Регионалният министър: 370 нарушения от 400 проверки на строителни обекти, разположени край реки и дерета

У становени са общо 370 нарушения от извършените 400 проверки на строителни обекти, разположени край реки, дерета и заливаеми зони в цялата страна. Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов по време на брифинг след заседанието на Министерския съвет.

По думите му само около 30 от проверените места не показват нарушения, а останалите разкриват различни несъответствия със Закона за устройството на територията и Закона за водите.

"Част от строежите са изпълнени върху покрити речни корита, други върху дерета, които не са били нанесени коректно в кадастралните карти. Установени са и случаи на строителство без необходимите книжа", добави министърът.

Иванов подчерта, че голяма част от обектите са били разрешени въз основа на подробни устройствени планове, които не са съгласувани с басейновите дирекции или регионалните инспекции по околната среда и водите. По думите му това е довело до неправилно определяне на границите на водните обекти, а в някои случаи и до разминаване между кадастралните граници и реалните теренни условия.