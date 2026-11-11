Автобус предизвика верижна катастрофа с 32 превозни средства в Южна Корея, десетки са ранени

А втобус от обществения транспорт блъсна няколко превозни средства днес в южнокорейския град Сонгам, в резултат на което девет души са тежко ранени, а 48 са по-леко пострадали, съобщи противопожарната служба, цитирана от Ройтерс.

Автобусът ударил превозни средства, включително такива, които чакали на светофар, след което се врязал в разделителната мантинела, казаха от Националната противопожарна служба, позовавайки се на очевидец.

В катастрофата в район Пундан в град Сонгам, южно от Сеул, са участвали общо 32 превозни средства – четири автобуса, един камион и 27 леки автомобила, уточниха от агенцията.

Противопожарната служба е изпратила на мястото 88 служители и 33 специализирани автомобила, като е разкрила и временен пункт за оказване на спешна медицинска помощ.

Снимки от мястото на катастрофата показват силно смачканата предна част на автобуса, спрял върху разделителната мантинела в средата на пътното платно.

Шофьорът на автобуса също е пострадал и е бил откаран в болница, след като е бил изваден от превозното средство, съобщи телевизия Кей Би Ес (KBS).

Полицията започва разследване на причините за катастрофата.