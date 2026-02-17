България

"Снежанка" детронира дзадзики и джаджък в международна кулинарна надпревара

"Снежанката" получава рейтинг 4,3 в актуализираната класация на "50-те най-добре оценени ястия с краставица"

17 февруари 2026, 13:40
"Снежанка" детронира дзадзики и джаджък в международна кулинарна надпревара
Източник: ThinkStock/Getty Images

П опулярната българска салата "Снежанка" се нарежда на първо място сред най-харесваните ястия с краставица в света в класация на глобалната гастрономическа платформа "ТейстАтлас" (TasteAtlas), изпреварвайки гръцката дзадзики и турската джаджък.

"Снежанката", приготвяна с цедено кисело мляко, краставици, чесън, копър, олио и сол, получава рейтинг 4,3 в актуализираната класация на "50-те най-добре оценени ястия с краставица".

Гръцката вариация на салатата, наричана джадзики, е втора с рейтинг 4,2, а турската джаджък е едва 11-а с рейтинг 4.

Източник: Mate Kitchen

На трето място в класацията е гръцката салата хориатики - "селска салата", приготвяна с домати, червен лук и резени краставица с добавка, в зависимост от региона, от маслини, зелена чушка, сирене фета, риган, сол и пипер и дресинг от зехтин и лимон или оцет.

Четвърто е мексиканското агуачили - пикантно ястие със скариди, краставици, червен лук и лайм, а петата позиция заема перуанският сос учукута с чили, настъргани краставици, фъстъци, кондензирано мляко, листа от хуакатай, лук, кориандър.
  
В класацията на ТейстАтлас е включен и българският таратор, който е поставен на 12 място с рейтинг 3,9, но изненадващо отсъства шопската салата, въпреки че в класацията са включени подобни на нея салати от Гърция, Турция, Сърбия, Израел, Иран и Афганистан.    

Три български салати попаднаха в ТОП 50 на най-вкусните в света

Отпадането на турската салата джаджък от челната десетка предизвика разочарование в съседна Турция.

"Този път ТейстАтлас ни разочарова! Турция не успя да се класира в топ 10", пише турският в. "Дюня", като съобщава за актуализираната класация на "50-те най-добри ястия, приготвени с краставица", която, както посочва изданието, отразява години на кулинарна конкуренция между гръцката дзадзики и турската джаджък.

Рейтингът е базиран на оценките на потребителите на сайта, който чрез прилаганите механизми отсява вота на ботове, националисти или местни патриоти и дава допълнителна стойност на оценките на потребителите, разпознавани като компетентни от системата. До 24 януари 2026 г. са регистрирани 940 959 оценки, от които 610 190 са признати от системата за легитимни, посочва платформата.

Източник: БТА, Мина Димитрова    
Салата Снежанка ТейстАтлас Класация на ястия Ястия с краставица Българска кухня Дзадзики Таратор Гастрономия Кулинарни оценки Цедено кисело мляко
Със сълзи в очите: Рускиня носеше табелата на Украйна на откриването на Зимните олимпийски игри

Със сълзи в очите: Рускиня носеше табелата на Украйна на откриването на Зимните олимпийски игри

Свят Преди 12 минути

Кучерова не е била в Русия от 2018 г., но разбира, че поема риск, като се противопоставя на режима

Рязък обрат: От снежни бури до 12 градуса - какво ни готви времето в следващите 48 часа?

Рязък обрат: От снежни бури до 12 градуса - какво ни готви времето в следващите 48 часа?

България Преди 15 минути

НИМХ предупреждава за опасни условия в Дунавската равнина и планините!

<p>ЕС разследва&nbsp;Shein за продажбата на &quot;секс кукли&quot; с детски облик</p>

ЕС стартира разследване срещу Shein за продажбата на "секс кукли" с детски облик

Свят Преди 54 минути

Shein заяви, че вече е инвестирала значителни средства в мерки за спазване на Акта за цифровите услуги

Между дипломацията и бомбардировачите: САЩ и Иран започнаха критични преговори в Женева

Между дипломацията и бомбардировачите: САЩ и Иран започнаха критични преговори в Женева

Свят Преди 1 час

Докато Джаред Къшнър води разговори чрез посредници, Доналд Тръмп предупреди от „Еър Форс 1“, че Техеран трябва да избира между сделка или унищожителен удар от бомбардировачите B-2

Пожар в Костинброд изпепели три автобуса и влекач

Пожар в Костинброд изпепели три автобуса и влекач

България Преди 1 час

При пожара са частично изгорели бус и автомобил

20 години затвор за мъж, заколил с нож майка си

20 години затвор за мъж, заколил с нож майка си

България Преди 1 час

Престъплението е извършено в условията на домашно насилие и особена жестокост по отношение на пострадалата

Годината на Огнения кон: Какво ни очаква през 2026 г. според китайския зодиак

Годината на Огнения кон: Какво ни очаква през 2026 г. според китайския зодиак

Любопитно Преди 1 час

2026 г. е Годината на Огнения кон – период на силни промени, засилена енергия и динамика, който носи възможности за растеж, но изисква баланс, грижа за здравето и осъзнато управление на отношенията и решенията

Съдът пусна под гаранция двама обвиняеми по делото "Исторически парк"

Съдът пусна под гаранция двама обвиняеми по делото "Исторически парк"

България Преди 1 час

Според съдиите Сивков и Куцаров вече не могат да повлияят на работата на разследващите или да извършат друго престъпление.

<p>Жена намушка домакина си при скандал, той я подгони по улиците</p>

Кърваво гостуване в Бузовград: Жена намушка домакина си при скандал, той я подгони по улиците

България Преди 1 час

74-годишен мъж се озова в болница с прободни рани след лют спор с 69-годишна дама, завършил с взаимни удари и намеса на полицията

На живо от „Кухнята на Ада“ часове преди старта на кулинарното риалити

На живо от „Кухнята на Ада“ часове преди старта на кулинарното риалити

Любопитно Преди 1 час

Hell’s Kitchen отваря врати тази вечер от 20.00 ч. по NOVA, а звезди като Тото, Краси и Рая Пееви ще се борят за одобрението на шеф Ангелов

Песков: Днес не трябва да се очакват новини от преговорите в Женева

Песков: Днес не трябва да се очакват новини от преговорите в Женева

Свят Преди 1 час

Преговорите се провеждат при закрити врата и медиите нямат достъп до тях

Хилъри Клинтън: Бившият принц Андрю трябва да свидетелства по случая "Епстийн"

Хилъри Клинтън: Бившият принц Андрю трябва да свидетелства по случая "Епстийн"

Свят Преди 2 часа

Хилари и нейният съпруг - експрезидентът Бил Клинтън - са постигнали споразумение да дадат показания в разследването срещу Епстийн

"Мис Вселена" Фатима Бош припадна по време на парад

"Мис Вселена" Фатима Бош припадна по време на парад

Свят Преди 2 часа

Минути преди да се почувства зле, Бош е изглеждала необичайно бледа и видимо отслабнала

ПП отхвърля всички внушения за каквато и да е "намеса" в случая "Петрохан - Околчица"

ПП отхвърля всички внушения за каквато и да е "намеса" в случая "Петрохан - Околчица"

България Преди 2 часа

Недопустими са и опитите за манипулации на гърба на деца и техните семейства, се казва декларацията

Снимката е илюстративна

Мистерия в Белия дом: Подготвя ли Доналд Тръмп историческа реч за извънземните

Свят Преди 2 часа

Слуховете, че президентът Доналд Тръмп планира голяма реч за неидентифицирани летящи обекти (НЛО), растат онлайн, откакто твърдения, публикувани в началото на февруари, загатнаха, че може да предстои голямо разкритие

Хирурзи извадиха два килограма тумор от корема на жена

Хирурзи извадиха два килограма тумор от корема на жена

България Преди 2 часа

По време на операцията лекарите успяват да отделят тумора от околните органи и да го отстранят изцяло

