Вие бихте ли се хранили с такава маска в ресторанта?

И зраелски изобретатели създадоха маска с дистанционно управление, с която човек може да се храни в ресторант, съобщи Reuters.

С натискане на лостче, подобно на спирачка на велосипед, маската се разтваря като Пак-ман, така че храната да може да мине.

При някои храни като сладолед или сосове процесът може да е "не особено чист", но по-твърдата храна преминава през маската безпроблемно.

Маската може да се задейства и автоматично с приближаването на вилицата и да се затваря с отдалечаването ѝ. Тя е разработена от "Avtipus Patents and Inventions".

