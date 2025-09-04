България

Протест в защита на арестувания варненски кмет Благомир Коцев

За да подкрепят протеста във Варна пристигнаха и председателят на ПП Асен Василев и бившият премиер Николай Денков

4 септември 2025, 19:44
"Столичен електротранспорт": Водачът на трамвая, който дерайлира, ще понесе наказание
П ротест в защита на арестувания варненски кмет Благомир Коцев. Той се провежда пред общината. Хората настояват за незабавното разглеждане на мярката за неотклонение, както на варненския кмет, така и на двамата общински съветници, които са в ареста вече близо 2 месеца, предава NOVA.

Протест в подкрепа на Благомир Коцев във Варна

Както вече стана ясно, защитата на Коцев е внесла такова искане до прокуратурата. Според протестиращите обаче решението се бави умишлено.

Иначе и тази вечер по традиция се очаква хората да потеглят на шествие до Съдебната палата с искане за незабавното освобождаване на Коцев. А за да подкрепят протеста във Варна пристигнаха и председателят на „Продължаваме Промяната” Асен Василев и бившият премиер Николай Денков.

Източник: NOVA    
Коцев протест Варна
Атракцион дерайлира в Лисабон, много загинали и ранени
Атракцион дерайлира в Лисабон, много загинали и ранени

Преди 21 часа
Почина световноизвестният българин Тед Попов
Почина световноизвестният българин Тед Попов

Преди 21 часа
Правителството на България блокира Русия за покупка на стратегически обекти
Правителството на България блокира Русия за покупка на стратегически обекти

Преди 1 ден
Глобиха момиче с малък куфар на летището в София
Глобиха момиче с малък куфар на летището в София

Преди 1 ден

Радев за инцидента със самолета на Урсула фон дер Лайен: Измислен скандал

Радев за инцидента със самолета на Урсула фон дер Лайен: Измислен скандал

България Преди 2 часа

Радев: Няма постъпила официална информация за смущения

Пеевски: Пълна подкрепа за пребития старши комисар Николай Кожухаров

Пеевски: Пълна подкрепа за пребития старши комисар Николай Кожухаров

България Преди 2 часа

Шефът на МВР в Русе е в тежко състояние

Мъж тайно заведе сина си в аквапарк през нощта за рождения му ден

Мъж тайно заведе сина си в аквапарк през нощта за рождения му ден

Любопитно Преди 4 часа

Двамата бяха заснети от охранителните камери, докато се плискат в басейните, плуват и използват водните пързалки

Минути преди началото: Лейди Гага отмени концерт заради проблем с гласните струни

Минути преди началото: Лейди Гага отмени концерт заради проблем с гласните струни

Любопитно Преди 4 часа

"Наистина много, много съжалявам, но трябва да отложа днешното шоу в Маями“, написа тя в Instagram

Нападател преряза гърлото на прокурор в Истанбул насред ресторант

Нападател преряза гърлото на прокурор в Истанбул насред ресторант

Свят Преди 4 часа

Прокурорът издъхнал от раните си по пътя към болницата

Кола се вряза в група деца в Берлин

Кола се вряза в група деца в Берлин

Свят Преди 4 часа

Шофьорът е разпитан от полицията и не е пострадал при катастрофата

Парламентът отхвърли ветото на президента за Закона за държавната собственост

Парламентът отхвърли ветото на президента за Закона за държавната собственост

България Преди 5 часа

В пленарната зала почти нямаше дискусия

Всеки, роден след 1939 г., е малко вероятно да доживее до 100 години

Всеки, роден след 1939 г., е малко вероятно да доживее до 100 години

Любопитно Преди 5 часа

Безпрецедентното дълголетие на днешните възрастни хора се дължи до голяма степен на медицинските постижения през първите няколко десетилетия на 20-ти век

Принцесата на Уелс Катрин

Принцеса Кейт – по-ослепителна от всякога след лятната почивка

Любопитно Преди 5 часа

Това, което прикова погледите бяха златните ѝ кичури, след като принцесата избра да изсветли косата си с няколко тона

A1 празнува 30 години с нови тарифни планове за повече свобода и забавление

A1 празнува 30 години с нови тарифни планове за повече свобода и забавление

Технологии Преди 5 часа

По случай своята 30-годишнина A1 представя четири специални тарифни предложения, които съчетават най-търсените услуги

ЕК: Не твърдим, че в случая със самолета на Урсула става дума за целенасочени действия

ЕК: Не твърдим, че в случая със самолета на Урсула става дума за целенасочени действия

Свят Преди 5 часа

Българските власти сами преценяват какво да направят в случая, каза говорител на ЕК

Директорът на ОДМВР – Русе старши комисар Николай Кожухаров

Пребиха жестоко шефа на полицията в Русе

България Преди 6 часа

"Шокиран и гневен съм!", коментира кметът на Русе Пенчо Милков

Баща зашлеви шамар на 6-годишно момиче, детето е с комоцио

Баща зашлеви шамар на 6-годишно момиче, детето е с комоцио

България Преди 6 часа

Извършителят е задържан

Уволниха служители в спешно отделение, подигравали се на пациенти в TikTok

Уволниха служители в спешно отделение, подигравали се на пациенти в TikTok

Свят Преди 6 часа

Здравни работници в Калифорния са уволнени след видео в TikTok, в което се подиграват на пациенти в спешното отделение

Лидерите на ЕС изразиха съболезнования след трагедията в Лисабон

Лидерите на ЕС изразиха съболезнования след трагедията в Лисабон

Свят Преди 6 часа

В Португалия беше обявен ден на национален траур

„Не е моят цирк“: Парис Джаксън отрича участие в биографичния филм за баща ѝ

„Не е моят цирк“: Парис Джаксън отрича участие в биографичния филм за баща ѝ

Любопитно Преди 6 часа

В поредица от истории в Instagram тя сподели мислите си по темата и подчерта, че не е имала никакво влияние върху продукцията

