България

Жълт код за силен вятър в 22 области: Пролетни градуси, последвани от рязък обрат

Максималните температури в петък ще достигнат 24°, но през нощта срещу събота студен фронт ще донесе валежи и понижение на температурите

12 ноември 2026, 06:25
Жълт код за силен вятър в 22 области: Пролетни градуси, последвани от рязък обрат
Източник: iStock
  • Жълт код за силен югозападен вятър е обявен в 22 области за четвъртък, 12 ноември, с температури между 17° и 22°.
  • В петък ще бъде още по-топло – до 24°, с валежи на места в Югозападна България.
  • През нощта срещу събота студен фронт ще донесе дъжд и понижение на температурите.

Внимание, силен вятър! Това предупреждение отправят синоптиците на Национален институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Обявен е жълт код за силен вятър в части от страната за четвъртък, 12 ноември.

В четвъртък облачността ще е предимно значителна, сутринта на отделни места в низините и котловините ще бъде мъгливо, възможни са и ръмежи. Ще духа умерен и силен вятър от юг-югозапад и с него температурите ще се повишат.

На снимката е показана метеорологична карта с прогнозата за времето за 12 ноември 2026 г.
На снимката е показана метеорологична карта с прогнозата за времето за 12 ноември 2026 г. Източник: НИМХ

Максималните температури ще са между 17° и 22°.

В София максималните температури около 18°.

Източник: НИМХ

Предупреждение за опасно време с жълт код е обявено за областите: Видин, Монтана, Враца, Ловеч, София Област, София, Кюстендил, Перник, Габрово, Велико Търново, Сливен, Търговище, Шумен, Добрич, Варна, Бургас, Ямбол, Смолян, Кърджали, Хасково, Благоевград, Стара Загора.

При жълт код НИМХ съветват гражданите да бъдат внимателни за летящи във въздуха предмети.

В планините облачността ще е значителна, средна и висока. Ще е ветровито с умерен и силен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 15°, на 2000 метра - около .

Сутринта на места по Черноморието ще е мъгливо. През деня облачността ще е разкъсана, средна и висока. Ще духа умерен и силен вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат 18°-21°. Температурата на морската вода е 15°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Атмосферното налягане ще се понижи и ще е значително по-ниско от средното за месеца.

В петък на места в югозападната половина от страната ще превали. Вятърът от юг-югозапад ще се усили, особено в Източна България и в близост до северните планински склонове; ще бъде топло за периода, с минимални температури в цялата страна над 10° и максимални предимно между 19° и 24°.

На снимката е показана метеорологична карта с прогнозата за времето за 13 ноември 2026 г.
На снимката е показана метеорологична карта с прогнозата за времето за 13 ноември 2026 г. Източник: НИМХ

През нощта срещу събота и в събота през страната ще премине добре изразен студен атмосферен фронт. В Северна България вятърът ще се ориентира от северозапад и ще започне да нахлува студен въздух. От северозапад на югоизток на много места ще има валежи от дъжд. До края на деня в западната половина от страната вятърът чувствително ще отслабне, в Източна България ще се ориентира от североизток и ще остане умерен.

На снимката е показана метеорологична карта с прогнозата за времето за 14 ноември 2026 г.
На снимката е показана метеорологична карта с прогнозата за времето за 14 ноември 2026 г. Източник: НИМХ
Източник: НИМХ    
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