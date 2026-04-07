Акция срещу купуването на гласове и в Кюстендил, 7 души са арестувани

В Кюстендил задържаха седем души при полицейска акция срещу купуването на гласове. Открити и иззети са различни суми пари с общ размер 2900 евро, съобщи за БТА говорителят на Областната дирекция на МВР – Кюстендил, Катя Табачка.

Действията на полицаите са след получен сигнал, че в помещение, използвано като кафе-аперитив в квартал „Изток“, се правят уговорки за склоняване на хора да гласуват за определена политическа сила на предстоящите избори.

При извършената проверка полицаите са установили седем души, при трима от тях са открити и иззети различни суми пари.

Помещението се ползва от човек, който е известен на органите на реда с противозаконна дейност, каза Табачка.

По случая е образувано бързо полицейско производство за престъпление, свързано с изборното законодателство и е уведомена прокуратурата.