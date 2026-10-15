Опасно изпреварване в Бистрица завърши с верижна катастрофа и избягал шофьор

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О пасно изпреварване на няколко автомобила доведе до верижна катастрофа между три коли в Бистрица. Неволни участници в инцидента стават шофьорите им, както и две малки деца, които са пътували в едната от челно ударените коли. Водачът, причинил тежката ситуация, дори не е спрял след серията от удари, съобщава NOVA.

Случаят предизвика вълна от възмущение сред жителите на района, според които подобни рискови маневри на входа на селото са често ежедневие.

Гергана Коева е една от пострадалите при инцидента, разиграл се по пътя между Бистрица и кв. „Симеоново“ в събота малко след 16:00 ч.

„Изневиделица изскочи автомобил и буквално спря в нас. Децата много се уплашиха, малкото не спря да пищи, а големият ми син се беше хванал за гърдите и не можеше да диша. Ударът изобщо не беше лек“, разказва тя.

Друг потърпевш шофьор споделя, че се е движел в посока към Бистрица. Когато видял опасната маневра на връхлитащата кола, отбил веднага встрани, но автомобилът зад него не успял да реагира и последвал сблъсък.

Благодарение на камерите и бързата реакция на органите на реда е установено, че виновникът за катастрофата е 55-годишна жена. Отнети са ѝ 13 контролни точки и ѝ е наложена парична глоба. От проверката става ясно още, че тя има регистрирани 8 акта до момента, основно за шофиране без предпазен колан и използване на мобилен телефон по време на движение.

Кметът на Бистрица Самуил Попов публикува видеозаписите от инцидента в социалните мрежи с цел гласност. „И преди съм подавал сигнали с цел водачите да бъдат превъзпитани“, посочи той.