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Къде са мъжете? Древна загадка на 240 000 години получи своя неочакван обрат

Анализ на древни протеини от зъбите на Homo naledi, намерени в пещера в Южна Африка, не откри мъжки маркери сред най-малко 20 индивида. Това разкритие отваря вратата към хипотезата за изцяло женско погребално място отпреди над 240 000 години

12 ноември 2026, 06:28
Къде са мъжете? Древна загадка на 240 000 години получи своя неочакван обрат
Източник: iStock

Д ълбоко в пещерната система „Изгряваща звезда“ в Южна Африка учените попаднаха на изненадваща следа за изчезнал родственик на човека, живял преди стотици хиляди години. За първи път изследователи извлякоха и изследваха древни протеини от фосили на Homo naledi, разкривайки доказателства, че пещерата може да е съдържала изцяло женско погребално място.

Откритието, публикувано в списание Cell, поставя изключителна възможност. Пещерата може да представлява най-древното известно място за погребение, предназначено само за един пол, създадено от друг човешки родственик освен Homo sapiens.

Homo naledi е живял приблизително преди 335 000 до 241 000 години и очарова учените от откриването си през 2013 г. Този изчезнал вид съчетава примитивни черти, наподобяващи тези на маймуните, с други характеристики, по-близо свързани със съвременните хора.

Странна загадка, скрита в древните фосили

Една от най-големите загадки около Homo naledi е свързана с изключително сходния външен вид на фосилите от възрастни индивиди, намерени в камерата Диналеди. Повече от десетилетие изследователите се борят да обяснят защо тези индивиди показват толкова малки физически вариации, които обикновено се свързват с разликите между мъжете и жените.

За да проучи въпроса, международен изследователски екип с участието на Университета в Йорк, Университета в Копенхаген и над 10 други институции се обърна към протеините, запазени в древните останки.

Учените използваха техника с леко киселинно оцветяване, за да извлекат малки протеинови фрагменти, известни като пептиди, от фосилизиран зъбен емайл. Този подход им позволи да съберат проби, докато минимизират щетите върху ценните фосили. Общо те изследваха 23 зъба, принадлежащи на поне 20 различни индивида.

Изследователите търсеха конкретно Амелогенин-Y - протеин, произвеждан от ген в мъжката Y-хромозома. За тяхна изненада те не откриха никакви доказателства за този специфичен за мъжете маркер.

За да потвърдят, че техните констатации са надеждни, специалисти в химическата лаборатория на Университета в Йорк изследваха аминокиселините в пробите. Техният анализ потвърди, че протеините са наистина древни, а не резултат от замърсяване от съвременни източници.

Възможно ли е Homo naledi да са имали изцяло женско погребално място?

Д-р Марк Дикинсън от Департамента по химия към Университета в Йорк заяви: „Липсата на мъжки маркери в групата е наистина завладяваща. Невероятно вълнуващо е да получим прозорец не само към биологията на нашите предци, но и към начина, по който са живели.

Тези констатации предлагат редки прозрения за култура, до която досега беше трудно да се доберем директно. Напредъкът в анализа на древните протеини отваря вратата към много по-богато и по-детайлно разбиране за древните хоминини.“

Резултатите повдигат важни въпроси за това как индивидите от вида Homo naledi са живели, как са организирали своите общности и как са се отнасяли към своите мъртви. Ако камерата Диналеди е била намерено използвана само за жени, това може да сочи към изненадващо сложни социални обичаи сред тези древни родственици на човека.

Подобна практика може дори да подсказва за символични погребални традиции, за които някога се смяташе, че са присъщи единствено на Homo sapiens, или съвременните хора.

Изследователите обаче подчертават, че изцяло женското погребално място не е единствената възможна интерпретация на доказателствата.

Друго обяснение включва генетиката на самия Homo naledi. Ако популацията е живяла в изключителна изолация, генът, отговорен за производството на Амелогенин-Y, може да е претърпял мутация или да е изчезнал напълно.

При този сценарий някои от индивидите всъщност биха могли да бъдат мъже, въпреки че зъбите им не съдържат протеина, който обикновено се използва за тяхното идентифициране.

Древният зъбен емайл отваря нов прозорец към човешката еволюция

Способността да се извличат протеини от толкова стари фосили е изключително ценна, тъй като зъбният емайл може да защити биологичния материал за изключително дълги периоди от време.

Палеса Мадупе, която извърши изследването по време на постдокторската си работа в Университета в Копенхаген, обясни защо зъбите представляват толкова важен източник на доказателства.

„За разлика от протеините, намиращи се в други останки като костни фрагменти, тези в зъбния емайл са запазени, защото емайлът - най-твърдата тъкан в човешкото тяло - ги предпазва от замърсяване от околната среда дори в продължение на милиони години. Това ги прави идеални носители на генетична информация от дълбините на времето. Нашето проучване помага в дългогодишната загадка защо при Homo naledi липсват значителни вариации; това вероятно се дължи на факта, че всички те може да са принадлежали на един и същ пол.", казва той.

Изследването представлява най-голямата колекция от индивиди от изчезнал вид хоминини, изследвана някога чрез анализ на древни протеини.

Независимо дали фосилите принадлежат изцяло на жени или включват мъже с необичаен генетичен подпис, откритието предоставя важна нова перспектива за Homo naledi. То също така демонстрира как протеините, запазени в древните зъби, могат да разкрият следи за изчезнали човешки родственици, които техните кости сами по себе си не могат да предоставят.

Тъй като изследователите продължават да проучват мистерията, констатациите биха могли да преформатират нашето разбиране за социалния живот и възможните погребални традиции на древните човешки видове.

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