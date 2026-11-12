Свят

Сграда се срути върху строителен обект в Ню Йорк, има загинали и ранени

Сред пострадалите има седем деца. Стотици спасители участват в продължаващата издирвателно-спасителна операция

Обновена преди 1 час / 12 ноември 2026, 07:54
Сграда се срути върху строителен обект в Ню Йорк, има загинали и ранени
Спасителни екипи изваждат пострадали след срутване на сграда в Бруклин. 11 ноември 2026 г.   
Източник: БТА
  • Най-малко двама души загинаха, а 17 бяха ранени, сред тях седем деца, при срутване на сграда в Бруклин, Ню Йорк.
  • Сградата е паднала върху съседен строителен обект, а спасителната операция продължава при сложни условия.
  • Причините за инцидента се разследват.

Най-малко двама души са загинали, след като сграда се срути в Бруклин, Ню Йорк (САЩ), предаде ДПА, позовавайки се на местните власти.

Комисарят на противопожарната служба в американския мегаполис Ню Йорк Лилиан Бонсиньоре заяви, че има 17 ранени, сред които седем деца.

„Това ще бъде продължителна операция. Причината за случилото се разследва“, заяви тя на пресконференция.

Сградата в Бруклин се е срутила върху съседен строителен обект, а издирвателно-спасителната операция е „изключително сложна“, посочи Бонсиньоре.

Кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани съобщи в социалната платформа Екс, че е посетил мястото на трагичния инцидент.

„Искам да благодаря на екипите за спешна помощ, които пристигнаха за по-малко от минута и прекараха часове в работа при опасни и технически сложни условия, за да спасят жители на Ню Йорк. Тяхната смелост и отдаденост са изключителни“, написа Мамдани.

„Операцията все още е в ход, като на място има стотици спасители. Информацията се обновява с всяка изминала минута“, допълни той.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  • Какво да правим при срутване на сграда

Запазването на спокойствие, предпазването на дихателните пътища и правилното подаване на сигнал до телефон 112 са от ключово значение. Ако се окажете под отломки, не правете резки движения и не се опитвайте да разчиствате тежки конструкции сами.

* Основният спешен телефон в Съединените щати е 911.

Срутването на сграда е една от най-опасните извънредни ситуации. Причината може да бъде земетресение, експлозия, пожар, строителна авария или компрометирана конструкция. В подобен момент всяка секунда е важна, но правилните действия могат да увеличат шансовете за оцеляване.

  1. 1. Ако се намирате в сградата по време на срутването
  • Запазете самообладание и предпазете главата и врата си с ръце.
  • Ако има възможност, прикрийте се под здрава маса или бюро, далеч от прозорци и стъклени повърхности.
  • Стойте далеч от външни стени, балкони и тежки мебели, които могат да паднат.
  • Не използвайте асансьора.
  • Не се опитвайте да тичате през помещения, в които падат отломки.
  • Ако сте в непосредствена опасност, потърсете възможно най-защитено място и се пазете от падащи предмети.
  • Ако срутването е частично и има безопасен изход, напуснете сградата внимателно. Не се връщайте за лични вещи.
  1. 2. Ако сте затиснати под отломки

Това е една от най-критичните ситуации. Важно е да запазите силите си и да дадете възможност на спасителните екипи да установят къде се намирате.

Какво трябва да направите:

  • Опитайте се да запазите спокойствие и да дишате равномерно.
  • Огледайте внимателно дали можете да движите ръцете и краката си, без да предизвикате допълнително срутване.
  • Покрийте носа и устата си с дреха или парче плат, за да ограничите вдишването на прах.
  • Ако имате телефон, опитайте да се свържете с телефон 112 за България. Основният спешен телефон в Съединените щати е 911. Посочете местоположението си, ако го знаете, и съобщете, че сте затиснати.
  • Използвайте свирка, ако разполагате с такава.
  • Ако нямате друг начин за сигнализиране, почуквайте периодично по тръба, стена или друг твърд предмет.
  • Пестете батерията на телефона си и го използвайте основно за спешна връзка.

Какво да НЕ правите:

  • Не палете кибрит, запалки или други източници на огън, възможно е да има изтичане на газ.
  • Не крещете продължително, защото бързо ще изразходвате силите си и въздуха си.
  • Не правете резки движения и не се опитвайте да местите тежки бетонни плочи.
  • Не дърпайте кабели, тръби или други конструкции, които може да поддържат отломките.
  • Не се опитвайте да се измъкнете през нестабилни пространства, ако това може да предизвика ново срутване.
  1. 3. Ако сте извън сградата
  • Ако станете свидетел на срутване, първата ви задача е да се погрижите за собствената си безопасност.
  • Отдалечете се от сградата и падащите отломки.
  • Не стойте под балкони, фасади, стени или електропроводи.
  • Внимавайте за скъсани кабели, изтичане на газ и възможност за пожар.
  • Подайте сигнал на телефон 112 за България. Основният спешен телефон в Съединените щати е 911.
  • Посочете точния адрес или най-близкия ориентир, броя на видимо пострадалите и дали има хора, които вероятно са затиснати.
  • Не се приближавайте до нестабилната конструкция, дори ако чувате викове за помощ.
  • Важно е да не се превръщате в допълнителна жертва на инцидента.
  1. 4. Как да помогнем на пострадалите?
  • Ако има ранени хора извън опасната зона, можете да окажете помощ, докато пристигнат екипите на спешна помощ.
  • Проверете дали пострадалият е в съзнание и дали диша нормално.
  • При силно кървене приложете директен натиск върху раната с чиста кърпа или превръзка.
  • Не местете човек със съмнение за травма на гръбначния стълб, освен ако не е изложен на непосредствена опасност.
  • Не давайте храна, вода или лекарства на тежко пострадали.
  • Следвайте инструкциите на оператора на 112. 
  • Не влизайте в срутена или силно повредена сграда, за да спасявате хора, без да сте обучени и без да има осигурена безопасност. Дори когато конструкцията изглежда неподвижна, е възможно да последва вторично срутване.
  1. 5. Какво да правим след инцидента?

Опасността не приключва с първоначалното срутване. Възможни са вторични срутвания, пожари, експлозии и други аварии.

  • Отдалечете се от района и освободете достъп за пожарните, медицинските и спасителните екипи.
  • Не се връщайте в сградата, за да търсите вещи или документи.
  • Следвайте указанията на полицията и Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.
  • Информирайте близките си, че сте в безопасност.
  • Не разпространявайте непотвърдена информация и снимки, които могат да затруднят работата на спасителните екипи или да засегнат пострадалите.
  1. 6. Как да се подготвим предварително?

Никой не може да предвиди кога ще настъпи подобна авария, но предварителната подготовка е важна.

Добре е във всеки дом да има комплект за спешни случаи, който включва:

  • Аптечка и необходимите лекарства.
  • Фенерче и резервни батерии.
  • Свирка за подаване на сигнал.
  • Зарядно устройство или външна батерия за телефон.
  • Питейна вода и пакетирана храна.
  • Копия на важни документи.
  • Радиоприемник и топли дрехи.
  • Добре е членовете на семейството предварително да знаят къде са безопасните места в жилището и как да реагират при земетресение или друга авария.
Източник: БТА    
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