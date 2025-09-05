Ето в кои отсечки ще глобяват за превишена средната скорост

Шефът на ДНСК разкри как децата, които си направиха "опасно селфи", са се покатерили на кран в София

О т днес общо 22 отсечки от републиканската пътна мрежа са сертифицирани за секционен контрол за измерване на средната скорост на движение , след като преминаха задължителната първоначална проверка от Българския институт по метрология. Припомняме, че от 00:00 часа на 7 септември започва секционният контрол на средната скорост, съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура".

Списъкът с всички отсечки е публикуван на интернет страницата на Национално тол управление. Той съдържа информация за пътя, началната и крайната точка на участъка, както и връзка към карта с точното му местоположение. Данните се актуализират с всяка нова отсечка, преминала задължителна първоначална проверка от Българския институт по метрология.

Всички сертифицирани до момента 22 отсечки са:

• АМ „Тракия“: Вакарел – Ихтиман; Ихтиман – Вакарел; Цалапица – Радиново; Радиново – Цалапица

• АМ „Струма“: Сандански – Дамяница; Дамяница – Сандански; Българчево – Покровник; Покровник - Българчево

• АМ „Хемус“: Девня – Игнатиево; Игнатиево – Девня; Белокопитово – Каспичан; Каспичан – Белокопитово

• Северна скоростна тангента: Илиянци – Чепинци; Чепинци – Илиянци

• I-1: Слатино – Кочериново; Кочериново – Слатино

• I-2: Струйно – Шумен; Шумен – Струйно

• I-3: Долни Дъбник – Телиш; Телиш – Долни Дъбник

• I-4: Български извор – Сопот; Сопот – Български извор

Чрез камери в началото и в края на всеки участък ще се отчита времето, за което едно превозно средство изминава разстоянието, и ще се изчислява средната му скорост. Ако тя е по-висока от максимално допустимата според Закона за движението по пътищата, ще се регистрира и данните ще се предоставят от Националното тол управление на Министерството на вътрешните работи, което налага съответните санкции. НТУ и МВР работят съвместно за прилагането на ефективен контрол в подкрепа на пътната безопасност.

Целта е до края на годината да бъдат сертифицирани 1200 км, посочи директорът на тол управлението.

След като се регистрира нарушението в системата на МВР, то се валидира и обработва, а гражданите получават съобщение на мобилния си номер или имейл, като справка може да се направи и чрез сайта на МВР, посочи комисар Мария Ботева, заместник-началник на отдел "Пътна полиция" към Главна дирекция "Национална полиция".

Има промени и по отношение на санкциите за скоростните режими. В населено място санкциите започват от 20 лв. и достигат до 600 лв. и лишаване от право на управление. При превишаване на скоростта с над 50 км/ч глобата е 700 лв., три месеца лишаване от право на управление и отнемане на контролни точки. За всеки следващи 5 км превишена скорост глобата се увеличава с 50 лв. Извън населено място глобите започват от 20 лв. и стигат до 600 лв. и два месеца лишаване от право на управление.