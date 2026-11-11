Жена беше блъсната от микробус в Перник

В ъзрастна жена беше блъсната от микробус на кръстовище „Шахтьор“ в Перник. Инцидентът е станал в 9:50 часа тази сутрин, съобщи пред БТА регионалният говорител на Областната дирекция на МВР в Перник Венцислав Алексов.

По думите му пострадалата първоначално е транспортирана в Многопрофилната болница за активно лечение „Рахила Ангелова“ в Перник, където са установени фрактури на горните крайници. След това е преместена в столично лечебно заведение.

Микробус блъсна жена в Перник

Шофьорът на автомобила е тестван за употреба на алкохол и наркотични вещества, като резултатите от пробите са отрицателни. Взета му е и кръвна проба за химичен анализ.

От полицията съобщиха още, че жената е на 78 години и е от Перник. Шофьорът на микробуса е 54-годишен мъж от Брезник. По случая е образувано досъдебно производство.