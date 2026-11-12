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Огромна изненада на Марс: Роувърът Perseverance откри неподозирана водна история в кратера Йезеро

Учените очакваха древен речен нанос, но лазерните изследвания разкриха вулканични скали, оформени от три различни вида водни басейни и горещи извори

12 ноември 2026, 06:30
Огромна изненада на Марс: Роувърът Perseverance откри неподозирана водна история в кратера Йезеро
Източник: БТА

М арсоходът Perseverance на НАСА извърши детайлен химически анализ на специфичен скален разкрит участък в края на кратера Йезеро на Марс. Резултатите разкриват, че преди милиарди години този регион е претърпял поредица от радикално различни водни катаклизми и процеси.

Perseverance бе изпратен в кратера Йезеро именно защото сателитните наблюдения от орбита показаха категорични следи от древна водна екосистема - речна делта и пресъхнало езеро с карбонатни минерали.

Вулканична изненада вместо езерна утайка

Един от най-интригуващите обекти за изследване беше т.нар. „Граничен участък“ (Margin Unit) - зоната, където се е намирала древната брегова линия. Астрономите очакваха да открият утаечни скали от глина и тиня, сходни с тези, които откри по-ранният роувър Curiosity в друг марсиански кратер.

Анализът обаче разкри нещо съвсем различно:

Граничният участък не е съставен от утайки, а от магмени (вулканични) скали, формирани от дълбока магма или повърхностна лава.

Едно от близките възвишения в района вероятно е древен угаснал вулкан.

Скалата е богата на минерала оливин, който има способността да съхранява в структурата си химически „архив“ за всяко съприкосновение с вода.

Лазерът на роувъра открива три отделни епохи на водата

За да разчете химическия състав, Perseverance използва лазерния си инструмент SuperCam. Лазерният лъч пулсира върху скалата, изпарява малка част от нея и анализира получената плазма. Само през 2023 г. марсоходът е изстрелял 185 лазерни импулса по тази скална формация.

Данните показват, че скалата е била преобразувана от вода не един, а поне три различни пъти:

  • Дълбоко подпочвени води: В по-ниските слоеве са намерени карбонатни вени, образувани от богати на въглероден диоксид подземни води.
  • Древното езеро: В други слоеве се открива висока концентрация на силициев диоксид — реакция, характерна за скали, потопени директно на дъното на някогашното марсианско езеро.
  • Горещи минерални извори: В източната част на участъка са намерени калциев сулфат и флуорит - минерали, които се образуват единствено при преминаването на гореща термална вода през вулканични скали.

„Основната хипотеза от сателитните снимки беше, че карбонатите са се формирали просто от езерото в кратера. Сега обаче видаме, че това място е било истински кръстопът на различни водни системи. Ако има нещо, което научих за 10 години работа с марсоходи, то е че Марс постоянно ни поднася изненади“, заявява ръководителят на проучването д-р Кандис Бедфорд от университета „Пърдю“.

Неразкритата гатанка: Кога се е случило всичко това?

Макар учените да виждат ясните химически следи от отделните водни събития, за момента те не могат да определят с точност тяхната хронологична последователност или възраст. Откритието обаче преобръща представите за климатичната история на Чървената планета и доколко тя е била годна за живот в ранните си етапи.

Източник: iflscience    
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