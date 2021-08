Експлозия близо до летището в Кабул, има жертви

Е ксплозия стана близо да летището на афганистанската столица Кабул, съобщи говорителят на Пентагона Джон Кърби, цитиран от Франс прес, предаде БТА.

The explosion outside Kabul's airport was at one of the entry gates and appears to be a suicide attack, three US officials say. Follow live updates: https://t.co/tQWzT2BcWR pic.twitter.com/m4ovo0ei1n

"Можем да потвърдим, че е имало експлозия извън периметъра на летището в Кабул", написа в Туитър Кърби.

В същото време официален представител на талибаните

заяви, че най-малко 11 души са загинали. И добави, че броят на жертвите включва жени и деца и че редица талибани са били ранени, съобщава Би Би Си.

Пентагонът потвърди новината, че има жертви.

We can confirm that the explosion near the Abbey Gate of the Kabul airport has resulted in an unknown number of casualties. We will continue to update.