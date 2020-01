Шевната машина, която даде права на жените

Е жедневно срещаме най-различни реклами за стоки и услуги.

Рекламният сектор отдавна се е превърна в онзи малък глас, който ни подсказва коя марка продукт да избереш в магазина.

Много по-различно значение е имала рекламата през 19 век, когато светът се модернизира, а новите изобретения са пътят към модерния свят.

Едно от тези изобретения и по-специално рекламата на това изобретение, повежда една нова революция – тази на жените и техните права.

Isaac Singer, the womanizer who advanced women



How the sewing machine accidentally liberated womenhttps://t.co/2kLQQFAYVc — David States (@statesdj) January 15, 2020

Още през 1850 г. социалните промени са вълна, която тепърва ще превземе целия свят.

Няколко години по-рано американската Елизабет Кади Стантън предизвиква спор относно правата на жените, като призова да се разреши на жените да гласуват.

Междувременно в Бостън един неуспял музикант се опитва да натрупа богатство като изобретател - Айзък Сингер. Упорит и безскруполен, Айзък е познат като женкар и човек, който не зачита жените като равни.

Isaac Singer was born #onthisday in 1811. He was, of course, the founder of the celebrated sewing machine company! pic.twitter.com/0xVls9KaYZ — Catherine Curzon (@MadameGilflurt) October 27, 2019

Наема малко помещение, в което да развива и разработва своите изобретения.

След редица неуспехи Сингер решава да демонстрира последното си творение - шевната машина.

Опитите за създаване на шевна машина досега са били почти неуспешни и това е неговият шанс да пробие като изобретател – да спести поне част от времето за създаване на една риза, която шита на ръка отнема 14 часа.

9 October 1855. Isaac Singer patented the sewing machine motor. pic.twitter.com/BQJ4La4KNy — Prof Frank McDonough (@FXMC1957) October 9, 2017

Шевната машина е сред изобретенията, за които десетки изобретатели спорят чий е патента.

Сингер патентова изобретението си и започна да продава машината - първата, която наистина работи. С нея жените модат да ушият риза само за час.

По време на така наречената „война на шевни машини“ през 50-те години, конкурентните производители изглежда са били по-заинтересовани от това да се съдят един друг за нарушаване на патент, отколкото да продават шевни машини.

Съсредоточен върху амбицията си да забогатее, Сингер упорито работи по машината. Произвежда ги на ръка, а частите си купува от обикновени железарии.

#OTDIH 1855: A sewing machine was patented by Isaac Singer. Before Singer created his sewing machine, he was an actor, and he also patented other types of machinery, including rock drilling equipment. #Patents pic.twitter.com/8vNzp3RqIx — Patent Truth (@PatentTruth) October 9, 2019

Сингър и неговият бизнес партньор, Едуард Кларк, жънат успехи не заради самата машина, а благодарение на добрия маркетинг.

Шевните машини по онова време са скъпа придобивка. Цената на една машина се равнявала на дохода за няколко месеца на семейство със среден стандарт на живот.

За да увеличат продажбите си Кларк и Сингер предлагат машините под наем, а семействата, които наемат по-дълго машината и успеят да я изплатят чрез вноските я задържат за постоянно.

Но това средство не е единственото, което му помага при продажбата на машините.

Бизнесът на Сингер зависел от това да предложи машината като уред, чрез който жените да шият по-бързо дрехите.

За тази цел наема витрина на Бродуей и млади жени, които да демонстрират машините му. Демонстрацията била успешна и продажбите започнали да се увеличават.

Рекламите на Сингер представяли жени, които имали право да взимат собствени решения.

По този начин неговите реклами подтиквали жените към финансова независимост. Те започнали сами да произвеждат дрехи, които след това продавали. По този начин една жена можела да си докарва печалба от 1000 долара годишно!

Въпреки, че целта му е била само и единствено печалба, дейността на Сингер е малката крачка към правата на жените.

