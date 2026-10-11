10% от българите не могат да си позволят личен автомобил

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Е дин на всеки десет българи не може да си купи личен автомобил, показват данни на Евростат. Страната ни е на трето място в Европа по този показател за финансово състояние. За 10 години делът на българите, които нямат възможност да си купят кола, все пак е спаднал с 12% - от 22 на сто през 2016 година до 10% днес, съобщава NOVA.

Парите за закупуване на автомобил са водещи при избора за българина. Ценовият диапазон е буквално огромен, но най-често първият автомобил в семейството е втора употреба.

Източник: скрийншот

„Общо взето са доста притеснени хората, трудно си купуват кола, идват с майстори, идват със семейство“, разказва автотърговецът Али Караемин. Според него е нормално хората да се опитат да купят първия си автомобил за сума от 2000 до 5000 евро.

Изборът на автомобил при младите хора, които сами финансират покупката, също не е лесен.

„Да, срещам трудности с моята приятелка да си открием автомобил, защото за бюджета, който ние сме избрали, всичките коли са стари, амортизирани и трудно се намират качествени варианти. Новите коли са много по-скъпи и недостижими като за нов шофьор“, споделя Стоян.

Това потвърждава и Христиана, която постоянно разглежда обяви за автомобили: „Аз съм работила цяло лято и в момента си търся нов автомобил, но проблемът, който срещам най-често, е че няма нормални цена-качество автомобили.“

Източник: скрийншот

Автотърговецът Али Караемин каза още, че хората често прибягват до лизинг, дори за коли, които са до 5000 евро. „Например дават половината от цената, за да са малко по-спокойни, за да имат за обслужване, за да имат за регистрация, задължително, ако е нов внос“, допълва той.

Според статистиката на Евростат заедно с България в челната тройка по невъзможност за закупуване на кола за лична употреба са Финландия и Унгария. А най-малко хора, които не могат да притежават автомобил, живеят в Кипър.