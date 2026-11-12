Един загинал и един ранен при стрелба в кафене в Германия

Един човек загина, а друг беше ранен при стрелба в кафене в центъра на германския град Манхайм.

Заподозреният избягал пеша, но по-късно бил открит от полицията.

Стрелецът и раненият са получили медицинска помощ.

"Schießerei" um "23 Uhr" in einem "Café" in der "Mannheimer Innenstadt"🤔: Nach einem Streit fielen Schüsse – ein Mensch starb, ein weiterer wurde verletzt. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen nach kurzer Flucht fest. Das LKA ermittelt, die Hintergründe sind noch unklar.😉 https://t.co/7NnQdpsiPa — Der Prophet (@AldousHuxIey) November 12, 2026

Един човек бе убит, а още един - ранен, при стрелба в кафене в югозападния германски град Манхайм, предаде ДПА, позовавайки се на местната полиция.

По предварителни данни в кафенето, намиращо се в центъра на града, е възникнал спор снощи, по време на който един от замесените е открил огън.

Един убит при стрелба в кафене в Кьолн

Стрелецът е избягал пеша, но малко по-късно е бил открит от полицията.

Мъж е в критично състояние след стрелба в Германия, извършителят се издирва

По време на операцията по задържането му полицаи са произвели изстрели.

Заподозреният и раненият са получили медицинска помощ, поясни полицията, без да предостави подробности за сериозността на нараняванията им.