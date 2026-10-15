660 евро минимална заплата от 2027 г.: Правителството публикува проекта

Правителството предлага минималната работна заплата в България да бъде увеличена до 660 евро от 1 януари 2027 г. Проектът на постановление на Министерския съвет е публикуван в Портала за обществени консултации.

Вдигат минималната работна заплата до 660 евро за 2027 г.

Ако предложението бъде прието, най-ниското месечно възнаграждение ще нарасне с 39,80 евро, или 6,4%, спрямо сегашния размер от 620,20 евро.

Предложената сума е с 12,80 евро под най-високия възможен размер от 672,80 евро, за който министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова говори по-рано през годината.

Как ще се промени минималната заплата

От Министерството на труда и социалната политика посочват, че увеличението цели да стимулира активността на пазара на труда и да повиши най-ниските трудови възнаграждения.

Според ведомството мярката ще допринесе за намаляване на неравенството в доходите и бедността, както и за повишаване на покупателната способност и жизненото равнище на населението.

Предложеният размер се отнася за работещите при нормална продължителност на работното време от осем часа дневно и петдневна работна седмица. Минималната часова работна заплата е предвидено да бъде 3,98 евро.

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Общественото обсъждане е до 28 октомври

Срокът за обществено обсъждане на проекта е две седмици, до 28 октомври. От социалното министерство обясняват по-краткия период с необходимостта постановлението да бъде прието своевременно.

Това е свързано с планирането и прогнозирането на необходимите разходи в рамките на бюджетната процедура за подготовката на проекта на Закон за държавния бюджет за 2027 г.

Ден по-рано правителството определи реда и начина за определяне на минималната работна заплата. Новите разпоредби предвиждат всяка година до 15 август Министерският съвет да определя размера на най-ниското основно месечно трудово възнаграждение за следващата година в диапазон с долна и горна граница.

Окончателният размер на минималната работна заплата за 2027 г. ще стане ясен след приключването на процедурата и приемането на съответното постановление.