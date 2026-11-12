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Учени откриха два забележително недокоснати свята, скрити в Тихия океан

Учени откриха два забележително недокоснати свята, скрити в най-изолираните кътчета на Тихия океан. Атолите Бикар и Бокак разкриват как е изглеждала планетата с нейната девствена природа преди намесата на човечеството

12 ноември 2026, 06:32
Учени откриха два забележително недокоснати свята, скрити в Тихия океан

В ера, белязана от измиране на видове, белеене на корали и глобално замърсяване, изследователи попаднаха на изключително откритие. Ново проучване, публикувано в списанието Frontiers in Marine Science, разкрива два забележително недокоснати свята, скрити в най-изолираните кътчета на Тихия океан.

Учени от Хавайския университет извършиха първото по рода си детайлно екологично проучване на атолите Бикар и Бокак - далечни коралови острови, обявени за първия национален морски резерват на Маршаловите острови.

Оазис на стотици километри от цивилизацията

Двата атола са останали уникално съхранени най-вече благодарение на своята екстремна отдалеченост. Бикар се намира на повече от 100 км от най-близкия населен атол, а Бокак е отрязан от останалия свят на цели 400 км от най-близките хора.

„Бикар и Бокак са съкровища не само за Маршаловите острови, но и за цялата планета. Те са подарък от местната общност на атола Утириг, която бдително е пазила тези крехки екосистеми в продължение на десетилетия“, обяснява ръководителят на експедицията Алан Фридлендър.

Рай за акули, костенурки и непознати дълбочинни видове

Резултатите от експедицията, проведена с батискафи и дълбоководни камери, показват пълноценна и бушуваща от живот екосистема:

Царство на акулите: Големите акули представляват невероятните 26.8% от общата рибна биомаса на Бикар и цели 33.9% на Бокак — категоричен знак за идеално балансирана хранителна верига.

Непознат богат свят: Регистрирани са 266 вида риби, като 14 от откритите дълбочинни среди (на дълбочина до 275 метра) се съобщават за първи път в района на Маршаловите острови.

Рай за размножаване: Учените са преброили 17 вида морски птици и над 132 гнездови ями на зелени морски костенурки.

Еталон за това какво сме загубили

Макар и тези далечни атоли да усещат някои от последиците на глобалното затопляне, те са най-близкото нещо до истински „девствен океан“, запазено днес на Земята.

За да подсилят значението на откритието си, учените припомнят мрачния контраст с близкия атол Бикини, където през XX век САЩ провеждат ядрени опити, оставяйки след себе си радиоактивна пустиня и мъртви рифове. За разлика от него, Бикар и Бокак остават живо напомняне за това как трябва да изглежда природата в пълния си блясък.

Източник: sciencealert    
Атоли Бикар и Бокак Маршалови острови Морски резерват Девствен океан Коралови рифове Биоразнообразие Научно откритие Морска екология Акули Опазване на природата
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