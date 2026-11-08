Верижна катастрофа затвори пътя Русе-Варна, има пострадали

В ерижна катастрофа с участието на четири автомобила доведе до временното затваряне на главния път Русе – Варна по обяд. Инцидентът, при който има пострадали граждани, наложи пълна реорганизация на движението и намесата на множество екипи на спешните служби.

Сигналът за пътнотранспортното произшествие е подаден на телефон 112 точно в 12:14 часа. Сблъсъкът се е случил на изхода на град Русе, в участъка край квартал „ДЗС“ и след магазин „Джъмбо“ в посока Разград, както съобщи регионалният говорител на МВР в крайдунавския град Даниела Малчева.

Веднага след получаването на сигнала на мястото на инцидента са изпратени няколко екипа на полицията и Центъра за спешна медицинска помощ (ЦСМП). Според информация от „Спешна помощ“ в катастрофата са участвали четири автомобила, а към мястото са били насочени четири линейки. Медицинските екипи са оказали помощ на пострадалите, след което са ги транспортирали към лечебни заведения в града.

Вследствие на инцидента движението в участъка е напълно преустановено. Полицейски екипи на място пренасочват трафика по обходни маршрути, за да се избегне по-голямо задръстване. Регионалният говорител на МВР Даниела Малчева призова шофьорите да спазват стриктно указанията на полицейските служители и да използват алтернативните пътища.

Към момента се изясняват детайлите, причините и обстоятелствата, довели до верижния сблъсък. Работата на разследващите органи на място продължава.