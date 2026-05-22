България

По вариант 2 писаха зрелостниците на втората задължителна матура

Изпитът се проведе в 1434 училища в страната

Обновена преди 7 минути / 22 май 2026, 06:58
ДБ иска изслушване на Бойко Борисов, Теодора Георгиева, Емилия Русинова и Данаил Кирилов

ДБ иска изслушване на Бойко Борисов, Теодора Георгиева, Емилия Русинова и Данаил Кирилов
Радев: Трябва ни нов независим и обективен главен прокурор за разплитане на случаите

Радев: Трябва ни нов независим и обективен главен прокурор за разплитане на случаите "Пепи Еврото" и "Нотариуса"
Борисов: Никога не съм бил в

Борисов: Никога не съм бил в "Джуджетата", не познавам Петьо Еврото, а сега разбираме коя е Снежанка
Министерският съвет на среща с DARA и БНТ за организацията на „Евровизия” 2027 г.

Министерският съвет на среща с DARA и БНТ за организацията на „Евровизия” 2027 г.
„Има ли прикрито убийство?“ Мистериозната смърт на редник в Костенец

„Има ли прикрито убийство?“ Мистериозната смърт на редник в Костенец
Извънредни мерки на „Пътна полиция“ за 24 май и абитуриентските балове

Извънредни мерки на „Пътна полиция“ за 24 май и абитуриентските балове
На първо четене: НС отново създаде Комисия за противодействие на корупцията

На първо четене: НС отново създаде Комисия за противодействие на корупцията
НИМХ предупреждава: Лошо време и кодове за опасност блокират петъка

НИМХ предупреждава: Лошо време и кодове за опасност блокират петъка

П о вариант 2 писаха днес зрелостниците на втората задължителна матура по профилиращ предмет. Изпитният вариант беше изтеглен в зала 5 в Министерството на образованието и науката (МОН).

Изпитът започна в 8:30 ч. и се състоя в 1434 училища в страната. На него се явиха около 24 000 зрелостници.

Вторият задължителен държавен зрелостен изпит е по 30 учебни предмета, тъй като за чуждите езици има изпити на различни равнища, като за всяко равнище се провежда отделен изпит, каза Евгения Костадинова – директор на дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ в МОН.

За втория държавен зрелостен изпит по профилиращ предмет подадените заявления са над 24 000. Запазва се тенденцията от предишни години най-много зрелостници да избират матура по английски език. Подадените заявления по този профилиращ предмет са над 13 000.

Следват география и икономика с 1810 заявления, биология и здравно образование – 1722, математика – 1523, предприемачество – 1373, и философия – 1186.

Най-малко заявления за матура по профилиращ предмет са подадени за физика и астрономия – 44, италиански език – 113, изобразително изкуство – 139, информатика – 159, и химия и опазване на околната среда – 165, съобщиха за БТА от пресцентъра на МОН.

В МОН беше изтеглена и темата за държавния изпит по професионална подготовка и квалификация в частта по теория на професията. Този изпит също започна в 8:30 ч.

От гимназистите, заявили желание да се явят на държавен изпит по професионална подготовка и квалификация, близо 16 000 са избрали да разработват дипломен проект. Останалите се явиха на изпит по теория на професията чрез разработване на тема и положиха изпит по практика, или изпит по теория на професията чрез тест, като също ще имат изпит по практика. Държавният изпит по професионална подготовка и квалификация се състоя в 617 училища.

На първия държавен зрелостен изпит по български език и литература на 20 май за цялата страна бяха анулирани 31 изпитни работи, основно заради използване на мобилни телефони и технически устройства, каза Евгения Костадинова.

На 20 май близо 50 000 зрелостници се явиха на държавния зрелостен изпит по български език и литература (БЕЛ), който се състоя в 783 училища в страната. „Пътят към себе си“ по „Песента на колелетата“ на Йордан Йовков бе темата за интерпретативното съчинение в последната, 41-ва задача от матурата по български език и литература. Избралите есе писаха по темата „Авторитетите днес“. Тестът включваше 41 задачи, като последната беше за написване на аргументативен текст – интерпретативно съчинение или есе.

Резултатите от държавните зрелостни изпити ще бъдат обявени до 11 юни.

Източник: БТА, Димитрина Ветова    
Държавни зрелостни изпити Матура Профилиращ предмет МОН Зрелостници Изпитни резултати Български език и литература Професионална подготовка Училища Образование
Последвайте ни
Радев: Трябва ни нов независим и обективен главен прокурор за разплитане на случаите

Радев: Трябва ни нов независим и обективен главен прокурор за разплитане на случаите "Пепи Еврото" и "Нотариуса"

Италианската полиция развали парти на Мик Джагър заради абсурдно правило

Италианската полиция развали парти на Мик Джагър заради абсурдно правило

Шофьор загина при катастрофа на пътя Хасково - Минерални бани

Шофьор загина при катастрофа на пътя Хасково - Минерални бани

На 41-годишна възраст внезапно почина Кайл Буш, двукратен шампион в сериите NASCAR

На 41-годишна възраст внезапно почина Кайл Буш, двукратен шампион в сериите NASCAR

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

biss.bg
Stellantis фокусира 42 млрд. евро в 4 свои марки

Stellantis фокусира 42 млрд. евро в 4 свои марки

carmarket.bg
<p>Дънди взриви "Капките" и грабна победата!</p>
Ексклузивно

Дънди взриви "Капките" и грабна победата!

Преди 3 дни
Това ли е планът за
Ексклузивно

Това ли е планът за "победа" на Путин в Украйна

Преди 3 дни
Куба предупреди САЩ с „кървава баня“ при атака
Ексклузивно

Куба предупреди САЩ с „кървава баня“ при атака

Преди 3 дни
Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия“
Ексклузивно

Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия“

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

„Събуди се“ празнува 24 май със специално издание

„Събуди се“ празнува 24 май със специално издание

Любопитно Преди 15 минути

Проследете удължения ефир на предаването тази неделя по NOVA – на живо от три локации

Арестуваха мъж за серия грабежи на автомобили пред търговски център в София

Арестуваха мъж за серия грабежи на автомобили пред търговски център в София

България Преди 16 минути

Задържаният има над 30 полицейски регистрации

<p>Русия&nbsp;обвини Украйна в &bdquo;чудовищно престъпление&ldquo;</p>

Русия обвини Украйна в „чудовищно престъпление“ след смъртоносна атака с дрон в Луганска област

Свят Преди 48 минути

<p>Агенцията по вписванията има нов изпълнителен директор</p>

Елиана Илиева е новият изпълнителен директор на Агенцията по вписванията

България Преди 1 час

Петьо Еврото отново е обявен за издирване, този път по друго дело

Петьо Еврото отново е обявен за издирване, този път по друго дело

България Преди 1 час

Прокуратурата ще протестира присъдата му

Мощен взрив в нефтохимически завод в Унгария, има жертва и ранени

Мощен взрив в нефтохимически завод в Унгария, има жертва и ранени

Свят Преди 1 час

Пожарникарите са локализирали пламъците, операцията продължава

Тези три зодии са фаворити на съдбата: Чакат ги пари и успех

Тези три зодии са фаворити на съдбата: Чакат ги пари и успех

Любопитно Преди 1 час

Хороскопът за 22–24 май обещава на няколко зодии период на важни решения, неочаквани новини и преоценка на плановете. Астрологичните аспекти на тези дни ще помогнат да се избегнат грешки, да се видят нови възможности и да се подобри финансовото положение

Инфекции предавани по полов път (тест)

Бум на гонорея и сифилис в Европа. Коя страна е най-засегната

Свят Преди 2 часа

„Тези инфекции могат да причинят тежки усложнения, като хронична болка и безплодие, а в случая със сифилиса – проблеми със сърцето или нервната система“, каза Бруно Чианчио, ръководител на отдела за директно предавани и предотвратими чрез ваксини заболявания към ECDC

<p>Първата мощна лятна жега връхлита Европа в следващите дни</p>

Европа се готви за първата мощна лятна жега, която се очаква да счупи температурни рекорди

Свят Преди 2 часа

Термометрите скачат с 11 градуса над нормата седмици преди официалното лято. Bloomberg предупреждава за опасен затворен кръг, който заклещва антициклона над континента

<p>Разследване разкри&nbsp;как Русия крие ракети на морското дъно</p>

Германско разследване разкрива, че Русия тайно разполага ядрени ракети на морското дъно

Свят Преди 2 часа

Медийните гиганти WDR и NDR извадиха наяве класифицирания проект „Скиф“. Сателитни снимки и секретни бази данни разкриват как Москва крие невидими оръжия в океана

Жестока майка подмами децата си с „лов на съкровища“ и ги изостави в гора

Жестока майка подмами децата си с „лов на съкровища“ и ги изостави в гора

Свят Преди 2 часа

Две малки братчета от Франция са били изоставени в португалска гора от жестоките си родители. Безпомощните деца – на 3 и 5 години – са били спасени от преминаваща наблизо двойка във вторник вечерта

<p>Правосъдният министър призова за отстраняване на Сарафов и от Следствието</p>

Правосъдният министър призова за отстраняване на Борислав Сарафов и от Следствието

България Преди 2 часа

Редно е всички лица, които са в управлението на държавата, да имат публичност на имуществата си и съответно да подлежат на по-засилен обществен контрол, отбеляза Николай Найденов

Доналд Тръмп

Тръмп: Може да стана премиер на Израел, Нетаняху прави каквото му кажа

Свят Преди 3 часа

Говорейки пред репортери в сряда, 20 май, преди церемонията по дипломирането в Академията на Бреговата охрана на САЩ, президентът каза, че „би могъл да се кандидатира за премиер“ в Израел и че е изключително популярен там

Чудото, което всички чакаха: Джеси Джей победи рака

Чудото, което всички чакаха: Джеси Джей победи рака

Любопитно Преди 3 часа

Битката наложи сериозни промени в кариерата ѝ

Вижте новия ексцентричен тренд, който Лизо показа в Кан

Вижте новия ексцентричен тренд, който Лизо показа в Кан

Свят Преди 3 часа

Певицата издигна тенденцията на „голите рокли“ до нови, сюрреалистични висоти по време на галавечерта amfAR

Полицията спря пиян шофьор да вози ученици на екскурзия

Полицията спря пиян шофьор да вози ученици на екскурзия

България Преди 3 часа

Oт транспортната фирма изпратили друг водач

Всичко от днес

От мрежата

8 причини защо кучето се промъква в леглото ви през нощта

dogsandcats.bg

10 плодове и зеленчуци, които може да дадете на кучето си

dogsandcats.bg
1

Какво представлява тенрекът

sinoptik.bg
1

20 са мечките в планините около София

sinoptik.bg

Снимките започнаха: „Цар на Капана“ събира Башар Рахал, Нети и Латинка Петрова

Edna.bg

Последната вечеря на „Приятели“: Непоказвани снимки на Матю Пери и звездите от сериала излизат на търг

Edna.bg

Пеп Гуардиола потвърди, че напуска: Нищо не е вечно

Gong.bg

Краят на една ера? Григор може да стане втора ракета на България след Уимбълдън

Gong.bg

Мощна експлозия в нефтохимически завод в Унгария, има загинал и ранени (ВИДЕО+СНИМКА)

Nova.bg

Румен Радев: Нужен е независим ВСС и нов главен прокурор за разплитане на случаите „Пепи Еврото” и „Нотариуса”

Nova.bg