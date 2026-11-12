Украйна подготвя своя сателитна мрежа: 100 спътника без „бутон за изключване“ от чужбина

Украинската компания Himera разработва независима сателитна мрежа от поне 100 спътника за военните командни центрове и критичната инфраструктура.

Системата ще бъде изцяло под украински контрол и няма да може да бъде дистанционно изключвана от чуждестранен оператор.

Първият тестов спътник вече е в орбита, а изграждането на мрежата може да започне след две до три години.

A 100 mph speed limit on Starshield terminals hindered Ukraine’s efforts to intercept Russia’s jet-powered drones. The risk of losing access during an attack gives allies another reason to build their own networks instead of buying service from U.S. companies, write @CSISAerospace and @CSIS_Tech experts. Read: https://t.co/pwEGk70gL8 — CSIS (@CSIS) November 6, 2026

Украйна разработва независима сателитна комуникационна мрежа, предназначена да осигурява сигурна свързаност за Министерството на отбраната и критичната инфраструктура. Разгръщането ѝ може да започне в рамките на две до три години, съобщи на 9 ноември изданието Defense Express.

Дмитро Хмара, вицепрезидент по сателитните технологии в украинската комуникационна компания Himera, отбеляза, че проектът няма за цел да замени Starlink.

„Не, няма да създаваме заместител на Starlink. Изграждаме стратегически комуникации чрез спътници, за да свържем командните центрове на Министерството на отбраната и обектите от критичната инфраструктура“, заяви Хмара пред Defense Express.

Целта на проекта е да бъде създадена национална система за сигурни комуникации, която да бъде изцяло контролирана от Украйна, без чуждестранни оператори да имат възможност да ограничават или прекъсват достъпа до нея.

„Най-важното за тази комуникационна система е, че тя ще бъде изцяло контролирана от украинците. Никой в чужбина няма да разполага с бутон, с който да я ограничи или изключи“, заяви Хмара.

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Според оценките на Himera ще са необходими най-малко 100 спътника, за да се осигури непрекъснато покритие на цяла Украйна, включително свързаност за критичната инфраструктура. Очаква се съзвездието да работи в ниска околоземна орбита, вероятно на височина около 500 километра, съобщава Defense Express.

В момента проектът се финансира изцяло с частни инвестиции, като засега не е поето ангажимент за държавно финансиране. Himera планира да потърси средства от европейски фондове. По думите на Хмара за цялостното реализиране на програмата ще са необходими стотици милиони евро.

Първият тестов спътник, OBRIA NANO, беше изведен в орбита на 1 октомври в рамките на мисията Transporter-18 на SpaceX. CubeSat с размер 8U е произведен от датската компания GomSpace и тежи около 10 килограма.

В момента спътникът преминава през проверки на бордовите си системи и оборудване. По време на изпитателния етап за експлоатацията му продължава да отговаря GomSpace, но впоследствие се очаква контролът да бъде изцяло прехвърлен на Украйна, пише Defense Express.

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Himera планира да използва OBRIA NANO за обучение на украински оператори и изпитване на технологии, предназначени за бъдещото съзвездие.

Очаква се серийните спътници да тежат около 250 килограма. Хмара отбеляза, че в началото Himera може да сглобява първите серийни апарати в Европа, за да ускори разгръщането на мрежата. Компанията обаче възнамерява да локализира в Украйна производството както на спътниците, така и на наземните терминали.

Според Хмара съпоставими проекти за сателитни комуникации обикновено отнемат между пет и седем години. Най-оптимистичната прогноза на Himera е, че Украйна може да започне изграждането на мрежата си в рамките на две до три години, съобщава Defense Express.

Проектът следва октомврийското изстрелване на OBRIA NANO и е част от усилията на Украйна да постигне по-голям контрол върху стратегическите си сателитни комуникации. От Himera отбелязват, че системата е предназначена да свързва военните командни центрове и критичната инфраструктура чрез мрежа, чиято работа не може да бъде ограничавана от външен доставчик.

Русия също работи за разширяване на собствените си възможности за сателитни комуникации. През ноември документи, подадени в Международния съюз по далекосъобщения, разкриха планове за мрежа RASSVET-4 от 374 спътника. По-ранен анализ показа, че достатъчно голямо съзвездие RASSVET би могло да осигури управление на дронове на големи разстояния, разузнаване и ударни мисии извън обсега на пряката видимост.