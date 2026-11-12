Сграда се срути върху строителен обект в Ню Йорк, има загинали и ранени

- Най-малко двама души загинаха, а 17 бяха ранени, сред тях седем деца, при срутване на сграда в Бруклин, Ню Йорк.
- Сградата е паднала върху съседен строителен обект, а спасителната операция продължава при сложни условия.
- Причините за инцидента се разследват.
Massive NYC building collapse leaves at least 1 dead as FDNY searches through rubble https://t.co/uxg6JUcArL https://t.co/MkwCPkSf8h— New York Post Metro (@nypmetro) November 11, 2026
Най-малко двама души са загинали, след като сграда се срути в Бруклин, Ню Йорк (САЩ), предаде ДПА, позовавайки се на местните власти.
Комисарят на противопожарната служба в американския мегаполис Ню Йорк Лилиан Бонсиньоре заяви, че има 17 ранени, сред които седем деца.
Two people were killed on Wednesday and at least 17 others injured, including children, after a three-story building collapsed near a construction site in New York, city authorities said. https://t.co/CR4c1pWzSm— eNCA (@eNCA) November 12, 2026
„Това ще бъде продължителна операция. Причината за случилото се разследва“, заяви тя на пресконференция.
Сградата в Бруклин се е срутила върху съседен строителен обект, а издирвателно-спасителната операция е „изключително сложна“, посочи Бонсиньоре.
Кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани съобщи в социалната платформа Екс, че е посетил мястото на трагичния инцидент.
A three-story building in Brooklyn partially collapsed into a hole at an adjacent construction site Wednesday, leaving at least two people dead and several others injured. https://t.co/zzoUndtlEn— The Washington Times (@WashTimes) November 12, 2026
„Искам да благодаря на екипите за спешна помощ, които пристигнаха за по-малко от минута и прекараха часове в работа при опасни и технически сложни условия, за да спасят жители на Ню Йорк. Тяхната смелост и отдаденост са изключителни“, написа Мамдани.
„Операцията все още е в ход, като на място има стотици спасители. Информацията се обновява с всяка изминала минута“, допълни той.
- Какво да правим при срутване на сграда
Запазването на спокойствие, предпазването на дихателните пътища и правилното подаване на сигнал до телефон 112 са от ключово значение. Ако се окажете под отломки, не правете резки движения и не се опитвайте да разчиствате тежки конструкции сами.
* Основният спешен телефон в Съединените щати е 911.
Срутването на сграда е една от най-опасните извънредни ситуации. Причината може да бъде земетресение, експлозия, пожар, строителна авария или компрометирана конструкция. В подобен момент всяка секунда е важна, но правилните действия могат да увеличат шансовете за оцеляване.
- 1. Ако се намирате в сградата по време на срутването
- Запазете самообладание и предпазете главата и врата си с ръце.
- Ако има възможност, прикрийте се под здрава маса или бюро, далеч от прозорци и стъклени повърхности.
- Стойте далеч от външни стени, балкони и тежки мебели, които могат да паднат.
- Не използвайте асансьора.
- Не се опитвайте да тичате през помещения, в които падат отломки.
- Ако сте в непосредствена опасност, потърсете възможно най-защитено място и се пазете от падащи предмети.
- Ако срутването е частично и има безопасен изход, напуснете сградата внимателно. Не се връщайте за лични вещи.
- 2. Ако сте затиснати под отломки
Това е една от най-критичните ситуации. Важно е да запазите силите си и да дадете възможност на спасителните екипи да установят къде се намирате.
Какво трябва да направите:
- Опитайте се да запазите спокойствие и да дишате равномерно.
- Огледайте внимателно дали можете да движите ръцете и краката си, без да предизвикате допълнително срутване.
- Покрийте носа и устата си с дреха или парче плат, за да ограничите вдишването на прах.
- Ако имате телефон, опитайте да се свържете с телефон 112 за България. Основният спешен телефон в Съединените щати е 911. Посочете местоположението си, ако го знаете, и съобщете, че сте затиснати.
- Използвайте свирка, ако разполагате с такава.
- Ако нямате друг начин за сигнализиране, почуквайте периодично по тръба, стена или друг твърд предмет.
- Пестете батерията на телефона си и го използвайте основно за спешна връзка.
Какво да НЕ правите:
- Не палете кибрит, запалки или други източници на огън, възможно е да има изтичане на газ.
- Не крещете продължително, защото бързо ще изразходвате силите си и въздуха си.
- Не правете резки движения и не се опитвайте да местите тежки бетонни плочи.
- Не дърпайте кабели, тръби или други конструкции, които може да поддържат отломките.
- Не се опитвайте да се измъкнете през нестабилни пространства, ако това може да предизвика ново срутване.
- 3. Ако сте извън сградата
- Ако станете свидетел на срутване, първата ви задача е да се погрижите за собствената си безопасност.
- Отдалечете се от сградата и падащите отломки.
- Не стойте под балкони, фасади, стени или електропроводи.
- Внимавайте за скъсани кабели, изтичане на газ и възможност за пожар.
- Подайте сигнал на телефон 112 за България. Основният спешен телефон в Съединените щати е 911.
- Посочете точния адрес или най-близкия ориентир, броя на видимо пострадалите и дали има хора, които вероятно са затиснати.
- Не се приближавайте до нестабилната конструкция, дори ако чувате викове за помощ.
- Важно е да не се превръщате в допълнителна жертва на инцидента.
- 4. Как да помогнем на пострадалите?
- Ако има ранени хора извън опасната зона, можете да окажете помощ, докато пристигнат екипите на спешна помощ.
- Проверете дали пострадалият е в съзнание и дали диша нормално.
- При силно кървене приложете директен натиск върху раната с чиста кърпа или превръзка.
- Не местете човек със съмнение за травма на гръбначния стълб, освен ако не е изложен на непосредствена опасност.
- Не давайте храна, вода или лекарства на тежко пострадали.
- Следвайте инструкциите на оператора на 112.
- Не влизайте в срутена или силно повредена сграда, за да спасявате хора, без да сте обучени и без да има осигурена безопасност. Дори когато конструкцията изглежда неподвижна, е възможно да последва вторично срутване.
- 5. Какво да правим след инцидента?
Опасността не приключва с първоначалното срутване. Възможни са вторични срутвания, пожари, експлозии и други аварии.
- Отдалечете се от района и освободете достъп за пожарните, медицинските и спасителните екипи.
- Не се връщайте в сградата, за да търсите вещи или документи.
- Следвайте указанията на полицията и Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.
- Информирайте близките си, че сте в безопасност.
- Не разпространявайте непотвърдена информация и снимки, които могат да затруднят работата на спасителните екипи или да засегнат пострадалите.
- 6. Как да се подготвим предварително?
Никой не може да предвиди кога ще настъпи подобна авария, но предварителната подготовка е важна.
Добре е във всеки дом да има комплект за спешни случаи, който включва:
- Аптечка и необходимите лекарства.
- Фенерче и резервни батерии.
- Свирка за подаване на сигнал.
- Зарядно устройство или външна батерия за телефон.
- Питейна вода и пакетирана храна.
- Копия на важни документи.
- Радиоприемник и топли дрехи.
- Добре е членовете на семейството предварително да знаят къде са безопасните места в жилището и как да реагират при земетресение или друга авария.