 май 2026, 17:13
Източник: БТА

С офийска районна прокуратура внесе протест срещу решението на Софийски районен съд да пусне обвинените за имотна измама.

Четиримата са обвинени за това, че от неустановена дата до 05.03.2026 г. в София, с цел да набавят за себе си и за съучастниците си имотна облага, са възбудили и поддържали у потърпевшия заблуждение, че при сключване на договор за продажба на притежаван от него апартамент в кв. "Люлин" ще погасят кредитите му.

Обвиняемите казали на пострадалия, че ще му бъде учредено пожизнено право на ползване на имота, но след прехвърлянето на собствеността не изпълнили обещанията си.

По случая се води досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание "лишаване от свобода" до 6 години.

С постановление на прокурор четиримата бяха задържани за срок до 72 часа.

В събота прокурор внесе искане за определяне на мярка "задържане под стража" спрямо четиримата. По време на заседанието съдебният състав на Софийски районен съд наложи „подписка“ на двама от тях, а другите двама остави без мерки за неотклонение.

Днес, Софийска районна прокуратура внесе протест в Софийски градски съд и поиска от съда спрямо четиримата да бъде взета мярка „задържане под стража“.

Междувременно наблюдаващият прокурор даде указания за извършването на други процесуално следствени действия и възложи извършването на данъчни ревизии на физически и юридически лица. Разследването по случая продължава.

Източник: Prb.bg    
имотна измама Софийска районна прокуратура Софийски районен съд
