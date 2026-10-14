Правителството определи нови правила за минималната работна заплата

М инималната работна заплата в страната ще се определя от Министерския съвет по социално-икономически критерии след преговори между национално представителните организации на синдикатите и на работодателите. Това предвиждат промени в Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, които бяха одобрени от правителството на заседание днес, съобщиха от пресслужбата на кабинета.

С нормативния акт се регламентира редът и начинът за определяне на минималната заплата и за оценката на нейната адекватност.

Окончателно: Депутатите приеха новата формула за минималната заплата

Новите разпоредби предвиждат всяка година до 15 август правителството да определя размера на най-ниското основно месечно възнаграждение за труд за следващата година в диапазон с долна и горна граница. Долната граница ще е размерът на минималната работна заплата за текущата година, а горната ще се определя въз основа на формула, включваща претеглените стойности на показатели по четири критерия, определени в Кодекса на труда. Това са покупателната способност на минималната работна заплата за страната, като се взема предвид издръжката на живот; общото равнище на работните заплати и тяхното разпределение; темпът на растеж на работните заплати и дългосрочните равнища на производителността на труда в страната. Показателите ще се определят въз основа на официални данни, предоставени от Националния статистически институт.

Редът за определяне на минималната работна заплата за всяка година включва преговори между синдикалните и работодателските организации. Министерският съвет ще определя нейния размер, като взема предвид доклада на социалните партньори.

Регламентира се и ред за извършване на оценка на адекватността на минималната работна заплата. Оценката ще се извършва на всеки три години от комисия с участието на социалните партньори. Тя ще се прави по две референтни стойности - 60% от брутната медианна работна заплата и размера на издръжката на живот за предходната година.

Mинималната заплата за 2027 г. ще бъде определена до края на септември

Чрез промените ще се постигне по-добър баланс между социалните и икономическите функции на минималната заплата. Определя се и ясен начин за изчисляване на минималния размер на допълнителното трудово възнаграждение за нощен труд.

КТ „Подкрепа“ не подкрепя формулата за минимална работна заплата, според нас тя ощетява работещите, каза пред журналисти на 12 октомври главният икономист на КТ „Подкрепа“ Атанас Кацарчев. Според него има ощетяване на минималната работна заплата с поне 20 евро на месец, което прави 480 евро на година.