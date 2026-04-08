Социалният министър се среща с ръководството на МВР в Хасково

М инистърът на труда и социалната политика Хасан Адемов ще посети Хасково в изпълнение на приоритета си да не се допуска използването на инструментите на социалната система за влияние върху избирателните права на гражданите. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на труда и социалната политика (МТСП).

В Хасково министър Адемов ще се срещне с политическото и професионално ръководство на МВР – служебния министър на вътрешните работи Емил Дечев и и.д. главен секретар на ведомството Георги Кандев.

Срещата е предвидена за 14:30 часа на ул. „Бузлуджа” № 71 в града, информираха още от МТСП.

На посещение във Варна преди дни министър Адемов съобщи, че всеки ден в социалното министерство постъпват сигнали за нарушения. Той уточни, че всички сигнали се предават на Министерството на вътрешните работи, а ако има данни за престъпление – и на прокуратурата.