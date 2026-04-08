Ангелско присъствие: Сидни Суини заслепи Лос Анджелис на премиерата на „Еуфория“

Д а видиш Сидни Суини на червения килим е истинска еуфория.

Актрисата се появи на премиерата на третия сезон на хитовия сериал „Еуфория“ в Лос Анджелис във вторник, изглеждайки сияйна в изцяло бял ансамбъл. Тя заложи на архивна рокля на Pierre Cardin от колекцията за 2007 г., която подчертаваше извивките ѝ и разкриваше краката ѝ. Визията бе допълнена от ефектен колан с панделка, обсипан с кристали, и нестандартна драперия, наподобяваща пелерина.

Sydney Sweeney is angelic in bow-tied white cape dress at ‘Euphoria’ Season 3 premiere https://t.co/gcMjqNmK3e pic.twitter.com/yp3Y1eqJw1 — Page Six (@PageSix) April 8, 2026

Суини съчета тоалета с дискретни бижута и чифт златни обувки на висок ток. Русата ѝ коса бе стилизирана в свободни, естествени вълни. 28-годишната звезда влиза в ролята на Каси Хауърд в продукцията на HBO. В трейлъра на новия сезон виждаме героинята ѝ в ново амплоа – като модел в платформата OnlyFans, където позира по бельо.

Сюжетът ни пренася пет години по-късно, когато Каси се събира отново с Нейт Джейкъбс (Джейкъб Елорди) след раздялата им във втори сезон, като двамата вече са готови да минат под венчилото. В тийзър видеото Хауърд сякаш заимства идеи от личния стил на самата Суини, вървейки към олтара в сватбена рокля с корсет.

Актрисата от „Housemaker“ е истинска „кралица на корсетите“, като дори проектира собствена версия като част от линията си за бельо Syrn. В този случай обаче изкуството не имитира живота, тъй като русата изкусителка развали годежа си с Джонатан Давино веднага след края на снимките на третия сезон.

На фона на напрегнатия сюжет около Каси и репутацията на сериала като диктуващ модните тенденции, почитателите нямат търпение да видят какви дръзки тоалети ще представи Суини на екрана.