България

21-годишен шофьор засечен с над 200 км/ч край Пловдив - остана без книжка и кола

Наложена му е санкция е в размер на 1800 евро

29 юни 2026, 11:41
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21-годишен шофьор бе засечен да се движи с над 200 км/ч край Пловдив. Нарушението е установено от служители на МВР по време на специализирана полицейска операция. От пресцентъра на ведомството съобщиха, че автомобилът на водача е спрян от движение, шофьорската му книжка е отнета за срок от една година, а наложената му глоба е в размер на 1800 евро.

Според информацията полицейски екип с необозначен автомобил е проследил шофьора, който освен че се е движил с изключително висока скорост, е извършил и опасни изпреварвания в забранен участък. След установяването на нарушенията автомобилът е спрян от движение, а книжката на водача е отнета.

Случаят е установен по време на специализирана операция на служители на „Пътна полиция“ при Главна дирекция „Национална полиция“ и Областната дирекция на МВР – Пловдив, проведена през изминалия уикенд.

По време на акцията са установени още трима водачи, управлявали след употреба на алкохол, и двама неправоспособни шофьори. Полицаите са засекли и 15 водачи, създали непосредствена опасност за останалите участници в движението.

В рамките на операцията са съставени общо 202 акта и фиша. Констатирани са 75 нарушения за непоставен обезопасителен колан и 16 случая на превоз на деца без необходимите обезопасителни системи.

По данни на МВР са отнети девет свидетелства за управление, спрени са от движение 16 автомобила, а при 14 моторни превозни средства са установени технически неизправности.

От вътрешното министерство посочват, че засиленият контрол по пътищата продължава с цел ограничаване на нарушенията и намаляване на тежките пътнотранспортни произшествия.

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