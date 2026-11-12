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Франция спря на границата израелски заселник, свързан със създаването на 35 селища

Йоси Даган е бил спрян на границата заради активната си роля в изграждането на селища и подкрепата му за повторно заселване на Газа

12 ноември 2026, 07:11
Франция спря на границата израелски заселник, свързан със създаването на 35 селища
Източник: iStock
  • Франция отказа да допусне израелския заселник Йоси Даган заради ролята му в изграждането на 35 селища на окупирания Западен бряг и подкрепата му за заселване на Газа.
  • Израелското външно министерство осъди решението и поиска обяснение от Париж.
  • Франция засилва мерките срещу заселническата политика на Израел, включително чрез ограничения за пътуване и търговия.

Френските власти отказаха достъп до страната на виден израелски заселник заради ролята му в създаването на 35 селища на окупирания Западен бряг и заради това, че се застъпва за повторно заселване на ивицата Газа, предаде ДПА, позовавайки се на израелски медии.

Йоси Даган е бил разпитан от граничните власти, след като е пристигнал в Париж миналата седмица, съобщава „Таймс ъф Израел“.

Френското министерство на външните работи заяви, че на Даган е отказано влизане в страната „поради активната му роля в прилагането на политиката за изграждане на селища на Западния бряг“. От там посочват, че дейността по изграждане на селища нарушава международното право и подкопава двудържавното решение, предвиждащо независима палестинска държава, която да живее в мир редом до Израел.

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Израелското министерство на външните работи определи решението на Франция като „напълно неприемливо“.

„Израел ще поиска обяснение от френското правителство и ще обмисли следващите си стъпки в съответствие с това“, заявиха от министерството.

Напоследък Франция засили мерките срещу политиката на Израел за изграждане на селища. През 2024 г. страната наложи забрана за влизане на 28 заселници, участвали в актове на насилие. Тази година Франция се присъедини към международна инициатива за ограничаване на търговията със стоки, произведени в тези селища.

Източник: БТА    
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