България

Разкриха имотна измама в София, използвали бременна жена като подставено лице

Разследването е започнало след получен сигнал за намерение за обявяване на завещание за къща с двор в столицата

24 май 2026, 11:43
С лужители на сектор „Икономическа полиция“ при Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР) предотвратиха опит за имотна измама, при която като формален извършител е използвана 21-годишна бременна жена, съобщиха от пресцентъра на Министерството на вътрешните работи (МВР).

Разследването е започнало след получен сигнал за намерение за обявяване на завещание за къща с двор в София, собственост на човек, починал преди повече от 13 години.

В хода на предприетите оперативно-издирвателни и процесуално-следствени действия било установено, че починалият има законни наследници, а представеното удостоверение за наследници е неистинско. Назначените експертизи доказали, че и самото завещание е фалшиво – както текстът, така и подписът не са на починалия собственик.

21-годишната жена е задържана в момента на обявяване на завещанието и при стартирала процедура по издаване на констативен нотариален акт за собственост върху имота, посочват от МВР.

По случая е установено още, че тя е била придружена при нотариуса от мъжа, с когото живее на семейни начала – 29-годишен, известен на МВР, както и от неговия баща, също познат на органите на реда с данни за участие в имотни измами. При извършените процесуално-следствени действия в автомобила на двамата мъже са открити копия на нотариални актове на починали лица, както и преписи от актове за смърт.

По данни на разследването двамата умишлено са използвали бременната жена като подставено лице с цел да затруднят налагането на по-тежка мярка за неотклонение.

След доклад на материалите в Софийска районна прокуратура на задържаната е повдигнато обвинение и е наложена мярка за неотклонение „подписка“. Работата по документиране на престъпната дейност на останалите участници в схемата продължава под надзора на Софийска районна прокуратура.

Преди по-малко от десет дни директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов съобщи, че при акция са задържани девет души във връзка с т.нар. имотна мафия.

Източник: БТА/Николай Трифонов    
Имотна измама СДВР Икономическа полиция Бременна жена Фалшиво завещание Неистинско удостоверение за наследници Подставено лице Задържани Починал собственик София
23 май: Писъци вместо молитви – пътят, който се превърна в смъртоносен капан
Бедствено положение във Великотърновско заради пороите, Янтра преля
Дъждът ще обърка плановете за уикенда, кога идва слънцето
Патриарх Даниил възглави литургия за празника Неделя на светите отци в храм „Св. Неделя"

След литургията патриархът се отправи към Президентството, където взе участие в празничното шествие по случай Деня на светите братя Кирил и Методий

Децата не учат от лекции, а от ежедневието у дома. Психологът Екатерина Гудино разкрива петте златни родителски принципа, които изграждат силни, гъвкави и самостоятелни личности, без да се налага да прибягваме до контрол, викове и наказания

Президентът на САЩ написа в социалните мрежи, че очакваното споразумение ще отвори Ормузкия проток

Филмът "Фиорд" на румънския режисьор Кристиан Мунджиу бе отличен със "Златната палма" в Кан

Критиците определят лентата като една от най-силните и провокативни в конкурсната програма тази година

Празничното шествие започна в 10:30 часа

Инцидентът е станал около 4:45 ч.

Има и сериозни поражения по инфраструктурата

Лентата е международна копродукция между Германия, България, Франция и Австрия

Според оценките на органите на реда в демонстрацията са участвали около 34 000 души

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е бил в Белия дом по време на инцидента

Ново мащабно проучване на белгийски учени разби мита, че броят часове в леглото е най-важен за здравето ни. Оказва се, че тялото е много по-чувствително към редовния график, а уикендите до обяд всъщност ни докарват вреден „социален джетлаг“

Готвачите в Пусан укротяват отровната риба фугу, съчетавайки смъртоносна екзотика с вековна традиция и щипка политически шпионаж

Първите известни свидетелства за честването на празника са открити в арменска летопис от 1813 г.

Максималните температури ще бъдат между 20° и 25°, за София – около 22°

Българинът сдаде временно първото място в класирането на Формула 2

