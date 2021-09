OOН: "Невероятен страх" цари сред жените в Афганистан

Л ипсата на яснота за позицията на талибаните относно правата на жените поражда невероятен страх, който е осезаем в цялата страна. Това заяви Алисън Давидиан, заместник-ръководител на организация на ООН за полово равенство и овластяване на жените, предаде "Ройтерс".

