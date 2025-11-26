България

Регионалният министър: 370 нарушения от 400 проверки на строителни обекти, разположени край реки и дерета

Част от строежите са изпълнени върху покрити речни корита, други върху дерета, които не са били нанесени коректно в кадастралните карти, заяви Иван Иванов

26 ноември 2025, 13:47
Смениха председателя на Агенция

Смениха председателя на Агенция "Безопасност на движение по пътищата"
Зов за помощ: Майка се нуждае от помощ, за да пребори рака

Зов за помощ: Майка се нуждае от помощ, за да пребори рака
Скандал в Комисията по бюджет и финанси, ПП-ДБ блокираха заседанието (ВИДЕО/СНИМКИ)

Скандал в Комисията по бюджет и финанси, ПП-ДБ блокираха заседанието (ВИДЕО/СНИМКИ)
Спортният министър за концесията на тотото: Целта е привличане на международни лотарийни компании

Спортният министър за концесията на тотото: Целта е привличане на международни лотарийни компании
Поредица от протести блокираха столицата (ВИДЕО/СНИМКИ)

Поредица от протести блокираха столицата (ВИДЕО/СНИМКИ)
ВМРО на протест в София след нападението на Владимир Перев в Скопие

ВМРО на протест в София след нападението на Владимир Перев в Скопие
МС отпусна коледни добавки към пенсиите

МС отпусна коледни добавки към пенсиите
Асен Василев: Протестът срещу новия бюджет ще бъде мирен, но ще блокираме парламента

Асен Василев: Протестът срещу новия бюджет ще бъде мирен, но ще блокираме парламента

У становени са общо 370 нарушения от извършените 400 проверки на строителни обекти, разположени край реки, дерета и заливаеми зони в цялата страна. Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов по време на брифинг след заседанието на Министерския съвет. 

Половината сгради около язовири — незаконни

По думите му само около 30 от проверените места не показват нарушения, а останалите разкриват различни несъответствия със Закона за устройството на територията и Закона за водите.

"Част от строежите са изпълнени върху покрити речни корита, други върху дерета, които не са били нанесени коректно в кадастралните карти. Установени са и случаи на строителство без необходимите книжа", добави министърът. 

Откриха куп нарушения в Елените

Иванов подчерта, че голяма част от обектите са били разрешени въз основа на подробни устройствени планове, които не са съгласувани с басейновите дирекции или регионалните инспекции по околната среда и водите. По думите му това е довело до неправилно определяне на границите на водните обекти, а в някои случаи и до разминаване между кадастралните граници и реалните теренни условия.

Източник: Николета Василева, БТА    
Последвайте ни
Скандал в Комисията по бюджет и финанси, ПП-ДБ блокираха заседанието (ВИДЕО/СНИМКИ)

Скандал в Комисията по бюджет и финанси, ПП-ДБ блокираха заседанието (ВИДЕО/СНИМКИ)

Разгадаха тайните на Амал Клуни за впечатляващия ѝ външен вид

Разгадаха тайните на Амал Клуни за впечатляващия ѝ външен вид

КПК разследва мащабна схема за имотни измами и пране на пари, свързана с

КПК разследва мащабна схема за имотни измами и пране на пари, свързана с "Величие"

Саймън Коуел отговори на обвиненията за смъртта на Лиъм Пейн

Саймън Коуел отговори на обвиненията за смъртта на Лиъм Пейн

Цената на най-масовия бензин тръгна нагоре

Цената на най-масовия бензин тръгна нагоре

pariteni.bg
За пръв път плъг-ин хибридите изпревариха дизелите по продажби

За пръв път плъг-ин хибридите изпревариха дизелите по продажби

carmarket.bg
<p>26 ноември: Умира един от покровителите на българския народ</p>
Ексклузивно

26 ноември: Умира един от покровителите на българския народ

Преди 8 часа
<p>Кой празнува имен ден днес</p>
Ексклузивно

Кой празнува имен ден днес

Преди 6 часа
Голям обрат във времето - дъжд и силен вятър в сряда
Ексклузивно

Голям обрат във времето - дъжд и силен вятър в сряда

Преди 8 часа
Топ съвети за шофьори: Как да пътуваме безопасно за Коледа и Нова година
Ексклузивно

Топ съвети за шофьори: Как да пътуваме безопасно за Коледа и Нова година

Преди 8 часа

Виц на деня

Едно време с какви хубави имена кръщаваха децата! Сега го повикаш в парка по име, и пет кучета дойдат при теб!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

8 признака, че е време да посетите психиатър

8 признака, че е време да посетите психиатър

Любопитно Преди 10 минути

„Границата между временни трудности и състоянието, когато е нужна помощ, наистина може да бъде размита. Не бива да се ориентирате по диагнози, а по сигналите, които собствената психика изпраща на човека“, казва Едуард Холодов

Заради трагедията със Сияна: Сарафов разпореди проверка на прокуратурата в Плевен

Заради трагедията със Сияна: Сарафов разпореди проверка на прокуратурата в Плевен

България Преди 19 минути

Тя трябва да обхване периода от образуването на делото до възлагането му под ръководството и надзора на Окръжната прокуратура в София

Срещу имотните измами: Ограничават достъпа до нотариални актове

Срещу имотните измами: Ограничават достъпа до нотариални актове

България Преди 1 час

Това съобщи правосъдният министър Георги Георгиев

Powers Summit 2025 „Власт, чувай!“ обяви програмата и ключовите участници

Powers Summit 2025 „Власт, чувай!“ обяви програмата и ключовите участници

Любопитно Преди 1 час

Фокус 2025: Сигурност – национална, енергийна, здравна, технологична, обществена

След 4 развода: Дженифър Лопес стана рекламно лице на годежни пръстени

След 4 развода: Дженифър Лопес стана рекламно лице на годежни пръстени

Любопитно Преди 1 час

Звездата получава хонорар от 10 милиона долара от турска бижутерийна компания

<p>Тайният разговор между Уиткоф и Ушаков за мир в Украйна, разкрит от Bloomberg</p>

Стенограма на Bloomberg разкрива как САЩ съветват Путин за мирния план с Украйна

Свят Преди 1 час

„Телефонният разговор, разкрит от Bloomberg, показва как специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф дава указания на Кремъл за обсъждане на 28-точковия мирен план за Украйна преди посещението на Зеленски в Белия дом.

Три зодии променят живота си радикално през декември

Три зодии променят живота си радикално през декември

Любопитно Преди 1 час

Топ визия от Белия дом: Мелания Тръмп впечатли на годишното помилване на пуйки

Топ визия от Белия дом: Мелания Тръмп впечатли на годишното помилване на пуйки

Любопитно Преди 2 часа

За традиционната церемония в Белия дом тя се беше облякла изцяло в кафяво

Google насочва Android като конкурент на Windows и Mac

Google насочва Android като конкурент на Windows и Mac

Технологии Преди 2 часа

За целта подготвя сливането му с ChromeOS

Фон дер Лайен: Готови сме да представим правен текст за ползване на замразените руски активи

Фон дер Лайен: Готови сме да представим правен текст за ползване на замразените руски активи

Свят Преди 2 часа

Бъдещето на Украйна е в ЕС, заяви председателят на ЕК

.

Каква ще е тежестта за работника при ръст с 2% на осигуровката

България Преди 2 часа

Темпът на ръста на доходите ще намалее леко, коментира главният икономист на КНСБ

Пожар в Хонконг: Четирима загинаха, има заклещени хора в сградите

Пожар в Хонконг: Четирима загинаха, има заклещени хора в сградите

Свят Преди 2 часа

Спешните служби са на мястото на инцидента и се смята, че има няколко души затворени в блоковете

Говорителят на Белия дом Каролайн Левит

Роднина на прессекретаря на Белия дом Каролайн Левит е арестувана от имиграционните

Свят Преди 2 часа

Ще падне ли в бездната или ще спре на ръба: ЕС решава бъдещето на автомобилите

Ще падне ли в бездната или ще спре на ръба: ЕС решава бъдещето на автомобилите

Технологии Преди 2 часа

Ще включи ли на задна предавка ЕС или ще продължи по план с решението да забрани продажбите на коли с ДВГ? Това е въпрос, от който зависи бъдещето на европейската автомобилна индустрия

Мащабни промени за шофьорите

Мащабни промени за шофьорите

България Преди 3 часа

Въвеждат електронни шофьорски книжки

<p>Собственикът на &quot;Мис Вселена&quot; продава конкурса: &quot;Писна ми&quot;</p>

Собственикът на "Мис Вселена" продава конкурса заради скандали: "Писна ми"

Свят Преди 3 часа

"Просто ми писна.Толкова ми писна от всичките разговори. Не се поддавам на такова поведение"

Всичко от днес

От мрежата

10 породи кучета, които най-силно се привързват към стопаните си

dogsandcats.bg

Знаете ли точно колко зъба има кучето ви?

dogsandcats.bg
1

Ники Василковски разказа на деца кой носи зимата

sinoptik.bg
1

Циклон носи няколко дни дъжд

sinoptik.bg

Тина Търнър - жената, която танцуваше със съдбата!

Edna.bg

Зимна Кралица: Мелания Тръмп посрещна коледната елха в елегантно палто за милиони

Edna.bg

Левски търси нови на три позиции

Gong.bg

Правят анимационен сериал за Марадона

Gong.bg

Антикорупционната комисия разследва схема за имотни измами и пране на пари, свързана с „Величие“

Nova.bg

Депутати от ПП-ДБ блокираха заседанието на Комисията по бюджет и финанси (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg